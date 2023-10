(Alliance News) - Mardi, les marchés d'actions européens ont évolué dans une tendance haussière, le Mib s'alignant en élevant la barre des points à 27 700, en partie grâce aux bons rapports d'entreprises à moyen terme qui s'inscrivent de plus en plus dans les calendriers de la journée.

Sur le plan macroéconomique, plusieurs indications ont été données aux salles de marché. L'inflation dans la zone euro a ralenti à 2,9 pour cent, le niveau le plus bas depuis juillet 2021 et en dessous des attentes de 3,1 pour cent, selon une estimation préliminaire fournie par Eurostat mardi.

Parallèlement, le taux de base, qui filtre les prix volatils de l'alimentation et de l'énergie, a également chuté à 4,2 % en octobre, marquant ainsi son point le plus bas depuis juillet 2022. Le PIB, quant à lui, s'est contracté de manière inattendue de 0,1 % sur trois mois.

Sur le plan intérieur, cependant, l'inflation en Italie a ralenti plus que prévu à 1,8 % après 5,3 % en septembre, tandis que l'économie est restée atone. La décélération substantielle du taux d'inflation est principalement due au fort ralentissement tendanciel des prix de l'énergie non réglementée et réglementée et, dans une moindre mesure, à la baisse des prix des denrées alimentaires non transformées et transformées. Ces effets ne sont que partiellement compensés par l'accélération des prix du logement et des services liés au transport. Sur une base mensuelle, les prix à la consommation ont baissé de 0,1% après avoir augmenté de 0,2% le mois précédent.

Toutefois, la prudence règne avant les décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine et de la Banque d'Angleterre cette semaine, qui devraient confirmer les taux d'intérêt actuels.

La BoJ a pris l'une des dernières mesures pour mettre fin à sa politique de limitation des taux d'intérêt à long terme, qui dure depuis sept ans, ouvrant ainsi la voie à des changements plus importants, puisqu'elle revoit ses perspectives d'inflation à la hausse.

Mardi, le conseil d'administration a décidé à la quasi-unanimité d'autoriser les rendements des obligations d'État japonaises à 10 ans à dépasser 1 %, révisant pour la deuxième fois en trois mois sa politique dite de contrôle de la courbe des rendements. La banque a déclaré que le plafond de 1 % pour les rendements à 10 ans serait considéré comme "une référence", soulignant qu'une limite stricte sur les taux d'intérêt à long terme pourrait entraîner des "effets secondaires importants". La BoJ avait précédemment déclaré qu'elle proposerait d'acheter des obligations à 10 ans à 1 % dans le cadre d'opérations à taux fixe, après avoir relevé le plafond de 0,5 % en juillet.

L'inflation de base - qui exclut les produits énergétiques et les aliments frais - a ralenti à 4,2 % en octobre, contre 4,6 % en septembre, en glissement annuel.

En conséquence, le FTSE Mib a augmenté de 1,5 % pour atteindre 27 749,13.

Le FTSE 100 de Londres a progressé de 0,6 %, le CAC 40 de Paris de 1,0 % et le DAX 40 de Francfort de 0,5 %.

Parmi les listes plus petites, le Mid-Cap a progressé de 1,2 % à 38 303,14, le Small-Cap a gagné 0,8 % à 24 259,57 et l'Italie Growth était dans le vert de 0,2 % à 7 607,54.

Sur la liste principale de Piazza Affari, une bonne séance pour Prysmian, qui est en hausse de 3,4 %. Lundi, Prysmian a annoncé avoir signé un accord d'une valeur d'environ 900 millions d'euros avec Clean Path New York pour la fourniture de systèmes de câbles sous-marins et terrestres pour l'un des plus grands projets d'infrastructure de transmission aux États-Unis.

Selon les termes de l'accord, le groupe Prysmian sera responsable de la conception, de la construction, de l'installation et des essais d'un système de câbles haute tension à courant continu monoconducteur (HVDC) de 400 kV avec isolation XLPE, sous réserve que Clean Path New York émette son avis de mise en œuvre au printemps 2024.

