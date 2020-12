Le PIB de l'Amérique latine devrait chuter de 7,7% en 2020 (Cepalc)

Santiago du Chili (awp/afp) - L'économie latino-américaine devrait se contracter de 7,7% en 2020 en raison de la pandémie de coronavirus, mais la relance de l'activité et les aides gouvernementales ont atténué la chute, a estimé mercredi la Cepalc, commission économique de l'ONU pour la région.

Lors de ses précédentes prévisions, la Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes, basée à Santiago, avait tablé sur une chute du Produit intérieur brut (PIB) de 9,1%.

La réouverture progressive des économies latino-américaines ces derniers mois et les aides gouvernementales en direction des ménages et des entreprises ont permis de limiter la baisse d'activité, notamment au Brésil, la première économie de la région, selon l'agence onusienne, qui a rendu public mercredi son rapport annuel.

Pour 2021, la région devrait voir son économie progresser de 3,7%, "mais cela ne suffira pas pour retrouver les niveaux d'activité économique d'avant la pandémie", a déclaré la secrétaire exécutive Alicia Barcena, qui ne prévoit pas de retour à la normale avant 2024.

"La dynamique de croissance en 2021 est soumise à un climat d'incertitude liée au risque de rebond épidémique, aux conditions pour produire et distribuer les vaccins et à la capacité de maintenir les aides budgétaires pour appuyer la consommation et les secteurs productifs", a ajouté Mme Barcena.

La crise économique, conséquence de l'épidémie de coronavirus, "va durer plus longtemps que prévu", ce qui pourrait avoir un impact sur les prévisions de croissance pour 2021, selon la Cepalc.

Tous les pays d'Amérique latine et des Caraïbes ont connu une chute de leur PIB en raison des restrictions mises en oeuvre pour lutter contre la pandémie.

Le Paraguay est le moins touché, avec une chute du PIB estimée à 1,6%, tandis que le Venezuela, déjà frappé par une crise longue et profonde, devrait voir son économie chuter de 30%, suivi par le Pérou, avec une chute de 12,9%.

Le Brésil, le Mexique et l'Argentine, les trois premières économies latino-américaines, devraient connaître une chute respective de leur PIB de 5,3%, 9% et 10,5%.

afp/rp