(Alliance News) - Les marchés boursiers européens sont prêts à ouvrir sans direction claire jeudi, alors que les investisseurs attendent avec prudence une nouvelle série de données économiques clés pour les États-Unis, avec en tête l'indice des prix à la production de février.

Sur le front de la politique monétaire, dans l'outil FedWatch du CME Group, qui utilise des contrats à terme également basés sur le taux réel des fonds fédéraux ou EFFR, la confirmation du taux lors de la réunion du 20 mars a une probabilité de 99 % pour la confirmation de la fourchette de 525/550 points de base.

La baisse de 25 points de base de l'objectif de 500/525 points de base est donc évaluée à moins de 1 %.

Pour le mois de mai, la baisse est évaluée à 7 %, tandis que pour la réunion de juin, les contrats à terme indiquent environ 64 %.

Ainsi, le FTSE Mib, après avoir clôturé dans le vert de 0,4 % à 33 885,43 hier soir, abandonne 15,00 points.

En Europe, le FTSE 100 de Londres progresse juste au-dessus du pair, le DAX 40 de Francfort avance de 8,30 points et le CAC 40 de Paris est juste en dessous du pair.

Parmi les petites valeurs cotées hier soir, le Mid-Cap a gagné 0,4 pour cent à 47 004,20, le Small-Cap a cédé 0,1 pour cent à 27 625,21 et l'Italie Growth a clôturé en baisse de 0,2 pour cent à 8 064,07.

Sur le Mib hier soir, Leonardo a fait mieux que tout le monde, dans le vert de 3,5 %. L'entreprise est en tête de la liste de Milan et "vise de nouveaux sommets, le lendemain de l'approbation des résultats de 2023. Les revenus et les commandes pour 2024 sont solides et le secteur de l'électronique de défense et de sécurité continue de stimuler l'ensemble du géant public italien, contrôlé par le Trésor avec une part de 30 %", a écrit Francesco Bonazzi, chroniqueur d'Alliance News.

"Le premier plan industriel présenté par le PDG Roberto Cingolani, un plan qui va jusqu'en 2028, a manifestement plu au marché car il prévoit de nouvelles alliances, ainsi qu'un renforcement de la coopération européenne et des avions de guerre.

"Leonardo entend poursuivre l'alliance avec Knds et Mbt pour le secteur terrestre et avec Fincantieri, qui s'échange aujourd'hui à 0,58 EUR avec une hausse de 0,17%, avec qui elle travaille dans la coentreprise Orizzonte Sistemi Navali et dans le secteur sous-marin. Dans le domaine de l'espace, en revanche, les programmes avancent et Leonardo collabore avec la société française Thales, tandis qu'une nouvelle division dédiée est en train d'être mise en place.

Azimut a également progressé, avec une hausse de 3,0%, précédé par Eni, qui a clôturé le podium avec un gain de 2,0%. La société a annoncé mercredi qu'elle avait acheté 706 279 de ses propres actions ordinaires pour un montant total de 10,2 millions d'euros.

Avec ces achats, le chien à six pattes a conclu son programme de rachat d'actions et détient à ce jour 181,7 millions d'actions propres, soit 5,4 % de son capital social.

Parmi les porteurs, ERG s'est assis sur le fond, abandonnant 4,9 %. La société a annoncé mercredi que le bénéfice net du groupe s'élevait à 179 millions d'euros, contre 379 millions d'euros en 2022. Le bénéfice ajusté des activités poursuivies s'est élevé à 226 millions d'euros, contre 129 millions d'euros en 2022. Le conseil d'administration a proposé un dividende de 1,00 EUR par action, confirmant le montant de l'année précédente.

En 2023, le chiffre d'affaires ajusté s'élève à 741 millions d'euros, en hausse par rapport à 2022 où il était de 714 millions d'euros, " en raison de la contribution des acquisitions réalisées au second semestre 2022 et en 2023, de la mise en service des flottes développées en interne qui sont entrées en service au second semestre 2022 et de l'amélioration des vents observée au cours de la période dans toutes les zones géographiques, partiellement compensée par des prix de marché en forte baisse dans tous les pays ", peut-on lire dans l'article diffusé.

Sur le segment des cadets, Tod's a progressé de 0,1% après avoir annoncé mardi qu'il avait terminé l'année 2023 avec des revenus en hausse de 12% en glissement annuel à 1,13 milliard d'euros, contre 1,01 milliard d'euros en 2022.

Diego Della Valle, président-directeur général du groupe, a déclaré : "Ces chiffres confirment la validité de la stratégie que nous suivons pour rendre nos produits de plus en plus spéciaux, de grande qualité et hautement désirables. Au cours des prochaines années, nous nous engagerons à consolider les différentes marques et c'est également pour cette raison que nous avons considéré qu'il était stratégiquement important de partager ce projet avec le fonds L Catterton en retirant le groupe de la bourse, une institution avec laquelle nous avons toujours entretenu d'excellentes relations".

