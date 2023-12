(Alliance News) - Le Mib a évolué dans une tendance haussière mercredi, le jour de la décision de la Réserve fédérale américaine. La Fed devrait maintenir ses taux, mais les marchés se concentreront sur les commentaires du président Jerome Powell, alors que les spéculations se multiplient sur le fait qu'il soutiendra des réductions de taux au premier semestre 2024.

L'économie britannique s'est contractée de manière inattendue en octobre, sous l'effet de baisses dans tous les secteurs, ce qui a alimenté les inquiétudes selon lesquelles les taux d'intérêt élevés pourraient faire entrer le pays en récession. Le produit intérieur brut a baissé de 0,3 % entre septembre et octobre, selon les données publiées par l'ONS mercredi. Les économistes ne s'attendaient pas à un changement dans le PIB, après l'expansion de 0,2 % du mois précédent.

Le FTSE Mib a ainsi enregistré une hausse de 0,4 % pour atteindre 30 453,13.

En Europe, le FTSE 100 de Londres a augmenté de 0,2 %, le CAC 40 de Paris a progressé de 0,3 % et le DAX 40 de Francfort a augmenté de 0,1 %.

Parmi les plus petites valeurs, le Mid-Cap a progressé de 0,2 % à 42 686,67, le Small-Cap de 0,1 % à 26 604,19 et l'Italie Growth de 0,1 % à 8 077,08.

Sur le Mib, un bon départ pour Prysmian, qui progresse de 0,8% à 39,20 euros, pointant vers sa quatrième séance de hausse.

Amplifon - dans le vert de 0,8% - a annoncé mercredi qu'il a signé un accord contraignant qui permettra à la société d'entrer en Uruguay par l'acquisition du groupe Audical, l'acteur principal du pays dans le secteur des soins auditifs. Le réseau Audical, avec les marques Audical et Centro Auditivo, comprend 25 points de vente directs et divers distributeurs dans tout le pays, réalise un chiffre d'affaires annuel d'environ 10 millions d'euros, en croissance constante ces dernières années, et compte environ 130 employés et collaborateurs.

Deutsche Bank a relevé son objectif de cours sur Banca Monte dei Paschi de 4,10 EUR à 4,40 EUR par action. L'action se négocie dans le vert à hauteur de 1,1%.

Le plan de rachat d'Enel se poursuit sans heurts, l'action s'appréciant actuellement de 0,5%. La société a annoncé mardi qu'elle avait racheté 309 000 de ses propres actions entre le 4 et le 8 décembre, pour une valeur totale de 2,0 millions d'euros.

Banco BPM a également relevé son objectif de cours à 6,10 EUR, contre 6,00 EUR pour HSBC. En revanche, JP Morgan l'a ramené à 5,90 euros, contre 6,40 euros précédemment. Le titre a évolué dans le rouge de 1,2% à 5,03 euros.

Sur le segment des cadets, Alerion a gagné 1,2% après deux séances dans le rouge.

GVS, de son côté, a progressé de 1,1%, reprenant des couleurs après deux séances clôturées par une bougie baissière.

Tod's est passé dans le vert de 0,5% à 33,88 euros. JP Morgan a réduit son objectif de cours sur le titre à 35,00 euros contre 38,00 euros.

En queue de peloton, Technoprobe a chuté de 0,9% à 7,61 euros après quatre séances de baisse.

Du côté des SmallCap, Softlab a progressé de 9,5% à 1,49 euro par action après deux séances de baisse.

Triboo, quant à lui, est en hausse de 6,2 % à 0,8180 EUR, après un gain de 0,8 % la veille.

Giglio.Group a également acheté Giglio, en hausse de 3,7 pour cent après une chute de 1,8 pour cent la veille.

Parmi les PME, de bons achats sur Convergenze, qui ont permis au titre de progresser de 3,1 % à 1,35 euro par action, reprenant des couleurs après trois séances baissières.

Talea Group - en hausse de 1,7% - a annoncé mercredi l'acquisition des marques 'Farmahome' et 'Superfarma'.

En queue de peloton, parmi les nombreuses baisses, on note les ventes de G Rent, qui affichent un moins 4,9 % après deux précédentes séances de baisse.

À New York, durant la nuit européenne, le Dow a gagné 0,5 %, le Nasdaq a augmenté de 0,7 % et le S&P 500 a clôturé en hausse de 0,5 %.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0783 USD contre 1,0792 USD à la clôture des marchés européens, tandis que la livre valait 1,2524 USD contre 1,2569 USD dans la nuit de mardi à mercredi.

Le baril de Brent valait 72,82 dollars contre 73,81 dollars à la clôture de lundi. L'or, quant à lui, se négocie à 1 980,00 USD l'once contre 1 983,29 USD l'once hier soir.

Sur le calendrier macroéconomique de mercredi, la production industrielle de la zone euro sera publiée à 1100 CET, dix minutes avant une vente aux enchères de BTP à trois et sept ans.

Aux États-Unis, l'accent sera mis sur les données hypothécaires à 1300 CET et l'indice des prix à la production à 1430 CET. Les chiffres sur le gaz et l'essence seront publiés à 1630 CET, tandis que l'événement le plus important de la journée aura lieu à 2000 CET avec la décision sur les taux de la Réserve fédérale, suivie d'une conférence de presse du président Jerome Powell une demi-heure plus tard.

Parmi les entreprises présentes sur la Piazza Affari, les comptes d'AbitareIn et d'OVS sont attendus.

Par Maurizio Carta, journaliste à Alliance News

