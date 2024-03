(Alliance News) - Mercredi, les marchés boursiers européens devraient ouvrir en hausse, les investisseurs ayant réagi sans inquiétude particulière au dernier rapport sur l'inflation américaine.

Les données ont montré que le taux d'inflation global américain a augmenté de façon inattendue à 3,2 % en février contre 3,1 % en janvier, tandis que le taux d'inflation de base a ralenti à 3,8 % contre 3,9 %, mais a été supérieur aux prévisions du marché de 3,7 %.

Ainsi, le FTSE Mib, après avoir clôturé dans le vert de 1,3 % à 33 753,12 hier soir, est en hausse de 78,00 points.

En Europe, le CAC 40 de Paris est attendu en hausse de 20,05 points, le FTSE 100 de Londres est annoncé en hausse de 9,70 points, et le DAX 40 de Francfort est attendu en hausse de 42,20 points.

Hier soir, à Milan, le Mid-Cap a progressé de 1,3 pour cent à 46 811,25, le Small-Cap a clôturé dans le vert avec une hausse de 1,1 pour cent à 27 640,10, tandis que l'Italie Growth était en hausse de 0,5 pour cent à 8 080,83.

Sur le Mib hier soir, une bonne session pour Banca Monte dei Paschi, qui a progressé de 4,9 % à 4,06 euros, son nouveau plus haut de 52 semaines.

BPER Banca a également fait une poussée importante, augmentant de 3,0%, touchant son nouveau plus haut d'un an à 4,02 EUR par action.

Leonardo a augmenté de 0,8 % après avoir annoncé ses résultats finaux pour 2023 et approuvé son plan d'affaires à partir de 2028. En détail, la société a expliqué que le plan d'affaires jusqu'en 2028 prévoit des commandes totales de 105 milliards d'euros, des revenus totaux de 95 milliards d'euros et un flux de trésorerie opérationnel libre doublé à 1,35 milliard d'euros. En outre, une rentabilité de 10 % en 2026 et de 11,5 % en 2028 est attendue, tandis qu'un doublement du dividende à 0,28 EUR par action a été proposé.

Cependant, Marshall Wace a augmenté sa position courte sur le titre de 0,53% à 0,63%.

A2A était dans le rouge, en baisse de 0,2%. La société a déclaré un bénéfice net de 659 millions d'euros en 2023, en hausse de 64% par rapport à l'année précédente où il était de 401 millions d'euros. Le conseil d'administration a décidé de proposer à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires d'approuver un dividende de 0,0958 EUR, contre 0,0904 EUR en 2022.

Telecom Italia a gagné 0,5%, après la publication d'un communiqué de presse supplémentaire et la présentation de son plan d'affaires jusqu'en 2026, indiquant que la dette nette pro-forma, nette de l'effet de levier estimé pour la transaction Netco d'environ 6,1 milliards d'euros au 31 décembre 2023, devrait être d'environ 7,5 milliards d'euros à la fin de l'année 2024.

ERG, quant à lui, a baissé de 1,8%, après la perte de 1,9% de lundi et avec des comptes attendus plus tard dans la journée.

Sur le segment des cadets, GVS s'est apprécié de 6,8 %, après une perte de 4,5 % la veille. Le titre sortait auparavant de quatre séances de baisse.

De' Longhi - dans la monnaie avec 6,3% - a rapporté mardi qu'il avait clôturé l'année 2023 avec un bénéfice net en hausse de 41% en glissement annuel à 250,4 millions d'euros contre 177,4 millions d'euros en 2023 et à 108,2 millions d'euros contre 78,0 millions d'euros au quatrième trimestre. Le conseil d'administration a proposé aux actionnaires de distribuer un dividende de 0,67 EUR, contre 0,48 EUR l'année dernière.

Seco a affiché un gain de 4,7 pour cent, se relevant après une mini-tendance baissière de trois sessions.

Salvatore Ferragamo a grimpé de 0,5 pour cent après avoir annoncé mardi qu'il rejoindrait l'indice MIB ESG d'Euronext, le panier environnemental, social et de gouvernance dédié aux sociétés italiennes de premier ordre qui identifie les 40 premières sociétés cotées ayant les meilleures pratiques ESG, à partir du 18 mars.

La Juventus FC, en queue de peloton, a cédé 4,6 pour cent, revenant à 2,38 euros par action, après un repli de 3,6 pour cent la veille.