Fincantieri - dans le vert par 0,3% - et la marine qatarie ont annoncé mardi qu'ils avaient signé un protocole d'accord à Doha dans le but d'entamer un dialogue menant à de nouveaux contrats pour la fourniture d'une éducation et d'une formation de pointe pour le personnel de la marine qatarie.

Le conseil d'administration de MARR - la quatrième meilleure action avec un actif de 3,4 pour cent - a approuvé mercredi les états financiers de 2023 aujourd'hui, enregistrant un bénéfice net consolidé de 47,1 millions d'euros contre 26,6 millions d'euros en 2022, qui "a été affecté par des charges financières nettes plus élevées de 9,7 millions d'euros en raison de l'augmentation du coût de l'argent à partir du deuxième semestre 2022", a écrit la société dans la note.

Le conseil d'administration a proposé un dividende brut de 0,60 euro par action, contre 0,38 euro l'année précédente.

Le groupe MARR a clôturé l'exercice 2023 avec un chiffre d'affaires total consolidé de 2,08 milliards d'euros avec une augmentation de 155,0 millions d'euros par rapport à 1,93 milliard d'euros en 2022.

Reply a fait mieux que tout le monde en augmentant de 6,3 pour cent après avoir annoncé mercredi qu'elle avait approuvé ses résultats pour l'exercice 2023, qui a clôturé avec un bénéfice de 186,7 millions d'euros, en baisse par rapport à 191,0 millions d'euros au 31 décembre 2022. La société a annoncé qu'un dividende de 1 EUR par action a été approuvé, confirmant le dividende de 2022. Le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 2,12 milliards d'euros contre 1,89 milliard d'euros en 2022.

Parmi les petites capitalisations, Fiera Milano s'est distinguée en progressant de 5,9 % après l'approbation du projet de comptes pour l'exercice 2023, qui s'est clôturé par un bénéfice net de 45,5 millions d'euros, marquant un net retournement par rapport aux moins 5,8 millions d'euros enregistrés en 2022.

Le conseil d'administration a proposé un ex-dividende de 0,14 euro par action. Celui-ci n'avait pas été versé depuis 2020 et s'élevait à 0,13 EUR par action.

En 2023, le chiffre d'affaires consolidé s'est élevé à 283,8 millions d'euros, marquant une croissance de 29 % en glissement annuel et dépassant le chiffre d'affaires enregistré en 2019, confirmant que Fiera Milano a dépassé les niveaux pré-pandémiques, en avance sur les attentes du marché italien.

Mondo TV a augmenté de 4,4% après avoir annoncé mardi le renouvellement de son partenariat avec Warner Bros. Discovery Italia par l'extension des droits de MeteoHeroes Sr1, une série vendue dans plus de 130 pays.

CY4Gate - dans le rouge de 1,6% - a annoncé mercredi qu'elle avait obtenu un contrat d'intelligence décisionnelle avec un client institutionnel étranger d'une valeur de 850 000 euros pour une durée d'un an.

Parmi les PME, Deodato.Gallery - qui n'a pas été affectée par les échanges - a rapporté mardi que son conseil d'administration avait approuvé une augmentation de capital pour servir une obligation convertible.

L'aucap sera de 1,0 million d'euros, servant 2,0 millions d'obligations convertibles d'une valeur de 0,50 euro chacune.

Neosperience a chuté de 3,0 % après avoir annoncé mercredi le lancement de Neosperience Pulse, une solution qui exploite la puissance du jumeau numérique avec l'intelligence artificielle générative.

À New York, le Dow Jones a progressé de 0,1 %, le Nasdaq a cédé 0,5 % et le S&P 500 a clôturé en baisse de 0,2 %.

Sur les marchés asiatiques, le Hang Seng a baissé de 0,8 %, le Shanghai Composite de 0,2 % et le Nikkei de 0,3 %.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0940 USD contre 1,9043 USD à la clôture des marchés européens, tandis que la livre valait 1,2797 USD contre 1,2794 USD mercredi soir.

Le baril de Brent valait 84,22 USD contre 83,69 USD à la clôture de mercredi. L'or, quant à lui, s'échange à 2 167,85 USD l'once contre 2 177,75 USD l'once mercredi soir.

Sur le calendrier macroéconomique de jeudi, le rapport mensuel de l'AIE est attendu à 1000 CET. Une heure plus tard, la Chine publie des données sur les nouveaux prêts hypothécaires et la masse monétaire M2.

À 1330 CET, c'est le tour de l'indice des prix à la production, des ventes au détail et des demandes d'allocations de chômage aux États-Unis.

À 1330 CET, les ventes manufacturières seront publiées au Canada et à 1445 CET, le compte courant allemand non corrigé des variations saisonnières.

Parmi les sociétés cotées à la bourse italienne, les résultats de Brunello Cucinelli, Elica, Safilo Group, Tamburi Investment Partners et Webuild, entre autres, sont attendus.

Par Maurizio Carta, journaliste à Alliance News

