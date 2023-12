(Alliance News) - Jeudi, les principales bourses européennes ont ouvert en baisse sur fond de prises de bénéfices, les opérateurs évaluant les perspectives économiques et monétaires, dans l'attente des données du PIB américain cet après-midi et de l'indice PCE de base vendredi.

En conséquence, le FTSE Mib a ouvert dans le rouge de 0,3 pour cent à 30 286,09, le Mid-Cap a cédé 0,5 pour cent à 44 165,58, le Small-Cap était dans le rouge de 0,1 pour cent à 27 503,22, et l'Italie Growth était juste en dessous de la parité à 8 113,65.

En Europe, le FTSE 100 de Londres a cédé 0,3 %, le CAC 40 de Paris était dans le rouge de 0,4 %, tout comme le DAX 40 de Francfort.

Sur le Mib, ERG prend la tête des quelques haussiers et gagne 0,5%. La société a annoncé jeudi la signature d'un accord majeur avec Apex Clean Energy Holdings LLC, l'un des principaux développeurs indépendants d'énergie propre aux États-Unis, en vue de créer un partenariat stratégique ayant pour mission de gérer un portefeuille de centrales éoliennes et solaires déjà en exploitation et de le développer éventuellement. La contrepartie de l'acquisition de la participation majoritaire de 75 % est de 270 millions d'USD.

UniCredit a également augmenté de 0,4 %, tandis que BPER Banca et Monte dei Paschi ont progressé de 0,3 %.

Banca Monte dei Paschi di Siena a annoncé mercredi qu'elle a renforcé son leadership dans le secteur agroalimentaire avec une nouvelle offre de solutions numériques d'encaissement et de paiement développée avec Nexi - en baisse de 0,1 % - pour les entreprises de vin et d'agritourisme. Cette initiative fait partie de la stratégie plus large de Banca MPS pour soutenir les secteurs de l'agroalimentaire, de l'agriculture et de l'économie dop, confirmant son orientation historique vers les besoins du secteur primaire, un atout fondamental de l'économie du pays.

Stellantis a ouvert dans le rouge de 0,5% après que les chiffres de novembre de l'ACEA aient montré une baisse de 7,3% des ventes pour le groupe en Europe par rapport à novembre 2022. Sur le marché européen, les immatriculations ont toutefois progressé de 6,7% en glissement annuel en novembre 2022.

Sur le Mid-Cap, Sesa a ouvert dans le rouge de 0,8%. La société a annoncé mardi qu'elle avait approuvé ses résultats pour le semestre clos le 30 octobre avec un bénéfice net de 41,6 millions d'euros, contre 41,1 millions d'euros pour la même période de l'année précédente. Le bénéfice net ajusté attribuable au groupe s'est élevé à 50,1 millions d'euros, contre 45,9 millions d'euros au 30 octobre 2022, soit une hausse de 9,1 % en glissement annuel. Le chiffre d'affaires et les autres revenus ont augmenté de 15 % pour atteindre 1,50 milliard d'euros, contre 1,31 milliard d'euros au cours de la même période en 2022.

Maire Tecnimont est à parité à 4,76 euros. La société a déclaré mercredi que Conser, un concédant de licence de la technologie des plastiques biodégradables et une filiale de Nextchem, une société du groupe Maire, avait obtenu la licence de la technologie et la fourniture du catalyseur dans le cadre d'un projet plus vaste dans le nord-ouest de la Chine par un client majeur.

Credito Emiliano - stable à 8,01 euros - a annoncé mardi que Credito Emiliano Holding Spa avait acheté 740.000 actions ordinaires de la banque. Les actions ont été acquises à un prix moyen de 8,1832 EUR par action, pour un montant total de 6,1 millions EUR.

Sur le marché des petites capitalisations, Greenthesis - stable à 0,97 EUR - a annoncé jeudi qu'elle avait finalisé son entrée, à hauteur de 40%, dans une nouvelle société appelée GKSD Green Solutions Srl avec son partenaire GKSD Srl, une société appartenant au groupe San Donato.

