(Alliance News) - Jeudi à la mi-journée, l'indice Mib évoluait à la baisse dans la zone des 27 700 - en ligne avec les autres marchés européens - alors que les salles de marché prenaient en compte le message hawkish de la Réserve fédérale, qui, bien qu'ayant mis en pause le cycle de hausse des taux d'intérêt, a annoncé que la tendance à la hausse n'était certainement pas terminée.

Une augmentation est - pour la plupart - attendue dès la prochaine réunion. Par conséquent, dans l'outil FedWatch de la plateforme du CME Group, qui utilise des contrats à terme également basés sur le taux réel des fonds fédéraux ou EFFR, la confirmation du taux lors de la réunion du 26 juillet a une probabilité de 31 % pour une confirmation dans la fourchette 500/525 points de base. La hausse de 25 points de base de l'objectif de 525/550 points de base est plutôt évaluée à 69 %.

Par ailleurs, une hausse de 25 points de base est attendue de la part de la Banque centrale européenne, tandis que vendredi, ce sera le tour de la Banque du Japon, qui devrait, à l'instar de la Fed, confirmer le taux actuel avec une position toujours dovish.

Le FTSE Mib était en baisse de 0,3 % à 27 713,15.

En Europe, le FTSE 100 de Londres avance de 0,1 pour cent, le CAC 40 de Paris est en baisse de 0,6 pour cent et le DAX 40 de Francfort est dans le rouge de 0,4 pour cent.

Le Mid-Cap est dans le rouge de 1,0 % à 43 535,54, le Small-Cap est en baisse de 0,2 % à 27 547,10 et l'Italie Growth est dans le rouge de 0,1 % à 9 127,96.

Sur le Mib, UniCredit est en queue de peloton, abandonnant 1,0% à 18,92 euros, revenant sur ses pas après trois séances de baisse.

ItalGas a baissé de 2,7% le jour où le conseil d'administration a approuvé le nouveau plan stratégique du groupe pour la période 2023-2029. Le nouveau plan prévoit des investissements totaux de 7,8 milliards d'euros, a expliqué la société, principalement dédiés au développement des actifs et des activités de distribution de gaz en Italie et en Grèce, aux activités d'efficacité énergétique et au développement dans le secteur de l'eau.

Amplifon, d'autre part, a reculé de 1,0 % à 34,87 euros par action, en position de clôturer sa troisième séance de baisse.

Eni - en baisse de 0,2% - a annoncé mercredi qu'elle avait acheté 5,0 millions de ses propres actions entre le 5 et le 9 juin 2023. Les actions ont été achetées à un prix moyen pondéré de 13,0743 pour un montant total de 65,4 millions d'euros.

CNH Industrial - dans le rouge de 0,6 pour cent - a rapporté jeudi qu'elle avait acheté 1,3 million de ses propres actions ordinaires entre le 5 et le 9 juin pour une valeur totale de 15,9 millions d'euros.

FinecoBank a bien grimpé, poursuivant la hausse observée depuis la cloche et progressant de 1,8 % à 12,68 euros. Jefferies a réduit son objectif de cours sur le titre à 13,00 euros, contre 14,90 euros précédemment.

Sur le segment des cadets, Juventus FC perd 4,3% à 0,3438 EUR, ce qui laisse présager une quatrième séance de clôture à la baisse.

OVS - dans le rouge de 3,9% - a approuvé mercredi les résultats du premier trimestre de l'année, de février à avril 2023, faisant état d'un chiffre d'affaires net en hausse à 336,5 millions d'euros contre 299,9 millions d'euros à la même période de 2022.

doValue a progressé de 1,9 % à 4,51 euros, pointant son nez vers une quatrième session pour terminer en territoire haussier.

Il y a également eu de bons achats dans Alerion, qui a rejoint le petit groupe de titres rentables contribuant à 0,8%.

Dans la catégorie des petites capitalisations, Bialetti Industrie a progressé de 4,4 % à 0,2870 EUR lors de sa troisième séance de hausse.

d'Amico International Shipping - la meilleure performance de la liste avec 4,8% - a annoncé mercredi qu'elle avait décidé de lancer un nouveau programme de rachat d'actions le 19 juin.

Fidia a également bien progressé, augmentant de 3,8 % à 1,3650 EUR, rebondissant après trois sessions de baisse.

Le conseil d'administration de Zucchi - en baisse de 2,1% - a approuvé mercredi son rapport intermédiaire pour l'année au 31 mars, ayant fait état d'un bénéfice de 1,9 million d'euros contre 2,1 millions d'euros pour la même période de l'année précédente.

Parmi les PME, Clabo a progressé de 3,9% à 1,9950 euro, dans sa cinquième séance de hausse.

DBA Group, quant à lui, avance de 2,5 % à 1,82 EUR par action, après une perte de 1,9 % la veille de la séance.

Solid World Group - en hausse de 1,6 pour cent - a annoncé jeudi qu'il avait reçu trois commandes d'une valeur totale de 1,2 million d'euros pour son imprimante 3D qui fabrique des tissus décorés, ce qui a une valeur économique d'environ 400 00 euros.

Doxee - en hausse de 1,2 pour cent - a annoncé mercredi soir qu'elle avait remporté, dans le cadre d'un groupement temporaire d'entreprises avec Postel Spa en tant qu'agent, l'appel d'offres lancé par l'INPS pour un accord-cadre de quatre ans pour le "Service de création de vidéos personnalisées et interactives".

Ilpra - plat à 5,30 EUR - a annoncé mercredi qu'en accord avec les actionnaires de la société turque Ponapack, la transaction visant à acquérir une participation de 30% dans son capital social ne sera pas finalisée. L'opération prévoyait l'achat à la clôture par Ilpra, pour un montant total d'environ 1 million d'euros, d'actions de catégorie B qui, en vertu des prérogatives prévues dans les statuts de la cible, lui auraient garanti 51% des droits de vote.

À New York, hier soir, le Dow Jones a perdu 0,7 %, le Nasdaq a progressé de 0,4 % et le S&P 500 a gagné 0,1 %.

Sur les marchés boursiers asiatiques, le Nikkei a clôturé en dessous du pair, le Hang Seng a gagné 2,2 % et le Shanghai Composite a terminé en hausse de 0,7 %.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0845 USD contre 1,0849 USD à la clôture des marchés boursiers européens hier. La livre, quant à elle, valait 1,2663 USD contre 1,2689 USD mercredi soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent valait 73,75 USD contre 74,18 USD hier soir. L'or, quant à lui, s'échange à 1 935,90 USD l'once contre 1 956,91 USD l'once hier soir.

Le calendrier macroéconomique de jeudi, outre la décision de la BCE à 1415 CEST et la conférence de presse de la présidente, Christine Lagarde, une demi-heure plus tard, comprend le rapport sur les demandes d'allocations chômage aux États-Unis à 1430 CEST.

En même temps que les ventes au détail.

