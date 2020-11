Coronavirus: le point sur la pandémie

Paris (awp/afp) - Nouveaux bilans, nouvelles mesures et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

Plus de 1,2 million de morts ...

La pandémie a fait plus de 1,201 million de morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP lundi. Quelque 46,5 millions de cas ont été officiellement comptabilisés, dont plus de 30,9 millions ont été guéris.

Les Etats-Unis comptent le plus de morts (231.003), devant le Brésil (160.074), l'Inde (122.607), le Mexique (91.895) et le Royaume-Uni (46.717).

L'Europe est le continent où la pandémie progresse le plus actuellement.

... et plus de 400 en France en 24 heures

Le nombre de décès liés au Covid-19 en France a fortement progressé au cours des dernières 24 heures, à 418, portant le total à plus de 37.435 depuis le début de l'épidémie, selon les chiffres de Santé publique France lundi.

Europe: nouvelles restrictions

Mardi, l'Autriche se reconfine, quelques heures seulement après l'attentat de Vienne, et la Grèce instaure un confinement partiel.

En Allemagne, des fermetures de restaurants, bars, installations sportives, culturelles et de loisirs sont entrées en vigueur lundi. Les habitants sont invités à éviter tout déplacement inutile, mais les écoles et les magasins restent ouverts.

Dans le canton de Genève, en Suisse, les habitants sont désormais appelés à ne quitter leur domicile qu'en cas de stricte nécessité. Les bars, restaurants et autres établissements de loisirs, ainsi que tous les commerces non essentiels, ferment.

La Belgique, pays au monde où le coronavirus circule le plus, est elle aussi entrée lundi dans un deuxième confinement de six semaines, plus léger cependant que celui du printemps.

En Italie, le chef du gouvernement Giuseppe Conte va dévoiler lundi soir les détails d'un couvre-feu nocturne national et de restrictions de voyages.

D'autres couvre-feux et reconfinements entreront en vigueur dans les prochains jours, au Portugal et en Angleterre.

Pas la dernière vague

La deuxième vague que l'Europe combat actuellement n'est sans doute pas la dernière, et l'on peut craindre "plusieurs vagues successives durant la fin de l'hiver" et au printemps prochain, prévient le Conseil scientifique chargé de conseiller le gouvernement français.

Fêtes "réduites" en Allemagne ...

La chancelière Angela Merkel avertit que les fêtes de fin d'année, notamment Noël, seront réduites à des réunions familiales limitées.

"Ce sera un Noël dans les conditions imposées par le coronavirus mais ce ne sera pas un Noël dans la solitude (...), nous devons réfléchir à des réunions de la famille proche, peut-être avec des mesures de précaution", a déclaré la dirigeante allemande, prévenant qu'il n'y aurait "pas de fêtes de la Saint-Sylvestre d'ampleur".

... et minutes de silence pour les orchestres

Plusieurs orchestres parmi les plus prestigieux en Allemagne ont observé lundi à partir de 20h00 locales (19h00 GMT) des minutes de silence sur scène pour protester contre la mise à l'arrêt de tout le secteur de la culture en novembre à cause de l'épidémie de coronavirus.

Sur Twitter, des artistes avaient également choisi de faire tourner un disque de musique sans son ou de poster des photos avec ce slogan: "sans l'art et la culture, c'est le silence".

La Havane rouvre ses écoles

Quelque 200.000 enfants cubains sont retournés, masque sur le nez, dans les écoles de La Havane, fermées depuis plus de sept mois en raison de la pandémie de coronavirus, désormais sous contrôle à Cuba.

Les élèves doivent toutefois suivre un protocole sanitaire strict, notamment désinfecter leurs mains et les semelles de leurs chaussures avec une solution de chlore avant d'entrer dans les salles de classes.

Retraités sous couvre-feu au Kosovo

Le Kosovo annonce le retour du couvre-feu pour les personnes âgées et la limitation des horaires des restaurants afin de lutter contre la recrudescence de la pandémie qui menace d'effondrement les services de santé déjà en piteux état.

Policier ambulanciers en Bulgarie

Le gouvernement bulgare a décidé de faire appel aux forces de police pour transporter dans les hôpitaux des malades du Covid-19, les ambulances ne suffisant plus face à la virulence de la deuxième vague de la pandémie.

Le nombre de nouveaux cas est en hausse de 80% en sept jours, pour un total de 54.000 qui sous-estime probablement la réalité, dans ce pays qui pratique peu de tests.

Le prince William infecté en avril

Le prince William, deuxième dans l'ordre de succession à la couronne britannique, a été infecté en avril et a subi des difficultés respiratoires, révèle le journal The Sun. Conformément aux consignes du gouvernement, William s'était alors isolé dans sa maison familiale d'Anmer Hamm, dans le Norfolk (est de l'Angleterre), mais avait continué de tenir ses engagements par téléphone ou vidéoconférence.

Les finances du rugby mondial "dévastées" par le coronavirus

La pandémie de Covid-19 a des effets "dévastateurs" pour les finances du rugby mondial, a expliqué lundi Brett Gosper, le directeur général de World Rugby, transformé en "banque centrale" pour des fédérations en souffrance.

Les pays européens, particulièrement touchés par le virus, l'ont aussi été économiquement en raison du huis clos imposé pour permettre la poursuite des compétitions.

Football: l'Ajax privé de quatre joueurs pour cause de Covid-19

L'Ajax Amsterdam va devoir se passer de quatre joueurs clés, dont son capitaine Dusan Tadic et son gardien Andre Onana, pour affronter Midtjylland mardi en Ligue des champions en raison de cas de coronavirus dans l'effectif, d'après les médias néerlandais lundi.