Openjobmetis ouvre avec une hausse théorique de 25 %. Le conseil d'administration de la société s'est réuni jeudi pour examiner la communication reçue de Groupe Crit SA concernant la signature d'un protocole d'accord pour l'achat direct et indirect de toutes les actions OJM détenues par Omniafin Spa, M.T.I. Investimenti Srl et Plavisgas Srl.

L'achat des actions par Groupe Crit se ferait au prix de 6,5 euros par action OJM et permettrait à la société de détenir une participation totale d'environ 57,7 % du capital social d'OJM et d'environ 53,6 % des droits de vote.

Sur la base du nombre d'actions OJM actuellement en circulation, la contrepartie implique une valeur des capitaux propres d'OJM d'environ 203,0 millions d'euros.

Bioera augmente de 7,4 %. La société a annoncé mercredi que les auditeurs de RSM Spa ont déclaré qu'ils n'étaient pas en mesure d'exprimer une opinion sur le rapport semestriel de la société.

L'incapacité de RSM à exprimer une opinion sur les comptes de Bioera repose sur différents aspects, tels que la compromission de l'indépendance de l'auditeur, en raison du non-paiement d'honoraires pour services rendus ; l'utilisation de l'hypothèse de la continuité de l'exploitation, pour laquelle le cabinet d'audit affirme ne pas avoir acquis des preuves suffisantes et appropriées sur lesquelles fonder son opinion ; l'évaluation de la participation dans Splendor Investments SA, pour laquelle RSM estime que des preuves insuffisantes et appropriées ont été fournies à l'appui de la valeur comptable.

FILA - dans le vert par 0,9% - a annoncé mercredi que la cotation de sa filiale indienne DOMS Industries Ltd sur le National Stock Exchange of India avait été réalisée avec succès.

Les actions de DOMS ont été placées à 790 INR chacune, soit environ 8,64 EUR par action, ce qui représente le haut de la fourchette de valorisation des actions identifiées.

Parmi les PME, Cyberoo - dans le vert par 1,0 pour cent - a annoncé jeudi qu'elle "assurera la sécurité informatique de l'une des principales sociétés de conseil aux entreprises présentes en Italie".

FOS n'est toujours pas cotée. La société a annoncé mercredi qu'elle dirigeait le projet de R&D "Demetra : une approche systémique et intégrée basée sur l'aquaponie et la valorisation des déchets pour la création d'un système alimentaire pilote".

La valeur du projet est de 5 millions d'euros, dont 2,5 millions sont financés par le ministère de l'Entreprise et du Made in Italy dans le cadre de l'appel MISE.

En Asie, le Nikkei a clôturé dans le rouge de 1,6 pour cent à 33 140,47, le Hang Seng a terminé dans un vert fractionné à 16 621,00 et le Shanghai Composite a clôturé dans le vert de 0,6 pour cent à 2 918,71.

À New York, le Dow a clôturé en baisse de 1,3 pour cent, le Nasdaq a chuté de 1,5 pour cent et le S&P 500 a chuté de 1,5 pour cent.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0949 USD contre 1,0955 USD à la clôture des marchés européens, tandis que la livre valait 1,2634 USD contre 1,2659 USD mercredi soir.

Le baril de Brent valait 79,81 USD contre 80,05 USD à la clôture de mercredi. L'or, quant à lui, s'échange à 2 036,21 USD l'once contre 2 034,30 USD l'once mercredi soir.

Le calendrier macroéconomique de jeudi comprend, à 1100 CET, les données de l'indice des prix à la production en Italie.

Aux Etats-Unis, à 14h30 CET, ce sera le vote sur les demandes d'allocations chômage, l'indice des prix PCE et le PIB. À 1730 CET, une vente aux enchères de bons du Trésor à quatre et huit semaines est prévue, tandis qu'à 2230 CET, le bilan hebdomadaire de la Réserve fédérale sera publié.

Parmi les entreprises présentes sur la Piazza Affari, aucune annonce particulière n'est attendue.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.