Les USA assouplissent les conseils aux voyageurs pour 110 pays, dont la France

par David Shepardson

WASHINGTON, 8 juin (Reuters) - Les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) ont confirmé mardi qu'ils avaient assoupli les recommandations destinées aux voyageurs pour plus de 100 pays et territoires, dont la France et le Japon, alors que ce dernier sera l'hôte cet été des Jeux olympiques.

La nouvelle directive, rapportée en premier lieu par Reuters puis publiée sur un site internet de l'agence fédérale lundi, abaisse d'un cran le niveau d'alerte pour les déplacements vers 61 pays. Au lieu du seuil maximal d'alerte ("niveau 5"), qui déconseillait tout voyage dans ces pays, les CDC recommandent désormais d'avoir reçu les deux doses de vaccin contre le COVID-19.

La France, comme le Canada, le Mexique, l'Espagne ou encore l'Italie, fait partie des pays désormais placés en "niveau 3" par les CDC.

Un représentant du département d'Etat américain a indiqué que le département avait entamé le processus de révision de ses conseils aux voyageurs afin de s'adapter aux recommandations des CDC. (version française Jean Terzian)