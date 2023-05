(Alliance News) - Les principaux marchés boursiers européens ont clôturé dans le vert vendredi, mettant derrière eux une semaine morose, alors que les inquiétudes concernant le ralentissement de la demande mondiale semblent peser plus largement sur l'appétit pour le risque.

"Les inquiétudes croissantes concernant le ralentissement de la demande n'ont pas été aidées par la déflation des prix des usines chinoises pour le sixième mois consécutif en début de semaine. Les prix du cuivre ont ainsi atteint leurs plus bas niveaux de l'année, et les prix du pétrole sont en passe de connaître leur quatrième baisse hebdomadaire consécutive", a commenté Michael Hewson, analyste en chef chez CMC Markets.

"Cela n'a pas aidé le théâtre politique autour du plafond de la dette américaine qui a dominé le discours dans les médias et dont les discussions se poursuivront la semaine prochaine. Si les risques liés à cette question sont bien connus, on pourrait dire qu'ils sont aussi quelque peu exagérés, étant donné la régularité avec laquelle nous avons assisté à un tel scénario ces dernières années, avant qu'un compromis tardif ne soit trouvé à chaque fois."

Ainsi, le FTSE Mib a clôturé dans le vert de 0,9 pour cent à 27 347,32.

Sur les listes plus petites, le Mid-Cap est dans le vert de 0,4 pour cent à 43 179,03, le Small-Cap abandonne 0,4 pour cent à 28 191,28 tandis que l'Italie Growth augmente de 0,4 pour cent à 9 132,27.

En Europe, le FTSE 100 de Londres a clôturé en hausse de 0,3 %, le CAC 40 de Paris a progressé de 0,5 %, tout comme le DAX 40 de Francfort.

Sur le Mib, le conseil d'administration de la GRE a approuvé jeudi soir les résultats consolidés du premier trimestre, qui se soldent par un bénéfice net du groupe de 76 millions d'euros, contre 388 millions d'euros au premier trimestre 2022. L'action a clôturé dans le rouge de 0,4%.

Unipol - dans le vert de 0,4 % - a déclaré vendredi qu'il avait clôturé le premier trimestre avec un bénéfice de 284 millions d'euros, contre 161 millions d'euros au cours de la même période l'année précédente.

Le bénéfice net pour le premier trimestre 2022, calculé en utilisant d'autres paramètres IFFRS 4 et IAS 39, était de 246 millions d'euros.

Enel a clôturé en hausse de 0,2 % après avoir annoncé vendredi que le conseil d'administration avait nommé Flavio Cattaneo en tant que PDG et directeur général de la société.

Au sommet, Leonardo et Pirelli ont gagné respectivement 4,0 % et 3,2 %.

Dans le segment des cadets, Webuild a clôturé dans le vert avec une hausse de 1,9 %. La société, en consortium avec les groupes Ghella et Pizzarotti, a obtenu vendredi deux nouveaux contrats d'un montant total de 3,7 milliards d'euros pour le développement de la mobilité durable dans le sud de l'Italie.

MARR a terminé dans le rouge de 0,6%. Elle a annoncé vendredi un chiffre d'affaires total consolidé de 426,6 millions d'euros au premier trimestre de l'année, contre 325,8 millions d'euros au 31 mars 2022.

Le bénéfice s'est élevé à 1,5 million d'euros, contre une perte de 2,9 millions d'euros en 2022.

Buzzi Unicem a terminé en hausse de 0,2 %. La société a déclaré des revenus de 955,9 millions d'euros pour l'année au 31 mars, contre 800,1 millions d'euros pour la même période de l'année précédente, soit une augmentation d'environ 20%.

Iren a progressé de 2,0 %. Fitch a déclaré vendredi qu'elle avait révisé les perspectives de la société de "Satble" à "Positive" et confirmé sa note "BBB" pour la solvabilité à long terme et la dette senior non garantie.

UnipolSai a grimpé de 0,4 % après avoir annoncé vendredi qu'elle avait clôturé le premier trimestre avec un bénéfice de 231 millions d'euros, contre 118 millions d'euros pour la même période de l'année précédente.

Le bénéfice net pour le premier trimestre 2022, calculé en utilisant d'autres paramètres de l'IFFRS 4 et de l'IAS 39, s'est élevé à 203 millions d'euros.

LU-VE, qui a réalisé un bénéfice de 3,8 %, a annoncé vendredi un chiffre d'affaires de 151,4 millions d'euros pour le premier trimestre, en hausse de 3,9 % par rapport aux 148,8 millions d'euros enregistrés au 31 mars 2022.

Le carnet de commandes s'élevait à 218,6 millions d'euros, soit une hausse de 16 % par rapport à la même période en 2022.

Le bénéfice s'est élevé à 6,8 millions d'euros, contre 21,4 millions d'euros au 31 mars 2022.

