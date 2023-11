(Alliance News) - La Piazza Affari a ouvert la séance de vendredi en hausse comme prévu, lors d'une journée peu riche en données macroéconomiques, mais avec les yeux rivés sur la décision de Moody's concernant la notation de l'Italie.

Le FTSE Mib a ouvert vendredi en hausse de 0,4 pour cent à 29 364,56, le Mid-Cap a augmenté de 0,5 pour cent à 41 577,94, le Small-Cap a baissé de 0,2 pour cent à 25 774,21 et l'Italie Growth a gagné 0,1 pour cent à 7 673,21.

Le FTSE 100 de Londres a augmenté de 0,5 pour cent pour atteindre 7 446,07, le CAC 40 de Paris a grimpé de 0,5 pour cent pour atteindre 7 202,19 et le DAX 40 de Francfort a gagné 0,3 pour cent pour atteindre 15 831,58.

Sur la liste principale de la Piazza Affari, la Banca Monte dei Paschi di Siena a immédiatement augmenté de 2,4 %, 1,8 million d'actions ayant changé de mains en quelques minutes.

De l'autre côté du marché, cependant, Assicurazioni Generali a chuté de 1,2 pour cent malgré le fait qu'elle ait déclaré plus tôt qu'elle avait doublé son bénéfice sur neuf mois à 2,82 milliards d'euros, contre 1,46 milliard d'euros pour la même période de l'année précédente.

En revanche, le bénéfice net ajusté est passé de 2,30 milliards d'euros à 2,98 milliards d'euros, tandis que le bénéfice ajusté par action est passé de 1,46 milliard d'euros à 1,93 milliard d'euros.

Le groupe a confirmé la solidité de son capital, avec un ratio Solvabilité II de 224 %, contre 221 % à la fin de l'année 2022. L'augmentation reflète principalement la forte contribution de la génération de capital normalisé, qui, avec l'impact positif global des variations du marché, a plus que compensé l'impact négatif des changements réglementaires, des variations non économiques et des mouvements de capitaux tels que l'accumulation des dividendes pour la période, nette de la récente émission de dette subordonnée.

Leonardo s'est encore bien comportée, en hausse de 0,88 %, après avoir annoncé que le prix d'offre des 18,0 millions d'actions de DRS offertes au public aux États-Unis est de 17,75 USD.

La finalisation de l'offre est prévue pour le 21 novembre et est soumise aux conditions de clôture habituelles. À l'issue de l'offre, Leonardo devrait détenir environ 73,3 % des actions ordinaires émises et en circulation de DRS, ou environ 72,3 % si l'option d'achat d'actions supplémentaires auprès des banques souscriptrices est pleinement exercée.

"Cette transaction nous permet d'accroître notre flexibilité financière afin de nous concentrer sur les investissements et les acquisitions qui créent de la valeur pour Leonardo tout en préservant une structure financière solide", a déclaré Roberto Cingolani, PDG et directeur général de Leonardo.

Sur le Mid-Cap, les produits de luxe se sont redressés après la clôture négative d'hier, avec Salvatore Ferragamo en hausse de 0,6%, Tod's gagnant 1,2%, et Brunello Cucinelli en hausse de 0,6%.

Piaggio & C. a abandonné 0,1 % après avoir annoncé la signature d'une facilité de crédit renouvelable de 200 millions d'euros avec un pool de banques pour une durée de quatre ans, avec une option d'extension d'une année supplémentaire à la discrétion de l'entreprise.

Fincantieri est au même niveau. La société a annoncé hier qu'elle avait clôturé les neuf premiers mois avec des revenus en hausse à 5,38 milliards d'euros, contre 5,32 milliards d'euros pour la même période de l'année précédente. Pour l'ensemble de l'année, Fincantieri prévoit des revenus en ligne avec 2022, une marge de 5% et un PFN presque inchangé par rapport à la fin de l'année dernière.

Du côté des petites capitalisations, Safilo Group a augmenté de 1,4 % et a inversé la tendance baissière observée hier dans l'ensemble du secteur de la mode.

Brioschi - en hausse de 1,3 % - a vendu la totalité de sa participation de 70 % dans Milanofiori Energia à Getec Italia.

