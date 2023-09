(Alliance News) - Les principales bourses européennes sont devenues positives mardi à la mi-journée après avoir ouvert en légère baisse, le Mib s'en sortant le mieux et s'approchant des 28 800 points.

Dans le même temps, l'inflation de la zone euro a ralenti plus que prévu en août, selon le rapport d'Eurostat publié mardi.

En août, l'indice des prix à la consommation de la zone euro a augmenté de 5,2 %, ce qui représente un ralentissement par rapport à l'augmentation de 5,3 % enregistrée en juillet et correspond à l'estimation rapide.

Un an plus tôt, le taux d'inflation était de 9,1 %.

Ainsi, le FTSE Mib est dans le vert de 0,7% à 28 780,89, le Mid-Cap est en hausse de 0,3% à 40 731,04 tout comme le Small-Cap à 26 391,70, et l'Italie Growth est dans le vert fractionnaire à 8 633,40.

En Europe, le FTSE 100 de Londres était en hausse de 0,2 % à 7 673,29, le CAC 40 de Paris était en hausse de 0,3 % à 7 294,38 et le DAX 40 de Francfort était dans le rouge fractionnaire à 15 726,05.

À Milan, sur la liste principale de Piazza Affari, Banca Monte dei Paschi di Siena est restée en tête avec 5,5 %, suivie par Telecom Italia et Nexi, qui ont progressé respectivement de 2,8 % et 2,2 %.

Eni et Hera sont également en tête, avec des gains de 1,9 % et 1,6 %.

Banca Mediolanum - dans le vert de 0,7% - a annoncé mardi que Gianluca Bosisio, actuel directeur général de la société mère italienne, prendra le poste de directeur général de sa filiale espagnole Banco Mediolanum SA et Igor Garzesi, actuel directeur général de Banco Mediolanum SA, prendra le poste de directeur général de sa société mère italienne - Banca Mediolanum, rapportant directement à l'administrateur délégué Massimo Doris.

Assicurazioni Generali - en hausse de 1,6 % - a annoncé lundi que l'agence de notation Fitch avait relevé sa note sur la solidité financière de Generali en matière d'assurance de "A+" à "A", avec des perspectives stables.

L'agence a également relevé la note de défaut de l'émetteur de "A" à "A-".

Saipem a progressé de 0,3 % lors de la première journée de négociation à Vienne de l'obligation non garantie de premier rang de 500 millions d'euros à échéance 2029 émise le 11 septembre.

À l'autre bout de la liste, CNH Industrial a chuté de 1,0 % et est resté en bas de la liste.

DiaSorin et Moncler ont également baissé de 1,0 % et 0,6 %, respectivement. Il convient de noter que RBC a réduit l'objectif de cours de Moncler de 64,00 EUR à 62,00 EUR.

Du côté des valeurs moyennes, Mutuionline a progressé de 2,8%, suivi par Buzzi - dans le vert 2,0% - et Seco, qui a progressé de 1,8%.

Credito Emiliano - dans le vert de 1,3% - a placé lundi une nouvelle obligation, destinée aux investisseurs institutionnels et professionnels, pour un montant de 500 millions d'euros. L'émission, en format Senior Preferred, soutiendra les activités de durabilité sociale et souligne l'engagement du groupe en matière d'ESG, a déclaré la société dans une note. La transaction a suscité l'intérêt du marché avec des ordres d'environ 1 milliard d'euros, ce qui représente sensiblement le double de l'offre.

Webuild - dans le vert de 0,3 pour cent - a déclaré lundi qu'elle prévoyait un roadshow pour présenter aux investisseurs une éventuelle obligation de premier rang à taux fixe.

Le produit des nouvelles obligations sera utilisé pour refinancer une partie des obligations de 500 millions d'euros arrivant à échéance en octobre 2024 et des obligations de 750 millions d'euros arrivant à échéance en décembre 2025.

Maire Tecnimont - dans le rouge de 0,1% - a annoncé lundi que la Commission de Surveillance du Secteur Financier du Grand-Duché de Luxembourg a approuvé le prospectus pour l'offre publique d'obligations Maire jusqu'en 2028. Il s'agit plus précisément d'une obligation non convertible d'un montant maximum de 200 millions d'euros, avec une maturité de 5 ans et un taux d'intérêt fixe minimum de 6% par an. La valeur nominale minimale est de 1 000 euros et le prix d'émission est de 100 % de la valeur nominale.

