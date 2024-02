(Alliance News) - Les futures européens ont marqué une projection haussière pour la quatrième session de la semaine, malgré des données économiques décevantes du Royaume-Uni et du Japon, avec Piazza Affari partant d'une base de plus de 31 300 points.

Sur ce point, l'économie britannique s'est contractée de 0,3% en glissement trimestriel au cours des trois derniers mois de 2023, après une baisse de 0,1% au trimestre précédent et pire que les prévisions du marché d'une baisse de 0,1%. Sur l'ensemble de l'année 2023, le PIB du Royaume-Uni a augmenté de 0,1 %.

Le PIB du Japon s'est également contracté de manière inattendue de 0,1 % en glissement trimestriel au cours du trimestre 2023, manquant les prévisions du marché qui tablaient sur une croissance de 0,3 % et faisant suite à une baisse révisée de 0,8 % au troisième trimestre. L'économie est entrée en récession pour la première fois en cinq ans.

Le FTSE Mib, par conséquent, après avoir clôturé en hausse de 0,6 % à 31 329,38 hier soir, avance de 170 points.

En Europe, le FTSE 100 de Londres a progressé de 44 points, le CAC 40 de Paris de 51,50 points et le DAX 40 de Francfort de 77,30 points.

Parmi les petites valeurs cotées mercredi, le Mid-Cap a clôturé en hausse de 0,4 % à 45 300,00, le Small-Cap a terminé en hausse de 0,9 % à 27 666,83 et l'Italie Growth a gagné 0,2 % à 8 103,05.

Sur le Mib hier soir, Interpump Group a gagné 5,3 % après avoir annoncé mercredi qu'il avait terminé l'année 2023 avec une croissance des revenus et des bénéfices en glissement annuel. Le bénéfice net a augmenté à 277,5 millions d'euros contre 269,7 millions d'euros, tandis que le bénéfice de base par action a augmenté à 2,565 euros contre 2,524 euros un an plus tôt. Le ROCE est passé de 17,7 % à 18,1 % et le ROI de 17,2 % à 15,4 %.

Seul Leonardo a fait mieux, avec une hausse de 6,1% à 18,29 euros. Nexi ferme le podium, dans le vert de 4,2%.

BPER Banca, dans le rouge de 1,1%, a dévoilé mercredi sa participation, à hauteur de 140 millions d'euros sur un total de 560 millions, à la construction de la "plus grande usine de modules photovoltaïques d'Europe".

Pirelli a fait pire, clôturant en baisse de 1,2%.

Le groupe Iveco - en hausse de 1,4% - a annoncé mercredi qu'Heuliez, sa marque d'autobus urbains, avait été sélectionnée par la Régie des Transports Métropolitains pour la fourniture de 200 autobus électriques, dans le cadre d'un contrat d'une valeur de 125 millions d'euros.

Sur le Mid-Cap, Industrie De Nora a clôturé en tête, en hausse de 4,0%, après avoir déclaré qu'il a terminé 2023 avec des revenus de 856 millions d'euros, en hausse par rapport à 853 millions d'euros l'année précédente.

Cela reflète principalement la croissance rapportée par le segment d'activité Transition énergétique de 140 % en glissement annuel, qui a plus que triplé le GW de technologies réalisées, la croissance de la ligne de produits Water Technologies Systems de 17 % et la stabilité substantielle du segment d'activité Technologies des électrodes - en hausse de 2 % à taux de change constants -, qui a plus que compensé la normalisation de la ligne Piscines.

Le bénéfice net est passé de 90 millions d'euros à 230 millions d'euros et cette évolution reflète principalement un revenu total non récurrent de 133 millions d'euros, lié à la cotation de l'entreprise associée thyssenkrupp nucera à la Bourse de Francfort et, en particulier, à la réduction de la participation de De Nora dans thyssenkrupp nucera et à la plus-value résultant de l'exercice de l'option de surallocation (greenshoe option).

Les actions A et B de MFE se sont également bien comportées, progressant respectivement de 3,3 % et de 2,8 %.

Parmi les petites capitalisations, Antares Vision arrive en tête avec une hausse de 8,3 %.

Elle a été suivie par Olidata, qui a progressé de 7,3 %, et par GPI, qui a augmenté de 4,8 %.

Gefran a gagné 0,9 pour cent après avoir déclaré mercredi qu'il a terminé 2023 avec des revenus légèrement inférieurs en glissement annuel, à 132,8 millions d'euros contre 134,4 millions d'euros un an plus tôt.

Les revenus au 31 décembre 2022 comprenaient 1,8 million d'euros, dont 800 000 euros liés à la facturation de services à des entreprises qui ont quitté le champ d'application à la suite de la vente de l'activité des entraînements au groupe WEG, et 900 000 euros pour les ventes résiduelles de produits d'entraînement non soumis à un retraitement, car ils ont été générés par des entreprises exclues du champ d'application de la vente de l'entreprise.

