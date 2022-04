Le président mexicain teste ses muscles politiques avec un référendum sur son avenir

Le président Andres Manuel Lopez Obrador, un gauchiste pugnace qui gouverne depuis décembre 2018, est l'architecte du premier référendum dit de rappel dans le Mexique moderne, et les critiques comme les partisans s'attendent à ce qu'il gagne facilement.

Le vote a alimenté les spéculations qu'il pourrait ouvrir la porte à l'extension des limites du mandat présidentiel dans un pays où le chef d'État n'est autorisé à servir qu'une seule période de six ans.

Lopez Obrador nie vouloir prolonger son mandat, mais il a utilisé le référendum pour enflammer ses partisans et faire paniquer l'opposition, dont de nombreux dirigeants ont encouragé les Mexicains à ignorer le vote comme un exercice de propagande pour le président.

Les sondages d'opinion suggèrent que le taux de participation sera probablement inférieur au seuil de 40 % requis pour rendre le scrutin contraignant, bien que Lopez Obrador ait déclaré qu'il respecterait le résultat quoi qu'il en soit.

"La démocratie doit devenir une habitude au Mexique", a annoncé le président à une foule après avoir quitté l'isoloir, "afin que personne n'oublie que c'est le peuple qui gouverne."

Le plébiscite est également un test de la force du président avant les élections des gouverneurs en juin.

Lopez Obrador n'a pas tenu ses promesses de campagne visant à faire baisser la criminalité violente et à relancer l'économie, déstabilisant les investisseurs en essayant de renégocier les contrats émis par les gouvernements précédents et en renforçant le contrôle de l'État sur les ressources naturelles et l'énergie.

Mais sa mise en place réussie de programmes d'aide sociale et la description quotidienne et sans relâche d'un récit politique dans lequel il joue le rôle d'un défenseur moralement intègre des pauvres contre une élite riche et corrompue ont contribué à renforcer sa popularité.

De nombreux Mexicains considèrent toujours le sympathique Lopez Obrador comme un changement bienvenu par rapport aux dirigeants précédents, souvent considérés comme distants de la population dans une société qui reste très inégale.

CONTENTIEUX

Coûtant des millions de dollars et fortement médiatisé dans la capitale, le référendum demandera aux Mexicains si le mandat de Lopez Obrador doit être révoqué "pour cause de perte de confiance", ou s'il doit terminer son mandat comme prévu le 30 septembre 2024.

Deux tiers des Mexicains interrogés dans le cadre d'un sondage réalisé par le journal El Financiero au début du mois ont déclaré qu'ils souhaitaient que le président reste en fonction. Un tiers souhaitait son départ.

"Je veux que le président termine son gouvernement", a déclaré Andrea Miranda, une employée de boulangerie de Mexico qui a voté pour que Lopez Obrador devienne président en 2018. "C'est la première fois que nous avons la chance de nous prononcer sur ce sujet. Il faut en profiter."

Lopez Obrador a utilisé des référendums pour mener des politiques litigieuses, provoquant l'annulation d'un aéroport de Mexico partiellement construit avant même qu'il ne prenne ses fonctions avec un vote auquel seule une infime partie du public a participé.

Le président a accusé l'Institut national électoral d'avoir tenté de faire échouer le référendum, ce qu'il nie. Il a indiqué qu'il le blâmerait si le vote était tiède.

Lopez Obrador a été élu par un raz-de-marée en 2018, remportant plus de 30 millions de voix, facilement le plus grand total de l'histoire du Mexique. Plus le taux de participation se rapproche de ce chiffre, plus le référendum sera jugé réussi, selon les analystes.

Les bureaux de vote sont ouverts entre 8 heures (1300 GMT) et 18 heures, heure locale (2300 GMT). Les autorités électorales doivent publier une estimation préliminaire du résultat dans la soirée.