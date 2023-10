(Alliance News) - Les marchés boursiers européens ont ouvert en légère baisse vendredi, suivant les pertes subies par les marchés mondiaux, alors que les données sur l'inflation des consommateurs américains, plus élevées que prévu, ont renforcé l'opinion selon laquelle la Réserve fédérale maintiendra les taux d'intérêt à un niveau élevé pendant une période prolongée.

Plus tard dans la journée, les investisseurs évalueront également une série de données économiques dans la région, avec en tête les données de la production industrielle de la zone euro pour le mois d'août, attendues plus tard dans la matinée.

En conséquence, le FTSE Mib a ouvert légèrement dans le rouge à 28 480,11, le Mid-Cap a cédé 0,1 pour cent à 39 465,65, le Small-Cap était dans le vert de 0,1 pour cent à 25 546,13 alors que l'Italie croissait à 8 047,80.

En Europe, le FTSE 100 de Londres était dans le vert, le CAC 40 de Paris a cédé 0,1 pour cent, tandis que le DAX 40 de Francfort était dans le rouge de 0,2 pour cent.

Sur la liste principale de la bourse italienne, Banca Monte dei Paschi di Siena, BPER Banca et Banco BPM étaient en tête, gagnant respectivement 3,8 %, 3,3 % et 1,8 %.

Banco BPM a rapporté jeudi soir que DBRS Morningstar a confirmé les notes d'investissement et les perspectives stables pour Banco BPM et sa filiale Banca Akros Spa.

La note des dépôts à long terme est restée à "BBB (élevée)", la note de la dette à long terme est restée à "BBB", la note des dépôts à court terme à "R-1 (faible)" et la note de la dette à court terme est restée à "R-2 (élevée)", tandis que l'évaluation intrinsèque est restée à "BBB".

CNH Industrial, en hausse de 1,1 %, a également annoncé jeudi soir qu'elle avait finalisé l'acquisition de Hemisphere GNSS, un leader mondial de la technologie de navigation par satellite, pour un montant total de 175 millions de dollars.

L'acquisition, annoncée le 30 mars, renforce le portefeuille de technologies de précision, d'automatisation et d'autonomie de CNH, ouvrant de nouveaux horizons pour l'innovation dans les segments de l'agriculture et des équipements de construction.

En outre, CNH Industrial a confirmé jeudi soir son intention d'achever la sixième tranche de son programme de rachat de 300 millions de dollars, avec des achats supplémentaires d'environ 21,8 millions de dollars.

Le programme de rachat de 300 millions d'USD avait été annoncé le 19 septembre 2022 et devait expirer à la fin des achats de 300 millions d'USD ou le 12 octobre, selon la première éventualité.

Assicurazioni Generali est dans le rouge. La société a annoncé jeudi qu'elle avait conclu un accord avec Allianz SE pour vendre TUA Assicurazioni Spa.

"La transaction est conforme à la mise en œuvre en Italie du plan stratégique du groupe, 'Lifetime Partner 24 : Driving Growth', qui prévoit la poursuite d'une croissance rentable, la réduction de la complexité dans le but de rendre la machine opérationnelle plus efficace et l'augmentation de la diversification dans le segment Non-Vie", a déclaré la société.

ERG ouvre en hausse de 0,3 %. Le conseil d'administration a décidé jeudi de lancer un programme de rachat d'actions pour un maximum d'environ 3,7 millions d'actions, soit 2,5% du capital social, avec un déboursement maximum de 100,0 millions d'euros. À ce jour, la société détient 782 080 actions propres, soit 0,5 % du capital social.

En queue de peloton, on trouve DiaSorin, Campari et Amplifon, avec des baisses comprises entre 3,2 % et 1,1 %.

Sur la liste des cadets, Iren a progressé de 0,3 % après avoir annoncé mercredi que, par l'intermédiaire de sa filiale Iren Ambiente Toscana, elle avait finalisé l'acquisition du contrôle de Semia Green, une société active dans le domaine de l'économie circulaire. Le reste du capital est détenu par Sienambiente, déjà actionnaire de Semia Green et dans laquelle le groupe Iren détient une participation de 40 %.

Salvatore Ferragamo est dans le noir à hauteur de 0,3%. Jeudi, elle a annoncé qu'elle avait été admise au régime de conformité collaborative.

L'admission au régime, qui prend effet dès l'exercice fiscal 2022, a été précédée d'une vérification par l'Agenzia delle Entrate de l'adéquation de la gouvernance fiscale adoptée par la société et du système de contrôle interne pour la détection, la mesure, la gestion et le contrôle du risque fiscal, appelé Cadre de contrôle fiscal.

Le groupe Salcef - en hausse de 1,3 % - a annoncé jeudi qu'il avait racheté 22 450 de ses propres actions ordinaires entre le 2 et le 6 octobre.

Les actions ont été acquises à un prix moyen de 22,18 euros pour une valeur totale de 497.992,98 euros.

