(Alliance News) - À la mi-séance mardi, le premier jour de l'année 2024, le Mib est resté haussier, s'établissant dans la zone des 30 700, atteignant de nouveaux sommets depuis 2008, porté par un optimisme croissant quant à une politique monétaire plus accommodante attendue de la part des principales banques centrales.

Au niveau national, l'indice HCOB PMI publié mardi par S&P sur le secteur manufacturier italien a enregistré une valeur de 45,3 en décembre, une amélioration par rapport à 44,4 en novembre, signalant la neuvième contraction mensuelle consécutive. Ce chiffre est conforme aux estimations. La dernière détérioration de la conjoncture, bien qu'encore élevée dans l'ensemble, a été la moins prononcée au cours des trois derniers mois.

La forte contraction observée au cours du dernier mois de l'année 2023 est principalement imputable à la baisse de la production et des nouvelles commandes, qui, dans les deux cas, constitue la neuvième baisse mensuelle consécutive. Les entreprises ont lié la baisse significative des nouvelles commandes à la faiblesse actuelle de la demande intérieure et étrangère.

Ainsi, le FTSE Mib a augmenté de 1,2 % pour atteindre 30 710,36.

En Europe, le FTSE 100 de Londres a cédé 0,1 %, le CAC 40 de Paris a progressé de 0,2 % et le DAX 40 de Francfort a augmenté de 0,4 %.

Parmi les plus petites valeurs, le Mid-Cap progresse de 0,4 % à 44 698,35, le Small-Cap est dans le vert avec 0,3 % à 28 416,03, et l'Italie Growth gagne 0,5 % à 8 349,43.

Sur le Mib, Banca Monte dei Paschi progresse de 4,8 % à 3,19 euros après deux séances de contraction.

BPER Banca s'est également bien comportée, avançant de 3,7%, après le vert fractionné avec lequel elle a clôturé la session de vendredi.

Enel - en hausse de 0,4% - a déclaré vendredi qu'elle avait finalisé la vente de 50% d'Enel Green Power Hellas, la filiale d'énergie renouvelable détenue à 100% par EGP en Grèce, à Macquarie Asset Management, agissant par l'intermédiaire de Macquarie Green Investment Group Renewable Energy Fund 2. EGP a ainsi reçu une contrepartie totale d'environ 350 millions d'euros, ce qui équivaut à une valeur d'entreprise, sur une base de 100 %, d'environ 980 millions d'euros.

Leonardo a également bien démarré, avec une hausse de 1,6 % à 15,50 EUR par action. L'action a mis à jour son plus haut niveau sur 52 semaines à 15,45 EUR par action.

Saipem, d'autre part, a progressé de 2,2 %, revenant à la charge après le rouge de 0,3 % de vendredi soir.

La société mère Eni, d'autre part, était en hausse de 1,6 pour cent, reprenant la tête après deux séances de baisse.

Parmi les rares valeurs baissières, Campari a chuté de 1,0 % pour la troisième séance et a clôturé sur une bougie baissière.

Du côté des valeurs moyennes, d'Amico a progressé de 2,7% à 5,80 euros, se redressant après trois séances de baisse.

Buzzi se redresse de 1,8%, après deux séances terminées dans le rouge.

Maire Tecnimont est également en hausse de 1,8 % à 4,99 euros, les actions ayant atteint leur plus haut niveau en 52 semaines à 5,05 euros.

Technogym - en hausse de 0,4 % - a annoncé lundi qu'elle avait acheté un total de 41 000 actions propres entre le 27 et le 29 décembre. Le prix moyen pondéré quotidien était de 9,13 euros par action pour une valeur totale d'environ 375 000 euros.

