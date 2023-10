(Alliance News) - Les marchés européens ont continué à perdre du terrain mardi à la mi-séance, poursuivant le sentiment baissier observé en Asie dans la nuit.

Le vent de soulagement apporté par les développements positifs du week-end dernier sur le financement fédéral américain s'évapore lentement, emporté par les craintes liées à la politique monétaire après que le président de la Réserve fédérale Jerome Powell a laissé entrevoir un nouveau resserrement avant la fin de l'année dans un discours prononcé hier.

"Avec les préoccupations liées à l'inflation et la perspective de nouvelles hausses des taux d'intérêt qui reviennent sur le devant de la scène, le sentiment du marché reste sous pression. Les investisseurs ont tendance à limiter leur exposition aux actions lorsque l'incertitude augmente", a commenté Pierre Veyret, analyste technique chez ActivTrades.

"En fin d'après-midi, la volatilité devrait augmenter avec le rapport JOLTS pour le mois d'août et le discours du président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, sur les perspectives économiques et l'augmentation de la pression sur les prix.

Le FTSE Mib est dans le rouge de 0,2 pour cent à 27 788,94, le Mid-Cap est en baisse de 0,3 pour cent à 39 303,39, le Small-Cap est dans le rouge de 0,5 pour cent à 25 613,21 tandis que l'Italie Growth est juste en dessous du pair à 8 225,40.

En Europe, le CAC 40 de Paris était en baisse de 0,1 pour cent à 7 063,94, le DAX 40 de Francfort était en baisse de 0,2 pour cent à 15 222,57 tandis que le FTSE 100 de Londres était en hausse de 0,3 pour cent à 7 531,38.

Sur la liste principale de la bourse italienne, Enel est en bas de l'échelle, dans le rouge de 2,2 %. Eni est également en difficulté, avec une baisse de 0,5 %, ainsi que des entreprises énergétiques telles que ERG, qui a baissé de 1,8 %, A2A, dans le rouge de 0,8 %, et Terna, qui a baissé de 0,1 %.

Eni est en difficulté depuis hier, malgré l'annonce d'une découverte majeure de gaz à partir du puits Geng North-1 foré dans la licence North Ganal, à quelque 85 km au large de la côte est de Kalimantan, en Indonésie. Les estimations préliminaires indiquent des volumes totaux de 5 trillions de pieds cubes de gaz - équivalant à environ 140 milliards de mètres cubes - avec une teneur en condensats pouvant atteindre environ 400 millions de barils. Les données acquises permettront d'étudier les options pour un développement accéléré.

Parmi les sociétés pétrolières, Saipem a tiré son épingle du jeu en gagnant 1,3 %.

En tête de liste, Banca Monte dei Paschi di Siena, en hausse de 2,9%.

Du côté des valeurs moyennes, quelques titres sont en hausse, dont Brunello Cucinelli, qui gagne 1,9 %. Goldman Sachs attribue à l'action une note "acheter" avec un objectif de prix de EUR87,00.

Le reste du secteur de la mode est en baisse, Salvatore Ferragamo perdant 2,1% et Tod's perdant 3,1%, ce qui le place dans le bas du panier.

Piaggio & C - en hausse de 0,7% - a annoncé mercredi qu'elle avait placé avec succès une obligation senior à haut rendement de 250,0 millions d'euros, arrivant à échéance dans sept ans.

L'obligation est assortie d'un taux d'intérêt annuel fixe de 6,5 % et d'un prix d'émission de 100 %.

Du côté des petites capitalisations, SAES Getters a cédé 0,3 % après avoir annoncé lundi la clôture de la vente de l'activité Nitinol à la société américaine Resonetics et, en particulier, aux filiales américaines Memry Corporation et SAES Smart Materials. Le prix de vente est de 900 millions USD.

Le groupe Safilo chute de 0,7 %. La société a annoncé vendredi que des contrats ont été signés pour la vente de l'activité de l'usine de Longarone aux sociétés Thélios et Innovatek. La clôture des opérations, sous réserve de la réalisation des conditions suspensives, est prévue pour la fin du mois d'octobre.

Pierrel - en parité - a annoncé lundi qu'il avait obtenu l'autorisation de mise sur le marché en Algérie pour son anesthésique dentaire à base d'articaïne, Orabloc dans la formulation 1:100.000.

Bioera a baissé de 3,5 %. La société a déclaré des revenus de 0,0 million d'euros au premier semestre, contre 400 000 euros au premier semestre 2022. Le résultat net affiche une perte de 1,6 million d'euros, contre une perte de 1,2 million d'euros au premier semestre 2022 ; le résultat net est impacté par une charge de 900 000 euros résultant de la valorisation de la participation du groupe dans Splendor Investments SA, mise en liquidation après le 30 juin suite à la vente du seul actif qu'elle détenait.

Parmi les PME, Deodato.Gallery n'est toujours pas cotée, après avoir annoncé l'ouverture de deux nouveaux espaces d'exposition à Padoue.

Pattern n'a pas non plus fait de transactions, après avoir annoncé lundi qu'elle avait finalisé la vente à Burberry Italie de l'unité commerciale de l'usine de Turin consacrée à la conception et à la production de produits de la marque Burberry.

Contrairement à ce qui avait été annoncé le 28 mars, le prix payé aujourd'hui à Pattern a été de 22,4 millions d'euros, après un ajustement préliminaire du prix de base de 21 millions d'euros fondé sur une estimation provisoire du fonds de roulement commercial et de la situation financière nette de l'entreprise.

Doxee reste inchangé après avoir annoncé une perte nette de 3,2 millions d'euros au premier semestre, contre un bénéfice net de 300 000 euros pour la même période de l'année précédente. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 12,1 millions d'euros, contre 11,1 millions d'euros au 30 juin 2022. Infinica a contribué à hauteur de 1,8 million d'euros au chiffre d'affaires consolidé.

En Asie, le Nikkei a clôturé en baisse de 1,6 % à 31 237,94 et le Hang Seng a perdu 2,7 % à 17 331,22, Shanghai étant fermé pour cause de jour férié.

À New York, le Dow Jones a clôturé en baisse de 0,2 % à 33 433,35, le Nasdaq a augmenté de 0,7 % à 13 307,77 et le S&P 500 a terminé stable à 4 288,39.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0486 USD contre 1,0507 USD à la clôture des marchés européens, tandis que la livre valait 1,2080 USD contre 1,2139 USD lundi soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent valait 90,78 USD contre 90,93 USD à la clôture de lundi. L'or, quant à lui, se négocie à 1 826,54 USD l'once contre 1 832,31 USD l'once lundi soir.

Le calendrier macroéconomique de mardi prévoit la publication de la balance commerciale italienne à 1200 CEST.

Aux Etats-Unis, à 1400 CEST, l'accent sera mis sur le discours de Bostic, membre du FOMC, tandis qu'à 1730 CEST, une vente aux enchères d'obligations du Trésor à 52 semaines est prévue. Enfin, à 2230 CEST, les données hebdomadaires sur les stocks de pétrole seront attendues.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