Pour Alerion, la perte a été de 2,9 %. La société a indiqué mardi avoir clôturé l'exercice 2023 avec un bénéfice de 68 millions d'euros, contre 73,2 millions d'euros en 2022. Le bénéfice net du groupe s'est élevé à 66,8 millions d'euros, contre 71 millions d'euros l'année précédente. Les revenus se sont élevés à 201,7 millions d'euros, contre 273,7 millions d'euros en 2022. Plus précisément, les revenus d'exploitation se sont élevés à 163,9 millions d'euros, en baisse par rapport à 263,3 millions d'euros, principalement en raison de la forte baisse des prix de l'électricité.

Parmi les petites capitalisations, Eurogroup Lamination a progressé de 5,1%, suite au feu vert de la veille après la publication de bons comptes pour 2023. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 835,6 millions d'euros, contre 851,1 millions d'euros en 2022. L'EBITDA ajusté - net de coûts non récurrents pour l'introduction en bourse, l'acquisition de DS4 et pour les RH - a augmenté à 116,0 millions d'euros contre 103,9 millions d'euros, tandis que le résultat opérationnel a augmenté à 80,3 millions d'euros contre 77,2 millions d'euros.

Pour Sogefi, la hausse est de 5,6 %, suivant la progression de la veille, bien que modeste (0,2 %).

L'IRCE, quant à lui, a progressé de 3,3 %, après une baisse de 1,3 % la veille, dans l'attente de la publication des résultats vendredi.

Somec a chuté de 3,9 %, après avoir annoncé qu'elle avait revu ses données de pré-clôture pour l'exercice 2023 et, en conséquence, révisé à la baisse ses attentes pour 2023, publiées en septembre dernier. Plus précisément, la société s'attend désormais à ce que l'Ebitda soit inférieur d'environ 25 % à la fourchette précédemment communiquée. La position financière nette, en revanche, sera supérieure à la valeur maximale envisagée par la fourchette d'environ 20 %.

Les ventes, entre autres, ont également porté sur Restart, qui a clôturé en baisse de 3,9 pour cent après avoir chuté de 0,3 pour cent lundi.

Parmi les PME, Espe a grimpé de 4,4 % après avoir annoncé mardi qu'elle avait conclu des accords avec trois grands clients producteurs d'électricité indépendants pour la construction de centrales photovoltaïques au sol en Italie totalisant 59 MWp ou environ 31 millions d'euros.

Imprendiroma s'est au contraire redressé de plus de 13 %, reprenant des couleurs après trois séances de baisse.

High Quality Food a clôturé en baisse de 8,8%, sur sa troisième bougie journalière baissière.

Grifal, quant à lui, a chuté de 3,3 % à 2,08 EUR, mettant à jour son plus bas niveau sur 52 semaines à 2,02 EUR par action.

À New York hier soir, le Dow a gagné 0,6 %, le Nasdaq est en hausse de 1,5 % et le S&P 500 grimpe de 1,1 %.

En Asie, le Nikkei a cédé 0,3 %, le Hang Seng est dans le rouge et le Shanghai Composite est en baisse de 0,4 %.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,9030 USD contre 1,0916 USD à la clôture des marchés européens, tandis que la livre valait 1,2793 USD contre 1,2780 USD lundi soir.

Le baril de Brent vaut 82,43 dollars contre 82,37 dollars à la clôture. L'or, quant à lui, s'échange à 2 159,84 USD l'once contre 2 164,98 USD l'once mardi soir.

Le calendrier macroéconomique de mercredi comprend, de l'Italie, à 1000 CET, l'espace pour le taux de chômage à trois mois tandis que, à 1100 CET, de la zone euro, ce sera le tour de la production industrielle, suivie dix minutes plus tard par une vente aux enchères de BTP à trois, sept, 15 et 30 ans.

À 1200 CET, des États-Unis, viendra le rapport sur le marché hypothécaire, suivi, à 1530 CET, par les stocks de pétrole brut, le décompte de l'EIA et l'inventaire de Cushing.

À 1800 CET, une vente aux enchères d'obligations du Trésor à 30 ans est prévue.

Parmi les nombreux résultats d'entreprises à venir figurent ceux d'Avio, Cellularline, Comer Industries, Digital Bros, Eni, MARR et Snam.

