Les USA renforcent les contrôles sanitaires à la frontière avec le Mexique

WASHINGTON, 22 août (Reuters) - Les Etats-Unis ont fermé vendredi des voies automobiles pour certains points d'entrée à la frontière avec le Mexique et vont mener plus de contrôles secondaires pour limiter les voyages non-essentiels et empêcher la propagation du coronavirus, a déclaré un représentant des douanes américaines (CBP).

Les voyages non-essentiels avec le Mexique sont restreints depuis mars, mais les citoyens américains et les résidents permanents aux Etats-Unis peuvent toujours franchir la frontière. Les nouvelles mesures sont en premier lieu destinées à ces voyageurs, a précisé le représentant.

Donald Trump, qui ambitionne d'être réélu en novembre à la présidence américaine, a imposé une série de restrictions pour limiter l'immigration pendant la crise sanitaire du coronavirus, dont une règlementation d'urgence autorisant les autorités américaines à déporter rapidement les migrants illégaux arrêtés à la frontière. (Julio-Cesar Chavez et Ted Hesson; version française Jean Terzian)