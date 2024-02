(Alliance News) - Vendredi, les marchés d'actions européens - selon le marché à terme - étaient sur une trajectoire ascendante, les investisseurs continuant à évaluer les perspectives sur ce qui pourrait être les mouvements des principales banques centrales, qui devraient inclure des confirmations des taux actuels lors de leurs réunions respectives.

Avant que la cloche ne sonne, de bons comptes ont été publiés par Iveco, ainsi que ceux des banquiers Mediobanca, illimity et Banca Profilo.

La banque dirigée par Corrado Passera a clôturé avec un bénéfice net de 104,4 millions d'euros, en hausse de 39 % par rapport à l'année précédente. Ce chiffre représente un record pour le groupe depuis sa création.

Le FTSE Mib, après avoir terminé la séance de jeudi en hausse de 0,3 % à 31 064,15 points, gagne donc 37,50 points.

En Europe, le FTSE 100 de Londres est en hausse de 9,00 points, le CAC 40 de Paris est en baisse et le DAX 40 de Francfort est en hausse.

Parmi les petites valeurs cotées hier soir, le Mid-Cap a progressé de 0,2 % à 45 285,01, le Small-Cap a cédé 0,2 % à 27 337,85, tandis que l'Italy Growth a clôturé en baisse de 0,1 % à 8 128,08.

Sur la liste principale de Piazza Affari hier soir, Banco BPM a clôturé en hausse de 0,8% après avoir rapporté jeudi qu'il a clôturé 2023 avec un bénéfice net de 1,26 milliard d'euros, en hausse de 85% par rapport à 685,0 millions d'euros un an plus tôt.

Au cours du quatrième trimestre, la banque a enregistré un bénéfice net de 321,1 millions d'euros, contre 319,0 millions d'euros au trimestre précédent.

Azimut Holding - dans le rouge de 0,3 pour cent - a déclaré jeudi qu'il avait enregistré des entrées nettes positives de 414 millions d'euros en janvier 2024. Le total des actifs, y compris les actifs sous administration, s'élevait à 92,1 milliards d'euros à la fin du mois de janvier, dont 61,3 milliards d'euros d'actifs sous gestion.

Banca Generali a terminé en queue de peloton avec une baisse de 2,5 % après avoir annoncé jeudi une augmentation de 53 % de son bénéfice net pour 2023, à 326,1 millions d'euros contre 213,0 millions d'euros l'année précédente.

Ce chiffre est un record pour la société et est supérieur à la croissance prévue dans le plan triennal de la société, qui se situe entre 10 et 15 pour cent.

Banca Mediolanum, en hausse de 1,5 pour cent, a partagé jeudi ses chiffres de financement net de janvier et a annoncé que le conseil d'administration avait approuvé les résultats consolidés au 31 décembre, proposant un dividende final de 0,42 euro par action, qui, avec le dividende intérimaire de 0,28 euro, porte le dividende total à 0,70 euro, soit 40 pour cent de plus que le dividende de 2022, qui était de 0,50 euro par action. L'exercice 2023 s'est soldé par un bénéfice de 821,9 millions d'EUR, en hausse de 62 % par rapport aux 506,8 millions d'EUR enregistrés en 2022.

BPER Banca - en baisse de 0,2% - a déclaré mercredi qu'elle a terminé 2023 avec une augmentation du bénéfice net d'une année sur l'autre, ce qui a incité l'institution à augmenter le dividende proposé. Le bénéfice net de l'année dernière s'est élevé à 1,55 milliard d'euros, contre 1,47 milliard d'euros en 2022, et le conseil d'administration de la banque a proposé un dividende de 0,30 euro, contre 0,12 euro versé l'année précédente.

Les meilleures performances ont été réalisées par STMicroelectronics, en hausse de 3,5 pour cent, Brunello Cucinelli, en hausse de 3,5 pour cent et Pirelli &C, en hausse de 2,6 pour cent.

Sur le Mid-Cap, Sanlorenzo a clôturé en tête avec 3,0% après avoir annoncé jeudi qu'il avait des revenus nets provenant de la vente de nouveaux yachts en 2023 à 840,2 millions d'euros, en hausse de 13% par rapport à 740,7 millions d'euros en 2022. L'Ebitda de l'année 2023 s'est élevé à 157,5 millions d'euros, en hausse de près de 22% par rapport aux 129,6 millions d'euros de l'année précédente.

