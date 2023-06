(Alliance News) - Vendredi, les principaux marchés boursiers européens ont terminé la séance en baisse, Londres et Milan étant les plus mal lotis, alors que les regards se tournent vers les décisions à venir des banques centrales de la Fed, de la BCE et de la BoJ la semaine prochaine.

Ainsi, le FTSE Mib a clôturé en baisse de 0,4 % à 27 162,02, le Mid-Cap en hausse de 0,2 % à 43 031,00, le Small-Cap dans le rouge de 0,2 % à 27 266,99, tandis que l'Italie Growth a gagné 0,1 % à 9 177,34.

En Europe, le FTSE 100 de Londres a terminé en baisse de 0,5 pour cent, le CAC 40 de Paris était légèrement dans le rouge à la clôture, tandis que le DAX 40 de Francfort a perdu 0,3 pour cent.

Dans les nouvelles macroéconomiques du jour en Italie, la production industrielle italienne a encore chuté en avril, faisant pire que les estimations du marché, a rapporté l'Istat vendredi.

La production industrielle italienne a chuté de 1,9% en avril sur une base mensuelle après avoir chuté de 0,6% en mars et alors que le marché prévoyait une augmentation de 0,1%.

En glissement annuel, la production industrielle a chuté de 7,2 % après avoir baissé de 3,2 % le mois précédent. Les économistes s'attendaient à une baisse de 4,1 % en glissement annuel en avril.

Sur l'indice principal de Piazza Affari, le secteur pétrolier a baissé avec Eni perdant 1,0 %, Tenaris 0,4 % et Saipem le deuxième plus mauvais titre en baisse de 2,0 %. Seule Monte dei Paschi di Siena a fait pire, avec une chute d'environ 11 %.

Azimut Holding - en baisse de 1,5 % - a déclaré vendredi qu'elle avait enregistré 89 millions d'euros d'entrées nettes pour le mois de mai, ce qui porte les entrées nettes depuis le début de l'année à 2,9 milliards d'euros.

Le total des actifs, y compris les actifs sous administration, s'élevait à 83,7 milliards d'EUR à la fin du mois de mai, dont 57,0 milliards d'EUR d'actifs sous gestion.

Italgas - dans le vert de 0,2% - et Veolia ont annoncé vendredi qu'ils avaient signé un contrat pour la vente des participations du groupe Veolia dans un certain nombre de sociétés de services d'eau dans les régions du Lazio, de la Campanie et de la Sicile, à la suite des négociations annoncées au cours des derniers mois.

Terna a gagné 0,1% après avoir annoncé qu'elle avait renouvelé son programme d'émission d'obligations à moyen terme (Euro Medium Term Note) de 9,00 milliards d'euros, le montant maximum pouvant être souscrit.

Du côté des valeurs moyennes, Salcef a progressé de 0,9%. La société a annoncé mercredi que ses filiales Salcef Spa et Euroferroviaria Srl ont remporté l'appel d'offres lancé par RFI Rete Ferroviaria Italiana pour les travaux de rénovation et d'entretien extraordinaire de l'infrastructure ferroviaire des tronçons Perugia Ponte San Giovanni - Terni et Città di Castello - Sansepolcro de l'ancienne ligne Ferrovia Centrale Umbra. L'appel d'offres, financé par les fonds du PNRR, s'élève à 70 millions d'euros et porte sur un total d'environ 100 km de voies.

Maire Tecnimont est en hausse de 1,5 % après avoir annoncé vendredi qu'un consortium composé de sa filiale Tecnimont Spa, qui fait partie de l'unité commerciale Integrated E&C Solutions, et d'Orascom Construction SAE s'est vu attribuer un contrat d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction clé en main à prix forfaitaire pour une usine d'acide nitrique et de nitrate d'ammonium par KIMA - Egyptian Chemical Industries Company.

La valeur totale du contrat pour le consortium est de 300 millions d'USD, dont la part de Tecnimont est d'environ 220 millions d'USD. La finalisation du contrat est subordonnée à l'exécution du montage financier.

Les entrées nettes d'actifs sous gestion du Groupe Anima - qui ont clôturé dans le rouge de 0,7% - sont positives à 63 millions d'euros en mai 2023. A la fin du mois de mai, le total des actifs sous gestion du Groupe Anima s'élevait à plus de 183 milliards d'euros.

Webuild - dans le rouge de 1,0 % - a annoncé mardi qu'il avait obtenu un nouveau contrat de 1,32 milliard d'euros pour la ligne ferroviaire à grande capacité Palerme-Catane en Sicile.

