Le ministre mexicain des finances, Rogelio Ramirez de la O, a cherché à rassurer les investisseurs et les marchés, en déclarant mardi qu'il resterait dans ses fonctions actuelles avec le nouveau gouvernement et qu'il s'efforcerait de réduire la dette publique et de maintenir la discipline financière.

M. Ramirez de la O s'est brièvement entretenu avec des analystes lors d'une conférence téléphonique à huis clos, dont l'enregistrement a été transmis à Reuters, après que la victoire écrasante du parti au pouvoir MORENA et de sa coalition lors des élections de dimanche a effrayé les marchés, faisant chuter les actions locales et le peso mexicain.

Dans ses remarques, M. Ramirez de la O a déclaré qu'il resterait ministre des finances pour une "période indéterminée" au sein du nouveau gouvernement de la présidente élue Claudia Sheinbaum, qui entrera en fonction en octobre. Il a ajouté qu'il s'efforcerait de "rafraîchir" la communication avec les agences de notation et les investisseurs sur les priorités du Mexique, notamment la stabilité économique et la prudence budgétaire.

Dans une courte déclaration publiée par le ministère des finances à l'issue de la réunion, M. Ramirez de la O a indiqué que le nouveau gouvernement chercherait à "réduire la dette générée chaque année d'ici à 2025 à des niveaux compatibles avec une fourchette viable de dette/PIB à moyen terme d'environ 3 % du PIB".

Le ministre a ajouté que le nouveau gouvernement entendait respecter "l'autonomie de la banque centrale, l'adhésion à l'État de droit" et faciliter "l'investissement privé national et étranger".

Les marchés sont volatils depuis les élections de dimanche, car la coalition au pouvoir pourrait obtenir une super-majorité des deux tiers, ou très proche, dans les deux chambres du Congrès, ce qui lui permettrait de faire passer des réformes constitutionnelles sans opposition.

Le peso mexicain a récupéré mardi matin une partie des pertes subies la veille, reculant de 0,45 % par rapport au dollar après avoir perdu jusqu'à 2,9 % quelques heures plus tôt. Lundi, les actions mexicaines ont chuté de plus de 6 % et le peso a clôturé à son niveau le plus bas depuis novembre, terminant la session en baisse de 3,8 % à 17,671 pour un dollar.

Le ministre a également déclaré que le gouvernement prévoyait de travailler en étroite collaboration avec l'entreprise pétrolière publique Pemex, endettée, afin d'optimiser l'utilisation de ses ressources.