Les inspections des camionneurs à la frontière du Texas perturbent la chaîne d'approvisionnement et font augmenter les prix -White House

"Les inspections inutiles et redondantes du gouverneur Abbott sur les camions transitant par les ports d'entrée entre le Texas et le Mexique provoquent des perturbations importantes dans les chaînes d'approvisionnement alimentaire et automobile, retardent la fabrication, ont un impact sur les emplois et augmentent les prix pour les familles au Texas et dans tout le pays", a déclaré Jen Psaki, porte-parole de la Maison Blanche, dans un communiqué.

Le bureau de M. Abbott n'a pas répondu immédiatement à un appel de commentaires.

Mardi, les camionneurs mexicains ont bloqué les ponts à la frontière américaine pour la deuxième journée consécutive afin de protester contre un ordre de M. Abbott qui a ralenti le trafic et conduit les groupes d'affaires à mettre en garde contre les perturbations de la chaîne d'approvisionnement.

Les ralentissements ont commencé après que le gouverneur républicain ait ordonné la semaine dernière aux fonctionnaires de procéder à des inspections de sécurité des véhicules aux ports d'entrée afin de découvrir les passages clandestins de personnes et la contrebande.

Le service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis a déclaré mardi que les longues attentes étaient dues à des "inspections supplémentaires et inutiles" ordonnées par M. Abbott et qu'elles provoquaient "des impacts critiques sur une chaîne d'approvisionnement déjà tendue".

La Maison Blanche, qui lutte contre l'inflation croissante et les défis de la chaîne d'approvisionnement découlant de la pandémie de COVID-19, a déclaré que le flux continu du commerce et des voyages légitimes ne devait pas être entravé.

"Les actions du gouverneur Abbott ont un impact sur les emplois des gens, et sur les moyens de subsistance des familles américaines qui travaillent dur", a déclaré la Maison Blanche.