En ce qui concerne les petites capitalisations, KME Group - dans le rouge de 0,6% - a annoncé lundi soir que son conseil d'administration avait approuvé le rapport semestriel au 30 juin, faisant état d'un bénéfice consolidé de 21,2 millions d'euros, contre 6,7 millions d'euros au cours de la même période l'année dernière.

Les revenus se sont élevés à 1,07 milliard d'euros, contre 1,03 milliard d'euros au cours de la même période l'année dernière. Hors matières premières, le chiffre d'affaires a augmenté de 52 %, passant de 229,0 millions d'euros à 348,2 millions d'euros.

Le conseil d'administration d'Aeffe - dans le rouge de 0,6% - a annoncé lundi que l'acte de fusion par incorporation de sa filiale à 100% Moschino Spa a été signé aujourd'hui pour prendre effet à partir du 1er octobre 2023.

En haut de l'échelle, Olidata est en hausse de 5,4% et Il Sole 24 Ore est en hausse de 4,9%.

Itway est en hausse de 0,5 %. La société a indiqué lundi que sa filiale 4Science Spa, consolidée dans les comptes d'Itway et spécialisée sur le marché du Big Data, des référentiels numériques et des systèmes de gestion de données, a réalisé au premier semestre un chiffre d'affaires de 1,7 million d'euros, en hausse de 37% par rapport à la même période de 2022 où il était de 1,2 million d'euros, et un Ebitda à 121 708 euros contre 201 182 euros au premier semestre 2022. Cependant, l'entreprise affiche une perte de 49 880 euros, contre un bénéfice de 30 607 euros à la même période l'an dernier, plombée par une augmentation de 40 % des frais de personnel.

Parmi les PME, Askoll EVA a progressé de 3,5 % après avoir annoncé lundi qu'elle avait signé un contrat de 100 000 euros avec la coopérative sociale Città di Leonia pour la fourniture de 35 scooters électriques qui seront déployés dans les municipalités napolitaines de San Giorgio a Cremano, Portici et Ercolano, en mode de partage, où Askoll EVA se pose pour la première fois.

Almawave augmente de 0,9% après avoir annoncé mardi que, avec ses filiales Almaviva Digitaltec et Digital Hub, elle a signé le contrat du programme "OncologIA" avec la région des Pouilles.

Il s'agit, explique la société dans une note, d'un projet de recherche industrielle et de développement expérimental, cofinancé par la région des Pouilles par le biais du Fonds européen de développement régional, qui applique des technologies informatiques innovantes dans le domaine de l'oncologie médicale.

Growens a cédé 0,6 %. Growens a annoncé lundi qu'elle avait examiné et approuvé l'état semestriel consolidé au 30 juin, qui se termine par une baisse des revenus d'un peu moins de 5% au premier semestre à 35,6 millions d'euros par rapport au premier semestre de 2022, qui était de 37,4 millions d'euros, "en raison de la contraction du chiffre d'affaires dans la division CPaaS, conformément à la ligne stratégique de focalisation sur les marges", a écrit l'entreprise dans la note publiée.

En Asie, le Nikkei a clôturé dans le rouge de 0,8 pour cent à 33 264,00, le Hang Seng a terminé dans le vert de 0,3 pour cent à 17 975,00 et le Shanghai Composite a clôturé dans le rouge fractionné à 3 124,96.

À New York, dans la nuit européenne, le Dow Jones a clôturé dans le vert à 34 624,30, tout comme le Nasdaq à 13 710,24 et le S&P 500 à 4 453,53.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,0683 USD contre 1,0689 USD à la clôture des marchés européens lundi, tandis que la livre valait 1,2379 USD contre 1,2394 USD lundi soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent valait 95,13 USD contre 94,73 USD à la clôture de lundi. L'or, quant à lui, s'échange à 1 934,77 USD l'once contre 1 927,49 USD l'once lundi soir.

Le calendrier économique de mardi prévoit la publication à 14h30 CEST des rapports sur l'industrie de la construction aux Etats-Unis, et à 22h30 CEST le chiffre hebdomadaire des stocks de pétrole.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.