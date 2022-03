Les migrants bloqués au Mexique espèrent que les États-Unis lèveront la politique d'expulsion de l'ère COVID à la frontière

Les responsables américains de la santé devraient annoncer cette semaine leur intention de mettre fin à l'ordonnance, connue sous le nom de Titre 42, en mai, a rapporté Reuters mercredi.

Les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) ont émis l'ordonnance en mars 2020 sous l'administration de l'ancien président républicain Donald Trump, un partisan de la ligne dure en matière d'immigration.

Le président américain Joe Biden, un démocrate, l'a maintenu en place depuis son entrée en fonction en janvier 2021, malgré les critiques des défenseurs de l'immigration, des experts de la santé et des membres de son propre parti.

Le titre 42 permet aux gardes-frontières d'expulser rapidement la plupart des migrants pris en flagrant délit de traversée des États-Unis vers le Mexique ou d'autres pays, souvent quelques heures après leur appréhension, sans possibilité de demander l'asile aux États-Unis, qui est un droit selon la loi américaine.

Plus d'un million de migrants ont été renvoyés jusqu'à présent. Beaucoup craignant la violence ou la persécution dans leur pays d'origine sont restés au Mexique, essayant de traverser à nouveau ou attendant dans les limbes de villes frontalières dangereuses.

"C'est une excellente nouvelle pour nous", a déclaré Laura, 32 ans, qui dit avoir fui l'État mexicain de Michoacan après le meurtre de sa fille de 16 ans.

"Le jour même où ils lèvent le titre 42, si Dieu le veut, j'espère traverser", a-t-elle dit en refusant de donner son nom de famille par crainte de la sécurité. Elle et ses deux autres enfants, âgés de 9 et 4 ans, attendent à Tijuana, au Mexique, de demander l'asile depuis plus d'un mois.

Enrique Lucero, le directeur municipal des services aux migrants à Tijuana, a déclaré qu'il estime qu'il y a des milliers de migrants à Tijuana - en face de San Diego, en Californie. Des camps de fortune ont également vu le jour à Reynosa, au Mexique, en face de McAllen, au Texas.

De nombreux migrants sont originaires du Mexique, d'Amérique du Sud et centrale et des Caraïbes, mais des migrants d'Afrique et d'autres nations ont afflué au Mexique, ainsi que des Ukrainiens et des Russes dissidents fuyant la guerre.

"Cela leur donne de l'espoir", a déclaré Jose Maria Garcia, le directeur du refuge Movimiento Juventud 2000 de Tijuana.

Garcia et d'autres défenseurs des immigrants ont longtemps critiqué cette politique et se réjouissent de sa fin. Mais Garcia reconnaît que la décision pourrait mettre à rude épreuve les abris déjà bondés de la frontière si davantage de migrants pleins d'espoir se dirigent vers le nord.

"Nous savons que cela va augmenter l'arrivée de migrants", a-t-il déclaré, "et la plupart des abris sont déjà à pleine capacité."