Le conseil d'administration d'Elica - dans le rouge de 3,1% - a approuvé mardi les résultats du quatrième trimestre 2023 et a examiné les résultats consolidés préliminaires pour 2023, une année qui se termine avec un bénéfice net normalisé de 13,4 millions d'euros, en baisse par rapport à 22,5 millions d'euros en 2022.

Unidata - en hausse de 0,8 pour cent - a déclaré mardi que le conseil d'administration avait examiné certains chiffres consolidés préliminaires pour l'exercice 2023.

Le total des revenus consolidés déclarés de 92,7 millions d'euros et le total des revenus d'exploitation consolidés de 100,8 millions d'euros sont en hausse significative de 80 pour cent et 96 pour cent, respectivement, par rapport à l'exercice 2022. La société précise que ces chiffres incluent " la renonciation, à partir de début 2023, à 17 millions d'euros de revenus liés à des activités à faible marge de la société TWT fusionnée ".

Le conseil d'administration d'AbitareIn - qui a clôturé dans le rouge de 0,6 pour cent - a approuvé mardi un rapport intermédiaire consolidé au 31 décembre 2023, relatif au premier trimestre de l'exercice, une période qui s'est terminée avec des revenus consolidés de 15,8 millions d'euros, contre 44,4 millions d'euros au cours de la même période de l'année précédente.

Sur la liste des PME, Riba Mundo Tecnologia - dans le vert par 1,1 pour cent - a déclaré mardi qu'elle a clôturé 2023 avec des revenus de 434 millions d'euros, en hausse de 32 pour cent par rapport à 329 millions d'euros en 2022.

Les commandes ont augmenté d'environ 83 % en glissement annuel, passant de 30 205 en 2022 à 55 228 en 2023, et le nombre d'unités vendues a augmenté d'environ 97 %, passant de 2,1 unités en 2022 à 4,2 unités à la clôture de l'exercice 2023.

EdiliziAcrobatica - en hausse de 1,6 % - a déclaré mercredi qu'elle avait généré des revenus totaux de 164,4 millions d'euros en 2023, en hausse de 11 % par rapport à l'année précédente, où ils s'élevaient à 148,1 millions d'euros.

La société, selon la note, a réussi à contenir l'impact négatif de l'interruption des incitations de l'État - qui a affecté le marché de référence italien - enregistrant des revenus de 118,5 millions d'euros, en baisse de 12 % par rapport à 2022.

Le groupe TMP - dans le rouge de 4,0% - a annoncé mercredi qu'il avait signé un accord commercial pour soutenir une campagne promotionnelle au Royaume-Uni, avant le lancement d'un produit technologique de nouvelle génération basé sur l'IA.

La commande s'élève à 34 000 euros.

eVISO a clôturé en baisse de 1,3 % après que le conseil d'administration a annoncé mercredi qu'il avait examiné les chiffres clés pour la période de six mois juillet-décembre, au cours de laquelle il a enregistré des "records historiques en termes de volumes d'énergie livrés à travers tous les canaux", en hausse de 49 % d'une année sur l'autre à 431GWh.

La marge brute s'est située entre 8,0 et 8,4 millions d'euros, contre 2,2 millions d'euros au cours du même semestre de l'année précédente.

Face à une réduction de 67 % des prix de l'énergie par rapport au même semestre de l'année précédente, les revenus du semestre juillet-décembre se sont élevés à 109,0 millions d'EUR, soit une baisse de 25 %.

À New York, le Dow a progressé de 0,4 %, le Nasdaq de 1,3 % et le S&P 500 de 1,0 %.

Sur les marchés asiatiques, le NIkkei a progressé de 1,2 %, tandis que le Hang Seng a gagné 0,6 %, Shanghai étant fermé pour le Nouvel An chinois.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0732 USD contre 1,0716 USD à la clôture des marchés boursiers européens mercredi, tandis que la livre valait 1,2558 USD contre 1,2551 USD mercredi soir.

Le baril de Brent valait 81,35 dollars contre 82,70 dollars à la clôture de mercredi. L'or, quant à lui, s'échange à 1 993,31 USD l'once contre 1 991,83 USD l'once hier soir.

Le calendrier de jeudi prévoit la balance commerciale en Italie à 1000 CET et le même chiffre pour la zone euro est attendu à 1100 CET.

Dans l'après-midi, une série de données arrivera des États-Unis, en commençant par l'indice des prix à l'importation et les demandes initiales d'allocations de chômage à 1430 CET. Les ventes au détail et l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie sont également prévus à la même heure.

La production manufacturière et industrielle américaine sera publiée à 1515 CET.

Sur la Piazza Affari, les résultats d'Eni, de Stellantis, de Franchi Umberto Marmi et de La Sia, entre autres, sont attendus.

