Tour d'horizon des marchés financiers sud-coréens :

** Les actions sud-coréennes ont augmenté de près de 1 % vendredi et étaient prêtes à étendre leurs gains hebdomadaires à une septième semaine consécutive sur la tendance dovish des commentaires du président de la Réserve fédérale américaine Jerome Powell.

** L'indice de référence KOSPI a augmenté de 23,54 points, soit 0,93%, pour atteindre 2 567,72 à 0259 GMT.

** Le KOSPI a augmenté de 2% cette semaine. Il est en passe d'afficher une septième hausse hebdomadaire consécutive, ce qui sera la plus longue série depuis janvier 2021.

** La Réserve fédérale américaine a suggéré lors de sa dernière réunion politique cette semaine qu'elle en avait probablement fini avec la hausse des taux d'intérêt.

** Parmi les poids lourds de l'indice, le fabricant de puces Samsung Electronics a augmenté de 0,68% et son homologue SK Hynix a gagné 2,05%, tandis que le fabricant de batteries LG Energy Solution a grimpé de 0,83%.

** Hyundai Motor a augmenté de 3,73% et Kia Corp a gagné 2,41%, tandis que le moteur de recherche Naver et la messagerie instantanée Kakao ont augmenté de 1,12% et de 1,10%, respectivement.

** Sur les 935 titres échangés, 556 ont progressé et 316 ont reculé.

** Les étrangers ont été des acheteurs nets d'actions d'une valeur de 540,8 milliards de wons sur le tableau principal.

** Pour la semaine, les étrangers ont acheté plus de 1 000 milliards de wons, ce qui représente leur achat hebdomadaire le plus important depuis cinq semaines.

** Le won était coté à 1 294,5 pour un dollar sur la plateforme de règlement onshore, soit 0,07% de plus que sa clôture précédente à 1 295,4.

** Le won s'est renforcé de 1,15 % cette semaine, s'apprêtant à enregistrer sa plus forte hausse depuis un mois.

** Sur les marchés monétaires et de la dette, les contrats à terme de décembre sur les bons du Trésor à trois ans ont baissé de 0,18 point à 104,73.

** Le rendement des obligations du Trésor coréen à trois ans, les plus liquides, a augmenté de 2,0 points de base à 3,276% et le rendement de référence à 10 ans a augmenté de 1,3 points de base à 3,355%, après avoir enregistré des pertes importantes au cours de la session précédente. (Reportage de Jihoon Lee ; Rédaction de Janane Venkatraman)