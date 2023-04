L'ancien géant américain d'articles de maison Bed Bath & Beyond dépose son bilan

New York (awp/afp) - La chaîne américaine de magasins d'articles pour la maison Bed Bath & Beyond a demandé dimanche son placement sous protection de la loi sur les faillites, victime de la baisse de ses ventes et de la montée du commerce en ligne.

Le groupe, en grande difficulté depuis la pandémie de Covid-19 et qui accumule les pertes, a demandé son placement en procédure de sauvegarde selon le chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites, auprès d'un tribunal du New Jersey, où se situe son siège, selon un communiqué du groupe et un document de justice.

Fondé en 1971, la marque autrefois chérie des consommateurs possédait à son apogée des magasins dans les 50 Etats américains, ainsi qu'au Canada et au Mexique. Elle a figuré dans les 500 plus grosses compagnies américaines.

Vendant de tout pour la maison, des couvertures aux rideaux de douche et des aspirateurs aux savons, elle a tardé à se convertir à la vente en ligne, subissant de plein fouet la concurrence de compagnies comme Amazon et Target, selon l'analyse d'un de ses anciens responsables, Richard McMahon dans le New York Times.

La société, qui tentait de décrocher des financements depuis le début de l'année pour éviter la faillite, anticipe une perte de 386 millions de dollars (348 millions d'euros) sur son dernier trimestre d'exercice.

Elle a expliqué "mettre en place un plan de réduction de son activité" et envisager "la vente d'une partie ou de la totalité de ses actifs".

Selon la compagnie, "360 magasins Bed Bath & Beyond et 120 magasins buybuy BABY, continueront de fonctionner, ainsi que les activités de vente en ligne".

Ses actifs et passifs sont estimés entre 1 et 10 milliards de dollars, selon un document du tribunal.

En janvier, Bed Bath & Beyond avait prévenu qu'elle risquait la faillite. Le cours de son action s'était effondré.

Sa capitalisation boursière a été divisée par 100 en dix ans, de 17 milliards en 2013 à 200 millions au début de cette année.

A l'automne 2022, la compagnie avait tenté un plan de redressement en fermant 150 magasins.

afp/rp