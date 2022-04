Une chasse à l'homme est en cours pour retrouver le tireur de l'attaque du métro de New York qui a fait près de 30 blessés.

La police a déclaré que l'auteur de l'attentat, qui a été vu portant un masque à gaz et dont on pense qu'il a agi seul, a immédiatement pris la fuite. L'attaque s'est déroulée alors qu'une rame de métro en direction de Manhattan, sur la ligne N du système ferroviaire souterrain, entrait dans une station du quartier de Sunset Park à Brooklyn.

Dix personnes ont été touchées directement par des tirs, dont cinq hospitalisées dans un état critique mais stable, ont indiqué les autorités. Sept autres personnes ont été blessées par des éclats d'obus ou blessées d'une autre manière dans le chaos qui régnait alors que les usagers paniqués fuyaient le wagon de métro enfumé, certains s'effondrant sur la chaussée alors qu'ils se déversaient sur le quai de la station de la 36ème Bourse. Les pompiers ont déclaré que deux des personnes blessées ont été traitées sur place.

Selon CNN et d'autres organisations médiatiques, un total de 29 personnes souffrant de diverses blessures lors de l'incident se sont présentées dans les hôpitaux de la région, bien que la plupart d'entre elles semblent avoir été admises aux urgences et ont été traitées et renvoyées chez elles.

CNN, Fox News et d'autres médias locaux ont rapporté qu'une camionnette U-Haul que les autorités recherchaient en rapport avec la fusillade avait été retrouvée garée dans une rue de la ville à quelques kilomètres de la scène du crime.

Le suspect, décrit par la police comme un homme de forte corpulence, portant un gilet vert de type construction et un sweat-shirt à capuche, est resté en fuite plusieurs heures après la fusillade.

Le commissaire du département de la police de New York (NYPD), Keechant Sewell, a déclaré que la fusillade ne faisait pas l'objet d'une enquête en tant qu'acte de terrorisme, bien que les autorités n'excluent pas la possibilité d'un mobile.

M. Sewell a déclaré que le suspect a été vu en train d'enfiler un masque à gaz dans le wagon alors qu'il s'apprêtait à entrer en gare, puis a sorti un bidon de son sac et l'a ouvert.

"Le train a alors commencé à se remplir de fumée. Il a alors ouvert le feu, touchant plusieurs personnes dans le métro et sur le quai", a-t-elle ajouté.

À l'extérieur de la station, dans une zone connue pour son quartier chinois prospère et ses vues sur la Statue de la Liberté, les autorités ont fermé une douzaine de pâtés de maisons et ont délimité les environs immédiats avec du ruban adhésif de scène de crime. Les écoles du quartier ont été placées sous confinement de sécurité.

John Butsikares, un jeune de 15 ans qui est passé par la station de la 36e Rue peu après l'incident, a déclaré que le conducteur du train a ordonné à tout le monde sur le quai de la station de monter à bord.

"Je ne savais pas ce qui s'était passé. C'était un moment effrayant. Et puis à la 25e rue (la station suivante), on nous a tous dit de descendre. Il y avait des gens qui criaient pour obtenir une assistance médicale", a déclaré Butsikares, qui allait à l'école.

FLAMBÉE DE LA CRIMINALITÉ

New York, la ville la plus peuplée du pays, a connu une forte augmentation des crimes violents pendant la pandémie, notamment une série d'attaques apparemment aléatoires dans ses métros. Le système est l'un des plus anciens et des plus étendus du monde.

La violence dans le métro a inclus un certain nombre d'attaques au cours desquelles les passagers ont été poussés sur les voies depuis les quais, y compris une femme de Manhattan dont le meurtre a été considéré comme faisant partie d'une vague d'attaques motivées par la haine contre les Américains d'origine asiatique.

Le maire Eric Adams, ancien capitaine de la police de New York et président de l'arrondissement de Brooklyn, qui a pris ses fonctions en janvier, a promis d'améliorer la sécurité dans le métro en augmentant les patrouilles de police et en développant la sensibilisation aux malades mentaux.

S'adressant à CNN, Adams a déclaré que l'incident de mardi "était un acte de violence insensé" et s'est engagé à doubler le nombre d'agents en patrouille dans le métro.

La gouverneure de New York, Kathy Hochul, a promis "toutes les ressources de notre État pour lutter contre cette flambée de criminalité, cette folie qui alimente notre ville". La Maison Blanche a déclaré que le Président Joe Biden avait été informé de l'incident.

CNN et les médias locaux, citant des sources des forces de l'ordre, ont déclaré que de multiples chargeurs de munitions à grande capacité, des bombonnes de fumée supplémentaires non utilisées, des conteneurs d'essence et des feux d'artifice ont été trouvés dans la station de métro avec l'arme, qui s'était apparemment enrayée.

Lors d'une interview à la radio, Adams a confirmé les rapports des médias faisant état d'une "certaine forme de dysfonctionnement" du système de caméras de sécurité de la station, ce qui pourrait entraver l'enquête. Mais le nombre de caméras affectées n'était pas immédiatement clair, a-t-il dit.

Toutefois, les enquêteurs ont obtenu d'un témoin oculaire une vidéo de téléphone portable qui montre le suspect, a déclaré une source des forces de l'ordre à CNN.

Yayha Ibrahim, résident de Brooklyn, a déclaré avoir vu des personnes s'enfuir de la gare en courant, et a décidé d'y descendre pour voir ce qui se passait.

"J'ai vu une dame, elle avait reçu une balle en pleine jambe et elle criait à l'aide", a-t-il dit. Les secouristes "ont fait un bon travail en venant rapidement, et l'ambulance est arrivée et ils l'ont emmenée."

(Reportages de Maria Caspani et Jonathan Allen ; reportages supplémentaires de Aleks Michalska, Brendan McDermid, Andrew Kelly et Tyler Clifford à New York ; Brendan O'Brien à Chicago ; David Shepardson, Steve Holland, Doina Chiacu et Sarah N. Lynch à Washington ; et Andrew Hay à Taos, Nouveau-Mexique ; rédaction de Rami Ayyub et Steve Gorman ; montage de Jonathan Oatis et Cynthia Osterman)