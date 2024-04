(Alliance News) - Jeudi, les principaux marchés boursiers européens ont confirmé les attentes et ont ouvert avec peu d'élan lors d'une journée calme en termes macroéconomiques et alors que les données de la production industrielle italienne étaient attendues en Italie.

Ainsi, le FTSE Mib a ouvert dans le vert de 0,1 pour cent à 34 058,58, le Mid-Cap était dans le rouge fractionné à 47 284,50, le Small-Cap était en hausse de 0,1 pour cent à 28 563,11, tandis que l'Italie Growth était dans le vert de 0,2 pour cent à 8 150,74.

En Europe, le CAC 40 de Paris est dans le vert de 0,3 %, le FTSE 100 de Londres est en hausse de 0,1 %, tandis que le DAX 40 de Francfort est dans le rouge de 0,1 %.

Dans les nouvelles macroéconomiques, le taux d'inflation de la Chine a ralenti en mars, les données officielles ont montré jeudi, alors que les décideurs politiques luttent pour relancer les dépenses toujours faibles dans la deuxième plus grande économie du monde.

Selon le Bureau national des statistiques, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 0,1 pour cent en glissement annuel le mois dernier, ce qui est inférieur à la hausse de 0,4 pour cent prévue par une enquête de Bloomberg auprès des analystes.

Au Royaume-Uni, la balance des prix immobiliers de la RICS, qui mesure l'écart entre le pourcentage de personnes interrogées qui constatent des hausses et des baisses des prix immobiliers, est passée de moins 10 % en février à moins 4 % en mars, soit le chiffre le moins négatif depuis octobre 2022.

Le dernier chiffre s'est amélioré pour le septième mois consécutif et était supérieur aux prévisions de moins 6 %.

Sur le Mib, le secteur pétrolier a ouvert sur une note positive, avec Saipem et Eni en tête, en hausse de 2,1% et 1,0% respectivement.

Le podium est occupé par ERG, en hausse de 1,0 %. La société a indiqué que l'agence de notation Fitch Ratings a confirmé une note de défaut émetteur à long terme de "BBB-", avec une perspective stable, et une note senior non garantie de "BBB-".

Fitch a souligné que, dans un scénario énergétique caractérisé par une volatilité croissante, la note reflète la solidité du modèle d'entreprise et du portefeuille du groupe.

Interpump Group était dans le vert de 0,3 % après avoir annoncé mardi qu'il avait acquis, par l'intermédiaire de sa filiale Inoxpa SAU, une participation de 60 % dans Process Partners China et augmenté sa participation à 60 % dans YRP Shanghai Flow Technology, qui opèrent toutes deux en Chine.

Le prix total des deux transactions s'élève à 2,9 millions d'euros.

Ensemble, les deux sociétés ont généré un chiffre d'affaires de près de 11 millions d'euros en 2023, avec une marge d'Ebitda d'environ 10% et un NFP positif.

Stellantis a ouvert dans le rouge de 0,2% après avoir annoncé un investissement supplémentaire de 100 millions d'euros pour augmenter le potentiel de la voiture électrique Fiat 500e. Elle a également annoncé le début de la production annuelle de 600 000 unités de transmissions à double embrayage électrifiées dans la coentreprise d'assemblage eTransmissions.

L'entreprise issue de la fusion entre FCA et PSA a expliqué qu'il s'agissait de la prochaine étape d'un investissement de 240 millions d'euros contribuant à la création du parc de stationnement Mirafiori 2030. Mirafiori sera l'un des trois principaux centres mondiaux de Stellantis pour les opérations couvrant l'ensemble du cycle automobile, de la conception au recyclage.

En bas de l'échelle, on trouve Iveco Group, en baisse de 2,4 %, précédé par Recordati, en baisse de 1,8 %, et Inwit, en baisse de 0,7 %.

Du côté des valeurs moyennes, Fincantieri a gagné 0,5% après avoir annoncé avoir reçu une commande pour la construction de quatre navires de croisière de nouvelle génération de la part de Norwegian Cruise Line Holdings.

Plus précisément, deux navires seront destinés à la marque Regent Seven Seas Cruises et deux à Oceania Cruises. Les premiers devraient être livrés en 2026 et les seconds en 2029.

