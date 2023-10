FRANCFORT (dpa-AFX) - Le fabricant de chariots élévateurs Kion s'attend à une hausse de ses bénéfices sur l'ensemble de l'année, après un troisième trimestre plus fort que prévu. Le résultat avant intérêts et impôts, corrigé des éléments exceptionnels, devrait désormais s'élever à au moins 780 millions d'euros, a-t-on appris vendredi à la surprise générale auprès de l'entreprise francfortoise. Jusqu'à présent, le plan prévoyait un résultat opérationnel d'au moins 680 millions d'euros. Le groupe MDax fait toutefois des concessions en ce qui concerne le chiffre d'affaires : Il ne devrait s'élever qu'à au moins 11,2 milliards d'euros au lieu des 11,4 milliards visés jusqu'à présent. L'action Kion a fait un bref bond en avant après les nouvelles de l'après-midi, mais elle était peu après en baisse de plus d'un pour cent.

Pour le troisième trimestre, la direction de Kion s'attend désormais à un chiffre d'affaires d'environ 2,73 milliards d'euros, soit un peu plus qu'un an auparavant. Le bénéfice ajusté avant intérêts et impôts devrait atteindre 224 millions d'euros, alors qu'un an auparavant, il s'agissait d'une perte d'environ 101 millions d'euros. Le résultat est ainsi "considérablement" supérieur aux attentes moyennes des analystes. L'entreprise a expliqué l'évolution positive de son activité de chariots élévateurs et de technique de stockage par la stabilité persistante des chaînes d'approvisionnement, qui permet d'augmenter les volumes de production. En outre, les mesures d'efficacité introduites l'année dernière ont eu un effet positif. Kion publiera ses résultats trimestriels définitifs le 26 octobre prochain.