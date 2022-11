Un village mexicain accuse le changement climatique alors que la mer engloutit ses maisons

Maintenant, ce qui était la maison de Celia pendant trois décennies gît en ruines dans les vagues.

"Mes enfants ont grandi ici, mes deux petits-enfants sont nés ici, et maintenant tout est perdu", a déclaré Celia, en examinant les restes de la maison à El Bosque, une minuscule ville de pêcheurs au bord d'une réserve de zones humides dans l'État de Tabasco.

Alors que les dirigeants mondiaux se réunissent à des milliers de kilomètres de là, au sommet sur le climat COP27 en Égypte, Celia et d'autres habitants d'El Bosque tirent la sonnette d'alarme sur une "urgence climatique" qui, selon eux, détruit la côte sud pauvre du Mexique.

Trente maisons du village se sont effondrées dans la mer à cause de l'érosion du littoral, déplaçant 50 familles, selon les groupes environnementaux Greenpeace Mexico et Conexiones Climaticas.

Ils préviennent que 20 autres maisons et l'école primaire du village pourraient être perdues dans les mois à venir.

"(Je me sens) très triste de ce qui se passe. Le réchauffement climatique ou quel que soit le nom qu'on lui donne nous a déjà atteints", a déclaré Guadalupe Cobos, qui craint pour sa propre maison après avoir vu les résidences de ses voisins s'effondrer. Elle dit vouloir que le gouvernement relocalise la communauté.

Greenpeace Mexique et Conexiones Climaticas ont déclaré lundi que la situation d'El Bosque "est un exemple clair que le changement climatique affecte de manière disproportionnée et injuste les plus vulnérables" au Mexique et devrait ajouter de l'urgence à la lutte contre le réchauffement climatique.

"La réponse apportée à cette communauté sera une référence pour les prochaines communautés du Mexique qui suivront leur chemin", ont déclaré les groupes dans un communiqué.