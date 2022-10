Daniil Medvedev titré à Vienne

Daniil Medvedev a parfaitement préparé le Master 1000 de Paris-Bercy qui commence lundi en s'adjugeant ce dimanche le tournoi de Vienne après une finale animée contre Denis Shapovalov (4-6, 6-3, 6-2). C'est pourtant le Canadien qui a le mieux démarré cette rencontre en breakant le premier pour remporter la première manche. Une perte du set qui a réveillé le Russe et qui a retrouvé son jeu de défense, écoeurant par moment son adversaire qui a craqué dans le second set. À un set partout, Medvedev n'a pas baissé en intensité pour remporter seulement son second titre de la saison après Los Cabos au Mexique en août.

par Romain Strozza (iDalgo)