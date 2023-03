Mexique: les taux continuent de grimper mais plus lentement

Mexico (awp/afp) - La Banque centrale du Mexique a pour une quinzième fois consécutive augmenté jeudi son taux d'intérêt de référence, de 25 points de base, pour atteindre un nouveau plus haut de 11,25%.

Il s'agit de la plus faible augmentation depuis le cycle à la hausse initié par Banxico en juin 2021 pour contrôler l'inflation, qui jusqu'ici augmentait par paliers de 50 à 75 points de base.

La politique monétaire du Mexique "s'ajuste à la trajectoire nécessaire pour que l'inflation converge vers son but de 3%", ajoute Banxico dans son communiqué mensuel. Un objectif qu'elle espère atteindre au quatrième trimestre de 2024.

Banxico a souligné que "l'inflation globale annuelle a diminué plus que prévu". Au cours de la première moitié du mois de mars, l'inflation sur 12 mois s'est élevée à 7,12%, légèrement en dessous des 7,24% prédits par les analystes.

Elle prévient cependant que les prix à la consommation pourraient encore augmenter en raison de la dépréciation du peso due à la volatilité financière internationale et des pressions accrues sur les coûts et les prix de l'énergie et des produits agricoles.

afp/rp