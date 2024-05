Tour d'horizon des marchés financiers sud-coréens :

** Les actions sud-coréennes ont augmenté vendredi, suivant les gains de Wall Street dans la nuit, et devraient afficher leur troisième hausse hebdomadaire consécutive.

** L'indice de référence KOSPI a augmenté de 21,77 points, soit 0,80%, pour atteindre 2.733,91 à 0119 GMT.

** Pour la semaine, le KOSPI a augmenté de 2,1%, après une hausse de 0,8% la semaine précédente.

** Les principaux indices boursiers américains ont augmenté jeudi, après que les données aient montré que le nombre d'Américains déposant de nouvelles demandes d'allocations de chômage a augmenté la semaine dernière pour atteindre le niveau le plus élevé en plus de huit mois, offrant une preuve supplémentaire que le marché du travail se refroidit régulièrement.

** Le président sud-coréen Yoon Suk Yeol a appelé à des incitations fiscales pour encourager la participation des entreprises au programme de réforme du gouvernement, ainsi qu'à des mesures détaillées pour améliorer la gouvernance d'entreprise.

** Parmi les poids lourds de l'indice, le fabricant de puces Samsung Electronics a augmenté de 0,13% et son homologue SK Hynix a gagné 2,51%, mais le fabricant de batteries LG Energy Solution a glissé de 0,26%.

** Hyundai Motor a augmenté de 0,21% et Kia Corp a gagné 0,63%, tandis que le moteur de recherche Naver et la messagerie instantanée Kakao ont baissé de 0,05% et 0,41%, respectivement.

** Sur les 929 titres échangés, 502 ont progressé et 333 ont reculé.

** Les étrangers ont été des acheteurs nets d'actions pour une valeur de 88,8 milliards de wons (64,95 millions de dollars).

** Le won était coté à 1 367,7 pour un dollar sur la plateforme de règlement onshore, soit 0,18% de plus que sa clôture précédente à 1 370,1.

** Sur les marchés monétaires et de la dette, les contrats à terme de juin sur les bons du Trésor à trois ans ont augmenté de 0,08 point à 104,38.

** Le rendement des obligations du Trésor coréen à trois ans, les plus liquides, a baissé de 1,8 point de base à 3,434%, tandis que le rendement de référence à 10 ans a baissé de 2,6 points de base à 3,529%. (1 $ = 1 367,2600 wons) (Reportage de Jihoon Lee ; Rédaction de Rashmi Aich)