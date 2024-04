(Alliance News) - La Piazza Affari a évolué dans une tendance baissière lors de la deuxième séance de la semaine, s'installant à nouveau dans la zone des 34 000 points, la prudence semblant prévaloir sur les bureaux de négociation à l'approche d'événements clés tels que la publication des données sur l'inflation américaine et la réunion de la Banque centrale européenne prévue pour jeudi.

L'Eurotower devrait confirmer les taux d'intérêt actuels, ce qui incitera les traders à scruter tout indice d'une baisse potentielle des taux de 25 points de base en juin. Actuellement, les investisseurs estiment à 90 % la probabilité que Francfort réduise ses taux de 25 points de base lors de sa réunion de juin, trois baisses de ce type étant prévues pour 2024.

Ainsi, le FTSE Mib est en baisse de 0,9 % à 34 007,76 points, tandis que les volumes de vente et d'achat indiquent un ratio de 1,15.

En Europe, le FTSE 100 de Londres progresse de 0,1 %, le DAX 40 de Francfort cède 0,7 % et le CAC 40 de Paris est en baisse de 0,6 %.

Parmi les valeurs mineures, le Mid-Cap cède 0,2 pour cent à 47 849,20, le Small-Cap cède une fraction de 28 508,34 et l'Italie Growth cède 0,2 pour cent à 8 128,27.

Sur le Mib, DiaSorin a confirmé sa bonne ouverture, marquant une hausse de 2,1% avec un nouveau prix à EUR87,54 par action. UBS a initié une couverture sur le titre avec une recommandation 'achat' et un objectif de cours de 105,00 euros.

Saipem a également bien progressé, avec une hausse de 1,5% à 2,25 euros par action. Citadel Advisors Europe a augmenté sa position courte sur le titre à 1,33% contre 0,96% précédemment.

Leonardo a chuté de 4,6 % à 22,61 euros, faisant marche arrière après deux séances de hausse.

Amplifon, d'autre part, recule de 2,9% à 31,57 euros par action, après un feu vert de 1,9% la veille.

ERG, de son côté, est en baisse de 0,3%. L'agence de notation Fitch Ratings a confirmé la note de défaut émetteur à long terme de la société à "BBB-", avec une perspective stable, et la note senior non garantie à "BBB-". Fitch a souligné que, dans un scénario énergétique caractérisé par une volatilité croissante, la note reflète la solidité du modèle économique du groupe et de son portefeuille.

Sur le MidCap, bons achats sur SOL, qui progresse de 3,9% à 34,50 euros, dans le sillage de la hausse de 1,5% de la veille.

Bons achats également sur Banca Ifis, qui est en hausse de 3,9%, après le vert de 0,8% de la veille.

Fincantieri - en hausse de 5,6% - a annoncé avoir reçu une commande pour la construction de quatre navires de croisière de nouvelle génération de la part de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Dans le détail, deux navires seront destinés à la marque Regent Seven Seas Cruises et deux à Oceania Cruises. Les premiers devraient être livrés en 2026 et les seconds en 2029.

Digital Value, pour sa part, abandonne 1,1 pour cent après un feu vert de 1,1 pour cent à la veille de l'ouverture des marchés. Le titre avait auparavant connu quatre séances de baisse.

GVS, pour sa part, a perdu 1,3 pour cent. Il convient de noter que le titre - qui sort de deux séances de hausse - a augmenté sa capitalisation boursière de plus de 25 pour cent au cours des six derniers mois.

Sur le SmallCap, Restart progresse de 3,2% à 0,1290 euro. Il faut noter que le titre se négocie 40 % plus bas depuis le début de l'année 2024.

Cairo Communication, quant à lui, progresse de 1,9% à 2,16 euros par action, après le feu vert donné à la veille de l'événement, qui a clôturé sur un gain de 1,4%.

Piquadro - dans le vert de 0,5 % à 1,91 EUR - poursuit son programme de rachat. La société a annoncé lundi qu'elle avait racheté ses propres actions ordinaires entre le 2 et le 5 avril pour une valeur totale de 40 000 euros.

Rouge pour algoWatt, qui recule de 7,3% à 0,2355 euro, en route vers sa troisième séance de baisse.

Fiera Milano recule de 6,2% à 3,85 euros après le rouge de 4,6% de lundi.

Parmi les PME, Compagnia dei Caraibi a bien progressé, menant le cours en hausse de 3,1%, après avoir chuté de 2,7% la veille.

Crowdfundme, d'autre part, a affiché un plus 3,8 pour cent, confirmant sa bonne performance sur le cadre hebdomadaire avec un plus 4,8 pour cent.

CleanBnB - en baisse de 1,8 % à 1,35 EUR - a déclaré avoir clôturé le premier trimestre avec une valeur de réservation brute de 6,8 millions d'euros, en hausse de 37 % par rapport à l'année précédente. Au cours des trois premiers mois de l'année, la société a atteint 2 642 propriétés, réparties sur 80 sites italiens et gérées en exclusivité, tandis que les séjours gérés par CleanBnB ont augmenté de 38% à 19 755 par rapport à la même période en 2023.

À New York, le Dow Jones a clôturé juste en dessous du pair, tout comme le S&P, tandis que le Nasdaq a clôturé légèrement dans le vert.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0862 USD contre 1,0851 USD lundi à la clôture des marchés boursiers européens, tandis que la livre sterling valait 1,2663 USD contre 1,2655 USD lundi soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent valait 90,56 USD contre 90,09 USD la nuit dernière et l'or s'échangeait à 2 345,63 USD contre 2 329,48 USD la nuit dernière.

Dans l'après-midi, les prévisions d'inflation des consommateurs américains seront publiées à 1700 CEST.

Par Maurizio Carta, journaliste à Alliance News