Le prix de vente de la participation de 70% détenue par Brioschi était d'environ 3,2 millions d'euros et a été entièrement payé par l'acheteur.

Somec est en hausse de 0,4 % après avoir annoncé que sa filiale Bluesteel a remporté un nouveau contrat au Royaume-Uni d'une valeur d'environ 9 millions de livres sterling (environ 10,5 millions d'euros au taux de change actuel) pour le réaménagement d'une tour emblématique, symbole du Londres des années 1960.

Bluesteel, qui fait partie de la division Naval Architectural and Civil Façade Engineered Systems et qui est un acteur européen de la fabrication et de l'installation de murs-rideaux, de fenêtres et de portes, travaillera pour le compte de l'une des principales sociétés immobilières du Royaume-Uni, en concevant, en fournissant et en installant le nouveau pavillon d'entrée du bâtiment, l'ombrage de la zone des usines et le nouveau volume qui sera construit pour couronner la tour.

Parmi les PME, RES n'est pas cotée en bourse après avoir annoncé qu'elle avait obtenu un prêt de 8 millions d'EUR de Banco BPM pour la construction de l'usine de recyclage des plastiques.

La facilité de crédit à taux variable d'une durée de cinq ans avec huit mois de préamortissement est assortie d'une garantie SACE Green de 80 % et finance la construction à Pettoranello, dans la province d'Isernia, de la phase I du projet de construction d'un centre intégré de tri et de recyclage des plastiques pour la production de matières premières secondaires et la récupération des déchets de processus par transformation en huile pyrolytique.

Datrix a encore tiré son épingle du jeu, en hausse de 14 % après avoir gagné 12 % hier. La PME a remporté un important appel à propositions européen - Horizon Europe - dans le domaine de l'IA pour les soins de santé.

Le projet de recherche s'appelle "Better", acronyme de Better Real-World Health-Data Distributed Analytics Research Platform, et vise à créer une plateforme conviviale que les médecins des hôpitaux européens pourront utiliser pour consulter les données des patients - comparables et filtrables par pathologie ou paramètres génétiques - et entraîner des modèles prédictifs, tout en respectant les réglementations les plus strictes en matière de protection de la vie privée au niveau mondial liées aux informations de santé, le tout grâce à une approche d'apprentissage fédéré et d'IA distribuée.

Au total, 10 millions d'euros de financement sont prévus au niveau européen, dont environ la moitié pour le séquençage génétique, la composante génétique étant essentielle dans les maladies analysées, réparties en trois macro-domaines et autant d'applications : les maladies pédiatriques rares, les troubles du spectre autistique chez l'enfant et l'adolescent, et les troubles visuels congénitaux, avec un focus sur les maladies de la rétine.

En Asie, le Nikkei a clôturé vendredi en hausse de 0,5 % à 33 585,20, le Shanghai Composite en hausse de 0,1 % à 3 054,37, et le Hang Seng en baisse de 2,1 % à 17 452,03.

À New York, le Dow Jones a clôturé hier en baisse de 0,1 % à 34 945,47, le Nasdaq a progressé de 0,1 % à 14 113,67 et le S&P 500 a gagné 0,1 % à 4 508,24.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,0855 USD contre 1,0856 USD à la clôture des marchés européens jeudi, tandis que la livre valait 1,2383 USD contre 1,2416 USD la nuit dernière.

Parmi les matières premières, le pétrole Brent valait 77,45 USD le baril contre 78,21 USD le baril à la clôture de jeudi. L'or, quant à lui, se négocie à 1 986,41 USD l'once contre 1 990,20 USD l'once hier soir.

Le calendrier macroéconomique de vendredi comprend la balance commerciale espagnole à 1000 CET.

Au même moment, les données des comptes courants de la zone euro sont publiées. À 1100 CET, c'est au tour de l'inflation de la zone euro.

Dans l'après-midi, des données sur les permis de construire, les nouvelles constructions résidentielles et les permis de construire sont attendues des États-Unis à 14h30 CET.

Parmi les sociétés cotées sur la Piazza Affari, les résultats de Circle, Innovatec et Health Italia sont attendus.

