Mexique: le taux directeur relevé de 0,5 point, à 6%

Mexico (awp/afp) - La Banque centrale du Mexique a relevé jeudi son taux directeur de 0,5 point de pourcentage, à 6%, la sixième hausse consécutive pour tenter de contrer l'inflation.

"Le comité exécutif a évalué l'ampleur et la diversité des chocs qui ont affecté l'inflation (...). Sur cette base il a décidé d'augmenter de 50 points de base" le taux d'intérêt de référence, indique l'institution monétaire dans un communiqué.

Il s'agit de la sixième augmentation consécutive. Les quatre hausses précédentes avaient été de 0,25 point de pourcentage, suivies d'une cinquième de 0,5.

En 2021, l'inflation a atteint 7,36% au Mexique, un des plus hauts niveaux en vingt ans et le double de l'objectif de la Banque centrale (3%).

"Les pressions inflationnistes ont été d'une ampleur et d'une durée plus importantes que prévu", reconnaît la Banque centrale, notant que l'inflation en janvier était de 7,07% et que les prévisions pour 2022 et 2023 ont été revues à la hausse.

La Banque centrale avait entamé en août 2019 un cycle de baisse des taux d'intérêt qui s'est prolongé jusqu'en 2020, alors que la pandémie de Covid-19 liée au coronavirus frappait l'économie mexicaine, la deuxième d'Amérique latine après le Brésil.

Mais les prix à la consommation ont augmenté ces derniers mois et ont contraint l'institution à changer de politique monétaire.

L'économie mexicaine a chuté de 8,5% en 2020 en raison de la pandémie. En 2021, elle a augmenté de 5% mais est entrée en récession en fin d'année. Pour 2022, les analystes tablent sur une croissance de 2,7%.

afp/rp