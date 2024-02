(Alliance News) - Le Mib a poursuivi jeudi la tendance haussière observée depuis la sonnerie de la cloche, dépassant la barre des 32 300, poursuivant sa trajectoire ascendante pour atteindre de nouveaux sommets atteints pour la dernière fois en 2008, tandis que les investisseurs ont évalué une série de résultats d'entreprises, y compris Tenaris, avec des chiffres en forte hausse.

Parmi les données nationales, l'Istat a rapporté jeudi qu'en janvier, l'indice national des prix à la consommation a augmenté de 0,3 % sur une base mensuelle et de 0,8 % sur une base annuelle - confirmant l'estimation préliminaire - par rapport à 0,6 % le mois précédent. Les données, tant sur une base mensuelle qu'annuelle, sont conformes aux estimations du marché.

Le FTSE Mib est en hausse de 1,1 % à 32 339,24 points.

En Europe, le FTSE 100 de Londres progresse au-dessus de la parité, le CAC 40 de Paris est dans le vert de 0,7 pour cent, et le DAX 40 de Francfort est dans le vert de 1,1 pour cent.

Le Mid-Cap augmente de 0,5 pour cent à 45 770,30, le Small-Cap de 1,0 pour cent à 27 812,10 et l'Italie Growth est dans le vert de 0,1 pour cent à 8 140,90.

Sur le Mib, STMicrolectronics a progressé de 3,5% avec un nouveau prix à 42,40 euros après le léger gain de 0,1% de la nuit dernière.

La reine de la liste dès l'ouverture a été Tenaris, qui a progressé de 9,4 % après avoir annoncé des comptes 2023 record grâce à la croissance du chiffre d'affaires, de l'EBITDA et du bénéfice net. Au cours de l'année, les revenus ont atteint 14,9 milliards USD, en hausse de 26 % par rapport à 2022. Le bénéfice net s'est élevé à près de 4 milliards USD, en hausse de 55 % par rapport à l'année précédente.

Eni - en hausse de 0,2 % - a annoncé mercredi qu'elle avait racheté environ 2,1 millions d'actions entre le 12 et le 16 février. Les actions ont été acquises à un prix moyen pondéré de 14,4388 EUR par action, pour une valeur totale de près de 30,0 millions EUR.

Parmi les rares baisses, Hera a reculé de 0,7 %, faisant marche arrière après trois séances de hausse.

Dans le Mid-Cap, Technoprobe gagne 4,5% à 9,28 euros par action après trois séances de baisse.

Seco, quant à lui, est en hausse de 3,5 % à 3,19 euros après une redline de 0,3 % à la veille de la séance.

Brembo - en baisse de 0,3 % - a annoncé jeudi l'ouverture de son premier site de production en Thaïlande. L'investissement, d'une valeur d'environ 40 millions d'euros, reflète la stratégie du groupe visant à étendre sa présence industrielle à l'échelle mondiale et permet à Brembo de profiter de nouvelles opportunités de croissance en Asie du Sud-Est, a expliqué la société dans une note.

EDGE, l'un des principaux groupes mondiaux de technologie avancée et de défense, et Fincantieri ont annoncé mercredi qu'ils avaient signé une feuille de conditions pour la création d'une coentreprise afin de tirer parti des opportunités mondiales en matière de construction navale, en se concentrant sur la production d'une large gamme de navires et d'une chaîne de production basée aux Émirats arabes unis d'une valeur estimée à 30 milliards d'euros. EDGE détiendra 51 % des parts de la coentreprise, tandis que Fincantieri en assurera la gestion. Le cours de l'action de Fincantieri est en baisse de 0,4 %.

Maire Tecnimont - dans le rouge de 1,5% - a annoncé mercredi que NextChem, à travers sa filiale NextChem Tech, a signé un accord contraignant pour acquérir 80% de HyDEP Srl et 100% de Dragoni Group Srl. Le prix d'achat pour les deux participations est d'environ 3,6 millions d'euros.

Du côté des petites capitalisations, Beewize a progressé de 12% à 0,91 EUR, mettant à jour son plus haut de 52 semaines.

Le conseil d'administration d'Autostrade Meridionali - dans le vert à hauteur de 9,6% - a examiné mercredi les comptes de la société pour l'exercice 2023, avec un chiffre d'affaires total s'élevant à 6,7 millions d'euros contre 33,9 millions d'euros en 2022. Le bénéfice s'élève à 1,5 million d'euros, contre 15,8 millions d'euros l'année précédente.

La société souligne que les chiffres "ne sont pas comparables avec les résultats correspondants au 31 décembre 2022 compte tenu du fait qu'au premier trimestre 2022 Autostrade Meridionali gérait encore l'A3 Naples-Pompei-Salerne, une concession dont le nouveau concessionnaire a pris le contrôle à partir du 1er avril 2022".

Boost également sur Class Editori, qui a progressé de 6,7% à 0,1035 euro après un vert de 4,1% la veille.

Tessellis - en hausse de 0,9% - a annoncé qu'elle et Istella avaient signé une lettre d'intention contraignante pour un investissement global de Tessellis, ou d'une autre société du même groupe, dans Istella. Renato Soru a présenté, pour des raisons personnelles, sa démission irrévocable et inconditionnelle en tant qu'administrateur et président du conseil d'administration de Tessellis.

Parmi les PME, le titre expert.ai a progressé de 6,6 % pour atteindre son nouveau sommet de 52 semaines à 1,30 EUR.

Ambromobiliare, qui s'apprécie de 5,3 pour cent à 1,38 EUR par action, rompant ainsi une tendance baissière de six séances.

Vimi Fasteners - en baisse de 2,3% - a indiqué mercredi avoir réalisé un chiffre d'affaires de 61,3 millions d'euros en 2023, en hausse de 15% par rapport aux 53,3 millions d'euros au 31 décembre 2022. Le carnet de commandes du groupe Vimi au 31 décembre a également augmenté pour atteindre 39,2 millions d'euros pour l'ensemble de l'année 2024, contre 37,7 millions d'euros à la fin de 2022.

International Care Company s'est retirée de la liste, en baisse de 6,0 % à 1,25 EUR par action, prenant des bénéfices après quatre séances de hausse.

À New York, le Dow Jones a progressé de 0,1 %, le Nasdaq a cédé 0,3 % et le S&P a augmenté de 0,1 %.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0856 USD contre 1,0809 USD à la clôture des marchés européens, tandis que la livre valait 1,2686 USD contre 1,2612 USD dans la nuit de mercredi à jeudi.

Le baril de Brent valait 83,34 USD contre 82,57 USD à la clôture de mercredi. L'or, quant à lui, s'échange à 2 030,13 USD l'once contre 2 028,77 USD l'once mercredi soir.

Le calendrier macroéconomique de jeudi comprend les données sur les demandes d'emploi aux États-Unis, à 1430 CET, et les PMI, à 1545 CET, avant les données sur les ventes de logements, à 1600 CET.

Les données sur les stocks de pétrole brut seront publiées à 1700 CET, tandis que le bilan de la Réserve fédérale clôturera la journée à 2230 CET.