Le consortium réalisera le doublement de la voie de la section Fiumetorto-Lercara Diramazione Lotto 1+2, qui comprend la conception exécutive et la construction de 30 kilomètres de nouvelle ligne.

Dans le segment des petites capitalisations, Newlat Food - dans le vert de 1,9% - a annoncé vendredi qu'elle avait vendu 3,9 millions de ses propres actions, soit environ 8,9% du capital social, à un groupe d'investisseurs institutionnels, dont Helikon Investments et Banor, au prix de 5,80 euros par action, ce qui correspond en grande partie aux prix actuels du marché et au prix de l'introduction en bourse.

Mondo TV a gagné 0,6 %, après avoir annoncé vendredi qu'elle avait signé un accord avec la société thaïlandaise Cineplex pour plusieurs séries animées de sa bibliothèque.

L'accord comprend une redevance forfaitaire et concerne les droits de diffusion payante et vidéo pour une durée de trois ans.

Eems Italia est dans le vert de 8,0% à la clôture des marchés après avoir annoncé vendredi que le nouveau conseil d'administration a confirmé la présidente, Susanna Stefani, et le directeur général, Giuseppe De Giovanni, qui sera également directeur général.

En outre, Michele Del Piero a été nommé vice-président du conseil d'administration.

Eems Italia a également approuvé le plan d'entreprise 2023-2027, qui met à jour celui approuvé le 3 novembre 2021 et prévoit le démarrage et le développement de l'activité de production d'électricité à partir de sources renouvelables, en particulier photovoltaïques, pour laquelle la société deviendra un producteur d'électricité indépendant.

Parmi les PME, eVISO - en hausse de 1,8 % - a communiqué vendredi les données fournies par le Sistema Informativo Integrato - l'organisme public qui gère les flux d'information relatifs aux marchés de l'électricité et du gaz - sur les volumes de consommation annuelle de la base d'abonnés d'eVISO au mois de juin. Ces données montrent une forte reprise de la croissance des volumes d'électricité gérés par eVISO, tant au niveau des clients directs que des revendeurs.

Le conseil d'administration d'Iervolino & Lady Bacardi Entertainment - dont l'action reste stable à 0,89 EUR - a annoncé vendredi qu'il avait examiné et approuvé les résultats définitifs du groupe pour le premier trimestre clos le 31 mars, avec un bénéfice de 2,5 millions d'EUR, contre 3,3 millions d'EUR pour la même période de l'année précédente.

En ce qui concerne les revenus, ils se sont élevés à 32,5 millions d'euros, contre 26,9 millions d'euros au 31 mars 2022.

Società Editoriale il Fatto - en baisse de 3,9% - a déclaré vendredi qu'elle avait nommé MiT SIM Spa comme son nouveau spécialiste à partir du 3 juillet, en remplacement de Banca Akros Spa, qui continuera dans ce rôle jusqu'au 30 juin.

FOS a chuté de 2,7%, après avoir annoncé vendredi que le conseil d'administration avait lancé un plan de rachat pour une valeur maximale de 350.000,00 euros.

Le conseil d'administration a également nommé le PDG Enrico Bottnuovo comme nouveau directeur financier intérimaire du groupe, en remplacement du PDG actuel, qui a décidé de poursuivre d'autres opportunités professionnelles.

À New York, au plus fort des échanges vendredi, le Dow Jones était dans le vert de 0,3 %, le Nasdaq était en hausse de 0,5 % et le S&P 500 était en hausse de 0,4 %.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0770 USD contre 1,0774 USD jeudi à la clôture des marchés boursiers européens. La livre, quant à elle, vaut 1,2581 USD contre 1,2543 USD hier soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent vaut 76,17 USD contre 76,31 USD jeudi soir. L'or, quant à lui, s'échange à 1 978,85 USD l'once contre 1 965,67 USD l'once hier soir.

Sur le calendrier économique de lundi, l'indice des prix des biens d'affaires au Japon est attendu à 0150 CEST et les commandes de machines-outils à 0800 CEST.

Les données sur les nouveaux prêts hypothécaires et la masse monétaire M2 de la Chine sont attendues dans la matinée.

Outre-mer, à 1700 CEST, c'est le tour des attentes d'inflation des consommateurs aux États-Unis.

Parmi les sociétés cotées sur la Piazza Affari, les résultats de Homizy, Piquadro, Prismi et TrenDevice sont attendus.