BPER Banca a fait encore mieux, progressant de 3,6 % à 3,06 euros par action, mettant le museau pour sa troisième séance à terminer du côté haussier.

Amplifon, d'autre part, a progressé de 3,3 %, avec un nouveau prix à 26,21 euros, malgré une réduction de prix par Barclays et JP Morgan. Le conseil d'administration a approuvé lundi les comptes de la société pour les neuf mois se terminant le 30 septembre, une période qui s'est soldée par un bénéfice net récurrent de 112,8 millions d'euros, en baisse de 5,7% par rapport aux 119,6 millions d'euros déclarés pour les neuf premiers mois de 2022, "en raison d'un levier opérationnel plus faible, d'une dépréciation et d'un amortissement plus élevés et d'une augmentation des frais financiers", a déclaré la note de la société.

Banco BPM s'est également bien comportée, augmentant de 2,2 pour cent à 4,82 par action, à la suite d'un gain de 0,9 pour cent sur la journée.

Sur une note négative, Leonardo abandonne 0,5 %, après un gain de 2,4 % lors de la séance précédente.

Tenaris, quant à lui, est en baisse de 0,2% après avoir été dans le vert de 1,0% la veille.

Du côté des valeurs moyennes, Goldman Sachs a relevé l'objectif de cours de Technogym à 9,50 euros contre 9,20 euros. Le titre, qui a progressé de 2,7%, se négocie à 7,26 euros par action à l'aube de sa troisième séance de hausse.

Bonnes transactions également sur Ascopiave, qui a progressé de 3,2% après la bougie baissière de la veille avec 0,5%.

Tamburi Investment Partners - en hausse de 1,0% - a déclaré lundi avoir racheté 72 349 de ses propres actions ordinaires entre le 23 et le 27 octobre pour une valeur totale d'environ 568 000 euros.

Parmi le groupe baissier de la liste, Lottomatica abandonne 0,6 pour cent après un feu vert de 1,2 pour cent à la veille de la réunion. Le conseil d'administration a approuvé mardi les états financiers consolidés intermédiaires résumés pour les neuf premiers mois se terminant le 30 septembre. Les revenus se sont élevés à 1,19 milliard d'euros au cours des neuf premiers mois de 2023, en hausse de 12 % pro forma par rapport à 1,06 milliard d'euros au cours de la même période de 2022.

Sur le SmallCap, Mondo TV s'est bien négocié, en hausse de 8,6 %, relevant la tête après quatre séances baissières.

Seri Industrial, d'autre part, est en hausse de 4,6 %, avec un nouveau prix à 2,75 EUR par action et à la suite du gain de 2,7 % de la veille.

Borgosesia, d'autre part, est en hausse de 5,1%, après deux séances baissières au cours desquelles il a perdu environ 8% au total.

En queue de peloton, Giglio Group abandonne 7,5%, avec un nouveau cours à EUR0,4650. Le titre est en baisse de plus de 58% en 2023.

Parmi les PME, Aton Green Storage progresse de 7,9% à 5,3 euros, au lendemain d'une perte de 2,2%.

Comal, quant à lui, a progressé de 4,1%, après un gain de 1,6% lundi.

Health Italia, en revanche, a augmenté de 0,4% après deux séances de baisse.

G Rent, en revanche, a chuté de 6,2%, prenant des bénéfices après quatre séances clôturées par une bougie haussière.

À New York, le Dow a progressé de 1,6 % au cours de la nuit, tandis que le S&P a clôturé en hausse de 1,2 %, tout comme le Nasdaq.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0662 USD contre 1,0608 USD à la clôture des marchés européens, tandis que la livre valait 1,2195 USD contre 1,2146 USD lundi.

Parmi les matières premières, le baril de Brent valait 86,73 USD contre 88,30 USD à la clôture de lundi. L'or, quant à lui, se négocie à 1 998,95 USD l'once contre 2 000,50 USD l'once lundi soir.

Le calendrier économique de mardi comprend l'indice des prix de l'immobilier américain à 14h00 CET et les stocks hebdomadaires de pétrole à 21h30 CET.

Par Maurizio Carta, journaliste à Alliance News