Anima Holding - qui n'est pas encore cotée - a indiqué lundi qu'elle avait enregistré des entrées négatives de 94 millions d'euros en mars, ce qui porte son total depuis le début de l'année à 867 millions d'euros.

d'Amico International Shipping est stable à 6,31 EUR par action, après avoir annoncé mercredi que sa filiale opérationnelle d'Amico Tankers DAC a signé un accord pour acheter le MT Amfitrion, un "MR" de 50 000 tonnes de port en lourd construit en 2017 par Samsung Heavy Industries Ningbo, en Chine, pour 43,5 millions USD.

La flotte de DIS comprend 34 pétroliers à double coque, avec un âge moyen relatif aux navires en propriété et affrétés coque nue de 8,8 ans.

Parmi les petites capitalisations, Fidia a progressé de plus de 16% après avoir annoncé mercredi avoir clôturé l'exercice 2023 avec une perte nette de 1,5 million d'euros, en amélioration par rapport à une perte de 4,9 millions d'euros en 2022.

Les revenus nets consolidés se sont élevés à 28,6 millions d'euros, en hausse de 17% par rapport aux 24,4 millions d'euros enregistrés au cours de l'exercice 2022.

Au cours de la réunion, le conseil d'administration a approuvé une révision et une mise à jour du plan d'affaires 2023-2026 du 31 octobre. Le nouveau plan prévoit une augmentation des revenus de 28,6 millions d'euros en 2023 à 43,3 millions d'euros en 2027.

Safilo Group - en hausse de 6,4% - et Marc Jacobs ont annoncé mercredi qu'ils ont renouvelé leur accord de licence mondial pluriannuel pour les collections de lunettes de Marc Jacobs jusqu'en décembre 2031.

TXT e-solutions - stable à 22,60 euros par action - a annoncé mardi avoir conclu un partenariat stratégique avec Azimut Direct, une fintech du groupe Azimut - dans le rouge de 0,1% sur le Mib -, spécialisée dans le prêt direct, les minibons et le private equity.

Parmi les PME, EdiliziAcrobatica a augmenté de 7,3% après avoir annoncé jeudi que le nombre de contrats signés au premier trimestre 2024 s'élevait à 7 241 contre 4 884 à la même période de 2023, soit une augmentation de 48%.

Cela reflète la forte croissance du nombre de clients, avec une augmentation de 92% en glissement annuel.

Planetel est stable à 5,10 EUR par action, après avoir annoncé mercredi qu'elle avait signé un accord contraignant pour acquérir 100% du capital social de Connetical Srl, une société basée en Vénétie opérant dans le secteur des télécommunications intégrées voix et données, pour une contrepartie maximale de 2 millions EUR, sous réserve d'ajustements contractuels, avec les partenaires Stefano Pasqualin, Umberto Pasqualin et Daniele Gallina.

La transaction devrait être finalisée d'ici la fin du mois d'avril.

En Asie, le Nikkei a clôturé dans le rouge de 0,4 %, le Hang Seng a baissé de 0,2 % et le Shanghai Composite a clôturé dans le vert de 0,2 %.

À New York, le Dow Jones a clôturé en baisse de 1,1 %, le S&P a perdu 1,0 % et le Nasdaq a chuté de 0,8 %.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0741 USD contre 1,0747 USD mercredi à la clôture des marchés boursiers européens, tandis que la livre valait 1,2551 USD contre 1,2553 USD mercredi soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent vaut 90,45 USD contre 89,92 USD mardi soir et l'or s'échange à 2 356,15 USD contre 2 325,91 USD mardi soir.

Le calendrier macroéconomique de jeudi comprend la production industrielle de l'Italie, à 1000 CET, tandis que les adjudications de BTP à trois, sept, 15 et 30 ans se tiendront à 1110 CET.

Dans l'après-midi, l'espace sera donné au rapport mensuel de l'OPEP, à 1300 CET, avant la décision de la Banque centrale européenne, arrivant à 1415 CET, sur la politique monétaire. Une demi-heure plus tard, le numéro un de l'institution basée à Francfort, Christine Lagarde, tiendra une conférence de presse.

À 14h30 CET, l'attention se portera sur les prix à la production industrielle aux États-Unis et les demandes d'allocations chômage, avant que la journée ne se termine par le bilan de la Réserve fédérale, à 22h30 CET.

Parmi les entreprises présentes sur la Piazza Affari, Gas Plus publiera ses comptes.

Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News

