Premier vol de déportation des Etats-Unis vers Cuba depuis 2020

WASHINGTON, 25 avril (Reuters) - Les Etats-Unis ont procédé lundi à leur premier vol de déportation vers Cuba depuis 2020, plusieurs mois après que La Havane a accepté pour la première fois depuis la crise sanitaire du COVID d'accueillir des vols transportant des ressortissants cubains ayant tenté d'entrer illégalement aux Etats-Unis.

L'annonce, effectuée par le département américain de la Sécurité intérieure dans un communiqué envoyé par courriel, a été confirmée par le gouvernement cubain, qui a indiqué via Twitter que l'avion transportait 40 Cubains interceptés dans des bateaux et 83 autres arrêtés à la frontière terrestre entre le Mexique et les Etats-Unis.

Reuters a rapporté en fin d'année dernière que Cuba avait accepté de donner aux autorités américaines un nouvel outil, limité, destiné à dissuader les traversées clandestines vers les Etats-Unis, alors que le nombre d'arrestations de migrants à la frontière sud du pays a flambé.

(Reportage Ted Hesson, avec Matt Spetalnick; version française Jean Terzian)