USA-Démission du commissaire des douanes et de la protection des frontières-Maison blanche

13 novembre (Reuters) - Le commissaire des douanes et de la protection des frontières des États-Unis, Christopher Magnus, a remis sa démission au président américain Joe Biden qui l'a acceptée, a annoncé samedi la Maison blanche dans un communiqué.

Plusieurs médias américains avaient rapporté vendredi qu'il avait été demandé à Christopher Magnus de présenter sa démission alors que des tensions sont apparues au sein de l'administration Biden en raison du nombre record de migrants ayant traversé la frontière entre le Mexique et les États-Unis.

Le nombre de migrants arrêtés à la frontière américano-mexicaine ont atteint des niveaux records depuis la prise de fonction de Joe Biden, en 2021.

Des responsables de son administration ont déclaré vouloir créer un nouveau système d'immigration, plus ordonné et humain, mais ils ne sont jusqu'à présent pas parvenus à relever les défis opérationnels et politiques qui vont de pairs avec le nombre élevé de traversées. (Reportage Ismail Shakil et Mike Stone; version française Camille Raynaud)