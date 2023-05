(Alliance News) - L'indice Milan a évolué à la hausse jeudi, s'échangeant juste en dessous de 27 480, son plus haut niveau depuis près de deux semaines, suite à une humeur optimiste sur les marchés boursiers mondiaux. Le sentiment du marché a été soutenu principalement par des signes encourageants d'un accord possible bientôt sur le plafond de la dette américaine.

Le président américain Joe Biden s'est dit "confiant" quant à un accord imminent et le président de la Chambre des représentants, le républicain Kevin McCarthy, a également parlé d'un "accord possible d'ici le week-end". En attendant, l'attention se porte sur les banques centrales et sur les orientations possibles de la trajectoire future des taux d'intérêt.

"Le marché a en grande partie escompté un succès de l'accord sur le plafond de la dette", a déclaré Mike Zigmont, responsable de la recherche et du trading chez Harvest Volatility, notant qu'"il n'y aura pas beaucoup de mouvement sur le marché, à partir de ces niveaux, lorsque l'accord sera annoncé comme officiel".

En conséquence, le FTSE Mib était en hausse de 1,0 % à 27 475,69. Le ratio de volume entre les options de vente et les options d'achat était de 1,21.

Parmi les plus petites cotations, le Mid-Cap est en hausse de 0,5 % à 43 280,53, le Small-Cap dans le vert de 0,6 % à 28 111,55 et l'Italie Growth est dans le rouge de 0,1 % à 9 121,27.

En Europe, le FTSE 100 de Londres a progressé de 0,6 %, le CAC 40 de 0,8 % et le DAX 40 de Francfort de 1,5 %.

Sur le Mib, BPER Banca s'est bien négocié, avançant de 2,0 % à 2,72 EUR, se relevant après trois sessions baissières.

Banco BPM, d'autre part, augmente de 2,2 %, se redressant après deux sessions négatives.

Stellantis, de son côté, progresse de 1,2 % avec un cours à 15,00 euros, dans la foulée du gain de 1 % de la veille.

Saipem - en tête avec 3,1% des actifs - a annoncé jeudi qu'elle avait obtenu deux nouveaux contrats offshore, l'un pour un projet d'ingénierie, d'approvisionnement, de construction et d'installation en mer Noire et l'autre pour des activités de démantèlement en mer du Nord. La valeur totale des contrats s'élève à environ 850 millions d'USD.

Parmi les quelques valeurs baissières, A2A a chuté de 2,1 %, après deux séances baissières précédentes.

Monte dei Paschi a également perdu du terrain, perdant 1,3% après deux séances négatives.

Du côté des valeurs moyennes, le titre Industrie de Nora a progressé de 2,5 % lors de sa cinquième séance de hausse.

MFE a également bien progressé, avec des actions B en hausse de 4,1 % et des actions A en hausse de 3,0 %.

Saras, d'autre part, a progressé de 1,6 %, à la suite du feu vert de la veille avec 1,4, ce qui porte son gain hebdomadaire à plus de 5 %.

Parmi les quelques titres baissiers de la liste figure Salvatore Ferragamo, qui a chuté de 1,4 % à 15,33 euros par action.

Rouge également pour Technogym, qui abandonne 0,5% après avoir progressé de 1,3% la veille. Sur une base hebdomadaire, le titre est en hausse de près de 6%.

Du côté des petites capitalisations, en tête des hausses, Fidia reprend 5,2% après deux séances de baisse.

Itway, en hausse de 5,1% avec un nouveau cours à 1,27 euros, relève la tête après deux séances de baisse.

Brioschi, quant à lui, perd 4,8 % à 0,0672 euro, se retournant également après deux séances dans le rouge. Le titre - qui n'a pas détaché son dividende depuis 2019 - a repris 2% à la veille.

Parmi les PME, Gambero Rosso a progressé de 7,8% à 0,4820 euro, avec un actif hebdomadaire en hausse de 15%.

Rouge pour Giglio.com, qui après le gain de 0,7 % de la veille était en baisse de 2,1 %. L'action avait auparavant passé six séances à la baisse.

Svas Biosana - dans le rouge de 2,9% - a annoncé qu'elle avait lancé un nouveau programme de rachat de ses propres actions ordinaires. Les achats peuvent porter sur un maximum de 20 % du capital social, sans valeur nominale, et peuvent être effectués pour un prix d'achat maximum de 1,5 million d'euros.

À New York, dans la nuit en Europe, le Dow Jones a augmenté de 1,2 %, le Nasdaq de 1,3 % et le S&P 500 de 1,2 %.

En Asie, le Nikkei a progressé de 1,6 %, le Shanghai Composite de 0,4 % et le Hang Seng de 0,8 %.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0819 USD contre 1,0834 USD à la clôture de mercredi. En revanche, la livre valait 1,2440 USD contre 1,2482 USD hier soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent vaut 76,77 USD contre 76,50 USD hier soir. L'or, quant à lui, s'échange à 1 976,48 USD l'once contre 1 981,99 USD l'once à la clôture des marchés européens mercredi.

Le calendrier macroéconomique de jeudi prévoit le discours de Christine Lagarde, présidente de la BCE, à 11h00 CEST.

A 1430 CEST, aux Etats-Unis, c'est au tour des demandes d'allocations chômage. À 1730 CEST, il y a une vente aux enchères de bons du Trésor avec des échéances de 4 et 8 semaines.

Par Maurizio Carta, journaliste senior d'Alliance News

