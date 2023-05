Chine: Robeco reste optimiste sur les actions malgré les tensions géopolitiques

Aujourd'hui à 17:15 Partager

Les données en provenance de Chine " deviennent franchement positives ", annonce Robeco, même si les tensions géopolitiques, et donc commerciales, avec les États-Unis " pèsent sur le sentiment des investisseurs ". Pour la société de gestion ces tensions " vont perdurer ", mais cette nouvelle normalité " pourrait se transformer en un équilibre instable, et non s'aggraver ", alors que les actions chinoises s'échangent à des valorisations attractives inférieures à leur niveau historique.



" L'économie chinoise est bien partie pour générer une croissance solide ". Au premier trimestre, le PIB a progressé de 4,5 % en glissement annuel, ce qui permet à la deuxième économie mondiale d'être sur la bonne voie pour atteindre l'objectif officiel d'une croissance de 5 % en 2023, sans recourir à de nouvelles mesures d'assouplissement de la politique monétaire ou de relance budgétaire.



La croissance devrait gagner du terrain au deuxième trimestre et après, comme en témoigne en mars, l'indice PMI chinois qui a atteint 51,6 dans le secteur manufacturier et 55,0 dans le secteur non manufacturier, ces deux chiffres dépassant le consensus et continuant d'augmenter. En mars également la consommation d'électricité a progressé de 5,9 % (en glissement annuel) à 736,9 milliards de kilowattheures, en nette accélération depuis janvier et février.



Le marché immobilier est enfin sorti de l'ornière : Au premier trimestre, les ventes dans l'immobilier résidentiel ont augmenté de 7,1 % en glissement annuel, contre 3,5 % au dernier trimestre 2022, signe que la reprise des ventes prend enfin de l'ampleur. La reprise est également tirée par le secteur du tourisme depuis la levée des restrictions dues au Covid, suivi de près par les produits de luxe.



Les frictions commerciales actuelles sont la menace qui pèse le plus sur le sentiment des investisseurs à l'égard de la Chine. Cependant selon Robeco en dehors du secteur des semi-conducteurs les effets concrets des tensions commerciales sont exagérés, et il ne devrait pas y avoir d'escalade, car " les conséquences économiques seraient importantes des deux côtés du Pacifique ".

Alors que la tendance à délocaliser les activités manufacturières vers les pays de l'Asean et l'Inde est présentée comme défavorable pour la Chine, le gérant estime que ce phénomène de long terme, " comparable à la délocalisation progressive du secteur manufacturier américain vers le Mexique et la Chine " semble " davantage lié à la compétitivité manufacturière de la Chine vis-à-vis du Vietnam et des autres destinations ". C'est le fait que la Chine " privilégie la qualité de la croissance tout en grimpant dans la chaîne de valeurs et en augmentant les niveaux de salaire " qui constitue le fondement structurel de cette tendance.



"Nous parions sur un regain de la consommation", conclut Robeco: les thématiques de long terme à privilégier sont selon lui notamment l'économie verte, l'innovation technologique et la modernisation technologique du tissu industriel chinois.