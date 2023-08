(Alliance News) - L'indice Mib a évolué dans le vert vendredi, amenant la barre des points au niveau des 28 300, en ligne avec les autres marchés boursiers européens. Les salles de marché suivent de près la réunion annuelle des principaux banquiers centraux lors du symposium de Jackson Hole aux États-Unis. Les discours principaux de Jerome Powell, président de la Réserve fédérale, et de Christine Lagarde, présidente de la BCE, occuperont le devant de la scène dans un contexte d'incertitude quant aux perspectives d'évolution des taux d'intérêt.

Ainsi, le FTSE Mib était en hausse de 0,4 % à 28 317,95, le Mid-Cap était en hausse de 0,4 % à 41 200,87, le Small-Cap était en hausse de 0,1 % à 26 834,97 et l'Italie Growth était en baisse de 0,1 % à 8 828,10.

En Europe, le CAC 40 de Paris est dans le vert de 0,5 pour cent, tandis que le DAX de Francfort est en hausse de 0,3 pour cent, tout comme le FTSE 100 de Londres.

Parmi les valeurs sûres, le groupe Iveco tire son épingle du jeu avec une hausse de 3,8 %, ses actifs ayant augmenté de plus de 54 % depuis le début de l'année 2023.

Saipem a également fait de bons achats, progressant de 1,4 %, relevant la tête après trois séances baissières.

CNH Industrial, de son côté, reprend 1,2 %, avec un nouveau cours à 12,04 euros par action. La société, qui poursuit son plan de rachat, a déclaré avoir racheté ses propres actions ordinaires entre le 14 et le 18 août, pour un montant total de 5,8 millions d'euros.

Les banques ont suivi, Banca Generali gagnant 1,2 pour cent et Banca Mediolanum 1,1 pour cent.

Parmi les valeurs baissières, Monte dei Paschi di Siena a affiché une baisse de 0,7% avec un prix de 2,51 euros et une perte hebdomadaire d'environ 7,0%.

Du côté des valeurs moyennes, Zignago Vetro est en hausse de 2,6%, après avoir été dans le vert la veille avec 0,1%.

Salcef Group - dans le vert de 1,3% - a annoncé mercredi que sa filiale Salcef avait remporté l'appel d'offres lancé par ANAS - du groupe FS Italiane - pour la construction d'un des projets clés du Jubilé 2025 à Rome. Plus précisément, le projet prévoit l'enfouissement de la voirie existante de Piazza Pia en prolongeant d'environ 130 mètres le métro existant, construit dans le cadre des travaux du Jubilé 2000. Grâce à cette intervention, un parcours piétonnier continu sera créé entre la zone située devant le Château Saint-Ange et la Via della Conciliazione, améliorant ainsi la convivialité d'un tronçon actuellement affecté par un trafic automobile intense. Le montant du contrat s'élève à environ 35 millions d'euros.

Tod's s'est également bien comportée, avec une hausse de 2,2 %. Le titre - qui manque le dividende détaché depuis 2019 - a progressé de plus de 24% depuis le début de l'année 2023.

GVS a reculé de 1,2%, clôturant à 5,58 euros.

Du côté des petites capitalisations, la tête de liste est Itway, qui progresse de 4,9 %. La société a déclaré vendredi que sa filiale 4Science a poursuivi sa tendance à la hausse au premier semestre de l'année, enregistrant une augmentation de 117% des commandes par rapport au premier semestre de 2022, atteignant une valeur de commande de plus de 1,2 millions d'euros.

Trevi Finanziaria Industriale a également bien négocié, avec 4,8% des actifs en tête de liste, répétant le feu vert de jeudi lorsqu'il a affiché une plus-value de 7,4%.

Aeffe, d'autre part, a progressé de 2,7%, prolongeant le vert de la veille fermée avec un plus 0,9%.

Bioera - dans le rouge de 0,5% - a annoncé lundi que, à la demande de Golden Eagle Capital Advisors, cinq obligations convertibles faisant partie de la première tranche - souscrite par GECA le 11 octobre 2022 - de l'obligation convertible avec warrant ont été converties.

En queue de peloton, on retrouve deux valeurs médias : Il Sole 24 Ore, qui perd 3,0%, et Class Editori, qui perd 2,9%.

Parmi les PME, Finanza.Tech a progressé de 3,7 %, tandis qu'Iervolino & Lady Bacardi, également parmi les plus performantes, a enregistré une hausse de 2,2 %.

Sur une note négative, Estrima a chuté de 4,2%, après le feu vert de 1,9% à la veille de l'événement.

Energy, d'autre part, a chuté de 3,0 %, après un gain de 0,4 % à la veille de l'événement. Le titre avait auparavant connu cinq séances de baisse.

À New York, jeudi, le Dow Jones a clôturé en baisse de 1,1 % à 34 099,42, le S&P a baissé de 1,4 % à 4 376,31, et le Nasdaq a perdu 1,9 % à 13 463,97.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,0788 USD contre 1,0829 USD jeudi à la fermeture des marchés boursiers européens, tandis que la livre sterling valait 1,2588 USD contre 1,2632 USD jeudi soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent valait 84,55 USD contre 83,19 USD à la clôture de jeudi. L'or, quant à lui, s'échange à 1 916,78 USD l'once contre 1 921,03 USD l'once jeudi soir.

Sur le calendrier économique de vendredi, à 1300 CEST, Christine Lagarde, numéro de la Banque centrale européenne, doit s'exprimer au symposium de Jackson Hole, où Powell s'exprimera à 1605 CEST.

À 1900 CEST, toujours aux États-Unis, l'attention se portera sur les données de Baker Hughes, tandis qu'à 2230 CEST, comme d'habitude le vendredi, le rapport COT devrait être publié.

Par Maurizio Carta, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.