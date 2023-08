REGENSBURG (dpa-AFX) - L'équipementier automobile Vitesco a fait plus d'affaires que prévu par les experts au cours du dernier trimestre. Toutefois, le groupe MDax n'est toujours pas sorti de la zone des pertes en raison d'amortissements suite à la vente de parties de l'entreprise. Le chiffre d'affaires a augmenté de plus de 12 pour cent au deuxième trimestre par rapport à l'année précédente pour atteindre 2,44 milliards d'euros, a annoncé Vitesco jeudi à Ratisbonne. Le résultat avant intérêts et impôts, corrigé des effets exceptionnels, a plus que doublé pour atteindre 76,3 millions d'euros. Les analystes s'attendaient à un résultat d'exploitation de cet ordre de grandeur. Au final, Vitesco a toutefois étendu les chiffres rouges du premier trimestre. Après avoir enregistré une perte nette de près de 51 millions d'euros au cours des trois premiers mois, celle-ci s'élevait à 64,5 millions d'euros après six mois. La direction a confirmé ses perspectives financières.