MFE-MediaForEurope a également ouvert en bonne forme. Comme elle l'a écrit dans une note vendredi, 2023 a été une année record pour les cotes de Mediaset. Comme l'indique la société, "bien que ne faisant pas partie de ses cibles d'audience, Mediaset a régulièrement dépassé son concurrent public auprès de tous les Italiens en considérant l'ensemble de l'année et tous les événements. Auditel le certifie en enregistrant l'augmentation constante de l'audience des réseaux Mediaset dans toutes les principales grilles de programmes. Un résultat historique". Les actions de classe A ont ouvert dans le vert de 0,3 %, tandis que les actions de classe B ont augmenté de 1,7 %.

Du côté des petites capitalisations, Trevi Finanziaria Industriale a progressé de 9,4 %, après une perte de 2,5 % vendredi soir. Le titre sortait auparavant de deux séances haussières au cours desquelles il avait progressé au total de plus de 28 %. Il convient de noter que la société a récemment annoncé qu'elle avait prolongé son plan d'entreprise 2022-2026 d'une année supplémentaire, jusqu'en 2027.

Les objectifs, qui prévoient une croissance annuelle moyenne du chiffre d'affaires de 5% sur la période du plan, une marge d'Ebitda récurrente de plus de 13% à la fin du plan par rapport aux 12% attendus pour cette année, et une génération de trésorerie croissante grâce à la contribution positive des deux divisions, favorisant la réalisation du ratio de la position financière nette sur l'Ebitda récurrent à un niveau inférieur à 2 fois, déjà à partir de la fin 2026, restent confirmés.

D'autre part, Mondo TV est en hausse de 6,1%, avec un nouveau prix à EUR 0,3150, pointant les lumières vers la troisième session pour clôturer sur le côté haussier.

PLC - en hausse de 6,2 % - a annoncé mardi qu'elle avait accordé à Hitachi Zosen Inova AG une exclusivité jusqu'au 31 janvier 2024 pour négocier l'achat et la vente de la totalité de la participation - égale à 51 % de l'ensemble du capital social - détenue par PLC dans Schmack Biogas S.r.l.

HZI a soumis une offre qui considère que la valeur d'entreprise de 100 % du capital social de Schmack Biogas S.r.l. et de ses filiales est supérieure à 19 millions d'euros, avec un mécanisme d'ajustement de prix typique pour ce type de transaction.

En queue de peloton, CSP International est en baisse de 3,5% à 0,3060 euro, après le vert de 2,9% de la dernière séance.

Parmi les PME, Finanza.tech est dans le vert de plus de 10%, rebondissant après six séances de baisse.

Altea Green Power a progressé de plus de 8,8 %, après une chute de 4,2 % vendredi soir. Le titre avait auparavant enchaîné six séances de hausse.

Erredue, d'autre part, a augmenté de 4,4 %, lors de sa cinquième séance de hausse.

Sur une note négative, Cloudia Research s'est contracté de 5,7 % à 5,35 euros par action, après deux précédentes séances de baisse.

G Rent, quant à lui, était en baisse de 4,1%, prenant ses bénéfices après quatre séances consécutives de hausse.

À New York, vendredi soir, le Dow a clôturé en baisse de 0,1 %, le Nasdaq a reculé de 0,6 % et le S&P 500 a perdu 0,3 %.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,1033 USD contre 1,1054 USD à la clôture des marchés européens vendredi, tandis que la livre valait 1,2735 USD contre 1,2738 USD vendredi soir.

Le baril de Brent valait 78,34 USD contre 77,64 USD à la clôture de vendredi. L'or, quant à lui, s'échange à 2 073,38 USD l'once contre 2 076,30 USD l'once vendredi soir.

Sur le calendrier macroéconomique de mardi, outre-mer, à 1545 CET, c'est le tour de l'indice des directeurs d'achat de l'industrie manufacturière américaine. À 1600 CET, les données sur les dépenses de construction sont publiées.

Sur le front des obligations, à 1455 CET, les adjudications françaises de BTF à trois, six et douze mois sont publiées en France. Aux États-Unis, à 1730 CET, c'est au tour des adjudications de bons du Trésor à trois et six mois.

Par Maurizio Carta, journaliste à Alliance News