Dans la catégorie des petites capitalisations, Pierrel a ouvert à une valeur nominale après avoir clôturé en hausse de 8,0%. La société a annoncé jeudi que son actionnaire de référence Fin Posillipo de la famille Petrone, en accord avec Bootes du vice-président Rosario Bifulco, a lancé une offre publique d'achat visant à retirer Pierrel de la cote. L'offre se fait en numéraire à 1,75 EUR par action sur 13,69% du flottant, pour un déboursement maximum attendu de 13,158 millions d'EUR. A ce jour, Fin Posillipo détient déjà 75,63% des actions, Bootes 10,68%.

Softlab prend la tête avec une hausse de 6,4%, suivi par Servizi Italia et Brioschi, dans le vert avec 4,4%. Servizi Italia a annoncé mardi qu'elle avait signé un contrat avec Steris Spa pour acquérir l'unité commerciale de services de décontamination et de stérilisation de cette dernière.

Le prix de la transaction, qui devrait être effective en décembre, a été fixé à 2,7 millions d'euros entre les parties et sera financé par les ressources disponibles.

Parmi les PME, CleanBnB a grimpé de 4,2 % après avoir annoncé jeudi qu'elle avait enregistré des revenus de 31,1 millions d'euros au cours des neuf premiers mois de l'année, soit une augmentation de 57 % par rapport aux 19,8 millions d'euros enregistrés au cours de la même période de l'année précédente.

Vimi Fasteners n'est toujours pas cotée. La société a annoncé jeudi qu'elle avait enregistré des revenus de 44,7 millions d'euros au cours des neuf premiers mois de l'année, soit une hausse de 13 % par rapport aux 39,5 millions d'euros enregistrés au cours de la même période de l'année précédente.

Tenax International n'est pas encore cotée. La société a indiqué jeudi que son chiffre d'affaires en machines depuis le début de l'année s'élevait à 12,3 millions d'euros, avec un carnet de commandes de 13 millions d'euros.

Par conséquent, sur la base du chiffre d'affaires à ce jour et des livraisons attendues d'ici la fin de l'année, la société s'attend à terminer l'année 2023 avec un chiffre d'affaires machine de 20,1 millions d'euros, ce qui - si cela se confirme conformément au plan de production - représenterait 124% du chiffre d'affaires machine de 2022 de 16,2 millions d'euros.

Ecomembrane - qui ne fixe toujours pas de prix - a annoncé jeudi la finalisation de la vente de ses parts dans Alvus Srl et Favus Srl à VORN Bioenergy GmbH.

La société a également annoncé qu'elle avait conclu un accord avec VORN afin d'établir des conditions-cadres pour la fourniture de composants et l'installation d'au moins six usines de biométhane que VORN - ou ses sociétés affiliées - développera et construira en Italie au cours de la période contractuelle allant jusqu'au 31 décembre 2027.

EdiliziAcrobatica - en hausse de 0,7 pour cent - a annoncé jeudi qu'elle avait signé 18 590 contrats au cours des neuf premiers mois de l'année, contre 12 149 au cours de la même période en 2022, soit une augmentation de 53 pour cent. Ce résultat reflète également la croissance du nombre de clients, qui a augmenté de 78 %.

En Asie, le Nikkei a clôturé en baisse de 0,6 pour cent à 32 289,50, le Hang Seng était dans le rouge de 2,3 pour cent à 17 845,00 et le Shanghai Composite était en baisse de 0,6 pour cent à 3 088,14.

À New York, dans la nuit européenne, le Dow Jones a clôturé en baisse de 0,5 pour cent à 33 631,14, le Nasdaq a baissé de 0,6 pour cent à 13 574,22, et le S&P 500 a terminé en baisse de 0,6 pour cent à 4 349,61.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,0539 USD contre 1,0551 USD à la clôture des marchés européens jeudi, tandis que la livre valait 1,2196 USD contre 1,2212 USD jeudi soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent valait 87,17 USD contre 86,45 USD à la clôture de jeudi. L'or, quant à lui, s'échange à 1 878,60 USD l'once contre 1 872,45 USD l'once jeudi soir.

Le calendrier macroéconomique de vendredi comprend un discours du gouverneur de la Banque d'Angleterre Andrew Bailey à 1000 CEST. A 1100 CEST, ce sera le tour de la production industrielle de la zone euro.

Dans l'après-midi, les États-Unis se concentreront sur les indices des prix à l'importation et à l'exportation, à 1430 CEST.

À 1500 CEST, un discours du numéro un de la BCE, Christine Lagarde, est prévu, tandis qu'aux États-Unis, à 1930 CEST, ce sera le tour du rapport minier de Baker Hughes.

Dans la soirée, comme d'habitude le vendredi, à 2230 CEST, le rapport COT sera publié.

Aucun événement particulier n'est prévu dans le calendrier de la Piazza Affari.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.