Carel Industries a clôturé en hausse de 1,1 % après avoir annoncé vendredi que ses résultats du premier trimestre montraient une forte croissance des revenus et des bénéfices par rapport à la même période de l'année précédente. Le bénéfice net consolidé s'est élevé à 18,5 millions d'euros, soit une augmentation à deux chiffres - de 13 % - par rapport aux 16,4 millions d'euros au 31 mars 2022. Les revenus ont augmenté de 25 % pour atteindre 161,0 millions d'euros, contre 128,9 millions d'euros au cours du même trimestre de l'année précédente.

Le conseil d'administration d'Alerion Clean Power - dans le vert de 1,9% - a annoncé vendredi qu'il avait examiné les résultats d'exploitation au 31 mars, dans lesquels la société a déclaré des revenus totaux de 73,5 millions d'euros, en hausse de 6,7% par rapport à 68,9 millions d'euros au premier trimestre 2022.

En ce qui concerne les petites capitalisations, le conseil d'administration de SAES Getters - dans le rouge de 0,5% - a approuvé vendredi les résultats consolidés du premier trimestre 2023, faisant état d'un bénéfice net consolidé de 5,2 millions d'euros, soit près de trois fois les 1,7 millions d'euros du premier trimestre 2022.

Banca Sistema a clôturé en hausse de 1,3%. Vendredi, elle a approuvé les états financiers consolidés au 31 mars, qui ont clôturé avec un bénéfice net de 3,7 millions d'euros, contre 4,4 millions d'euros pour la même période en 2022. Le bénéfice avant impôt au 31 mars 2023 s'élève à 5,9 millions d'euros, en baisse de 12 % par rapport à l'année précédente.

Servizi Italia a terminé dans le vert de 2,2% après avoir approuvé les résultats pour les trois mois clos le 31 mars 2023 vendredi, déclarant un bénéfice de 2,3 millions d'euros contre une perte de 300 000 euros au premier trimestre 2022.

Le chiffre d'affaires consolidé s'est élevé à 72,6 millions d'euros, contre 65,4 millions d'euros au cours de la même période en 2022.

Digital Bros abandonne 8,9 pour cent et se retrouve en queue de peloton. La société a déclaré jeudi qu'elle avait enregistré des revenus nets consolidés de 89,2 millions d'euros au cours des neuf premiers mois, en hausse de 7,5 % par rapport à 82,9 millions d'euros au 31 mars 2022.

Immsi a progressé de 1,4 % après avoir annoncé vendredi qu'elle avait amélioré tous les indicateurs clés au premier trimestre, faisant état d'un bénéfice net de 15,6 millions d'euros au 31 mars 2023, soit plus du double des 5,7 millions d'euros enregistrés au cours de la même période en 2022.

Le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 556,4 millions d'euros, le plus élevé jamais atteint pour la période et en hausse de 19 % par rapport à 467,1 millions d'euros au 31 mars 2022.

Tessellis - le nouveau Tiscali - a déclaré avoir clôturé l'année 2022 avec une perte nette de 63 millions d'euros, contre une perte de 35 millions d'euros l'année précédente. Le prix de l'action a chuté de 3,3 % à la clôture.

Parmi les PME, Italia Independent a grimpé de 34% à 0,43 EUR par action.

Renergetica a clôturé dans le rouge de 6,2% après avoir annoncé jeudi qu'elle avait approuvé les résultats pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2022, faisant état d'un bénéfice net de 2,5 millions d'euros contre 2,7 millions d'euros un an plus tôt et d'une valeur de production de 10,9 millions d'euros contre 11,9 millions d'euros en 2021.

Fenix Entertainment a terminé en queue de peloton, clôturant 18% dans le rouge.

À New York, le Dow est en baisse de 0,2 %, le S&P perd 0,3 % et le Nasdaq est dans le rouge de 0,5 %.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0856 USD contre 1,0911 USD à la clôture de jeudi. La livre, quant à elle, vaut 1,2460 USD contre 1,2503 USD hier soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent vaut 74,50 USD contre 75,74 USD jeudi soir. L'or, quant à lui, s'échange à 2 016,00 USD l'once contre 2 023,00 USD l'once hier soir à la clôture des actions européennes.

Sur le calendrier macroéconomique de lundi, l'indice des prix de gros en Allemagne sera publié à 0800 CEST et l'indice suisse des prix à la consommation à 0830 CEST, tandis qu'à 1100 CEST, la production industrielle de la zone euro et les prévisions économiques de l'UE seront publiées.

À 1430 CEST, les ventes en gros du Canada seront publiées et à 1730 CEST, les ventes aux enchères d'obligations du Trésor américain auront lieu.

Sur la Piazza Affari, plusieurs résultats trimestriels sont attendus, notamment ceux d'Esprinet, d'Interpump Group, d'Eurotech, de FILA et de GVS.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