Les résultats ont également stimulé Banca Ifis, qui a augmenté de 2,0 %. Elle a annoncé jeudi qu'elle avait atteint un record historique pour le bénéfice net de 2023, qui s'est élevé à 161,9 millions d'euros, contre 141,9 millions d'euros au 31 décembre 2022.

La société a souligné que le bénéfice net était presque 17% plus élevé que l'objectif de 137 millions d'euros fixé dans le plan d'affaires jusqu'en 2023.

Cementir Holding, quant à lui, a clôturé en hausse de 0,5% après avoir indiqué jeudi qu'il clôturait l'année 2023 avec des revenus de 1,69 milliard d'euros, en légère baisse par rapport à 1,72 milliard d'euros en 2022.

OVS - en hausse de 1,3% - a annoncé mardi avoir signé une lettre d'intention avec les actionnaires de Goldenpoint Spa dans le but de développer un éventuel partenariat industriel.

Goldenpoint dispose d'un réseau de vente d'environ 380 magasins situés dans des emplacements prestigieux dans les principaux centres historiques et centres commerciaux d'Italie et réalise un chiffre d'affaires de près de 100 millions d'euros.

Du côté des petites capitalisations, Piquadro a gagné 0,9% après avoir annoncé jeudi que ses revenus pour les neuf premiers mois avaient augmenté à 131,5 millions d'euros, contre 126,8 millions d'euros pour la même période de l'année précédente.

Mondo TV - dans le rouge de 3,4% - a rapporté mercredi qu'il avait conclu un accord avec Yamato Video pour distribuer du matériel de sa bibliothèque en Italie.

Parmi les hausses, Class Editori a clôturé dans le vert avec 5,5%, suivi par Italian Sea Group, en hausse de 4,5%.

Parmi les PME, Valtecne a clôturé en hausse de 5,4 % après que le conseil d'administration ait annoncé jeudi que son chiffre d'affaires pour l'année au 31 décembre était de 30,7 millions d'euros, soit une hausse de 28 % par rapport à l'année précédente où il était de 24,1 millions d'euros.

STAR7 - stable à 6,60 euros - a déclaré jeudi que le chiffre d'affaires préliminaire du groupe pour 2023 s'élevait à 104 millions d'euros, soit une augmentation de 25 pour cent par rapport aux 83,3 millions d'euros au 31 décembre 2022.

Talea Group - en hausse de 6,8 pour cent - a annoncé jeudi qu'il avait acquis la disponibilité des marques 'Best Body' et 'VitaminCenter', les domaines connexes www.bestbody.it et www.vitamincenter.it, et les marques privées connexes 'Best Body' et 'VitaminCompany'.

Farmacosmo - en hausse de 2,0% - a annoncé jeudi qu'elle avait signé un accord contraignant pour vendre 67% du capital social d'Innovation Pharma. Innovation Pharma est détenue à 67% par Farmacosmo et à 33% par G&Ph Holding. Innovation Pharma contrôle 100 % de GPharma1, 100 % de GPharma2 et 67 % de Farmacia De Leo.

À New York, dans la nuit européenne, le Dow a gagné 0,1 %, le Nasdaq a clôturé dans le vert avec 0,2 %, tandis que le S&P 500 a clôturé juste au-dessus du pair.

Parmi les marchés asiatiques, le Nikkei a gagné 0,1 %, le Shanghai Composite était en hausse de 1,3 %, tandis que le Hang Seng était dans le rouge de 0,8 %.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0777 USD contre 1,0764 USD à la clôture des marchés européens jeudi, tandis que la livre valait 1,2629 USD contre 1,2612 USD la nuit dernière.

Le baril de Brent vaut 81,53 dollars contre 81,13 dollars à la clôture de jeudi. L'or, quant à lui, se négocie à 2 033,39 USD l'once contre 2 028,64 USD l'once jeudi soir.

Le calendrier économique de vendredi comprend la production industrielle de l'Italie à 1000 CET tandis qu'une vente aux enchères de BOT à 12 mois se tiendra à 1110 CET.

Dans l'après-midi, le taux de chômage au Canada est attendu à 1430 CET.

Par Maurizio Carta, journaliste à Alliance News

