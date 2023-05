(Alliance News) - Vendredi, le Mib a augmenté à la mi-séance pour la deuxième journée consécutive, s'échangeant à un plus haut de plus d'une semaine au-dessus de 27 500, alors que les investisseurs continuent de se concentrer sur un accord imminent sur le plafond de la dette américaine.

L'attention des traders se tourne vers les discours à venir du président de la Fed, Jerome Powell, et de la présidente de la BCE, Christine Lagarde. Au niveau national, la prudence prévaut, cependant, car nous attendons la décision de l'agence de notation Moody's sur la note souveraine de l'Italie plus tard dans la journée.

Sur le front de la Fed, un autre membre du FOMC a indiqué jeudi qu'il était favorable à une nouvelle hausse des taux le mois prochain, soulignant les divisions au sein de la Fed quant à l'agressivité de ses objectifs en matière d'inflation. La banque centrale américaine a relevé son taux d'intérêt de référence dix fois de suite depuis l'année dernière, cherchant à supprimer la demande pour lutter contre l'inflation, qui reste bien supérieure à son objectif à long terme de 2 %.

Ainsi, le FTSE Mib était vert de 1,0 % à 27 513,19 hier soir, avec un volume put/call pour l'ensemble du marché boursier italien de 1,07.

Parmi les plus petites cotations, le Mid-Cap est en hausse de 0,4 pour cent à 43 307,06, le Small-Cap est en hausse de 0,3 pour cent à 28 014,77 et l'Italy Growth est également en hausse de 0,2 pour cent à 9 119,06.

En Europe, le FTSE 100 de Londres progresse de 0,3 %, le CAC 40 de 0,4 % et le DAX 40 de Francfort.

Sur le Mib, Hera progresse bien, de 3,3 % à 2,9620 EUR, après deux séances dans le vert.

Saipem s'échange à 1,3240 EUR après avoir annoncé jeudi qu'elle avait obtenu deux nouveaux contrats offshore, l'un pour un projet d'ingénierie, d'approvisionnement, de construction et d'installation en mer Noire et l'autre pour des activités de démantèlement en mer du Nord. La valeur totale des contrats s'élève à environ 850 millions d'USD.

Interpump Group - en hausse de 2,3 % - a annoncé jeudi soir l'acquisition d'une participation de 100 % dans Waikato Group. Le prix de la transaction a été fixé à environ 30 millions d'euros.

Banca BPER Spa - suite aux accords conclus avec AMCO - a annoncé avoir conclu une transaction pour la vente, à titre onéreux, sans recours et en bloc, d'un portefeuille de prêts douteux improbables de BPER Banca et de sa filiale Banco di Sardegna, à AMCO. La valeur est d'environ 430 millions d'euros. L'action est en baisse de 0,2 %, à 2,68 EUR par action.

Une autre banque, UniCredit, est également sur le recul, en baisse de 0,7 %.

Dans le segment des cadets, Autogrill continue sur sa lancée, en tête de liste depuis la cloche. Le titre reprend 3,1 % après une perte de 0,9 % à la veille de la séance.

Datalogic, d'autre part, était en hausse de 2,5%, après un gain de 0,4% la veille.

Fincantieri - en hausse de 1,8% - a annoncé vendredi que le ministère américain de la défense avait attribué à Marinette Marine (FMM), filiale américaine de Fincantieri, un contrat pour la construction de la quatrième frégate de la classe "Constellation", d'une valeur d'environ 526 millions de dollars, pour la marine américaine.

En queue de peloton, Marr perd 2,7 %, ce qui en fait la plus mauvaise performance. Pour le géant de la distribution alimentaire, il s'agit de la quatrième séance au cours de laquelle les ventes l'emportent.

Rouge pour l'action MFE, les deux types d'actions se contractant. Les actions de catégorie A ont baissé de 1,3 %, tandis que les actions de catégorie B se sont dépréciées de 1,7 %.

La Juventus FC était également dans le rouge, l'équipe turinoise ayant également fait ses adieux à l'Europa League après sa défaite face à Séville.

Du côté des petites capitalisations, Brioschi a perdu 3,9 % après deux séances dans le vert.

SIT - dans le rouge de 3,6 pour cent - se négocie à 4,32 euros après avoir perdu plus de 10 pour cent à la veille de la séance. La société a approuvé jeudi ses résultats au 31 mars 2023, faisant état d'un chiffre d'affaires consolidé de 83,6 millions d'euros, en baisse de 11 % par rapport aux 93,8 millions d'euros du premier trimestre 2022.

Conafi, de son côté, progresse de 5,7%, même si sur une base hebdomadaire il reste dans le rouge de 4,4%.

Pierrel, quant à lui, progresse de 3,0%, après trois séances de baisse.

Parmi les PME, Italia Independent gagne plus de 18% avec un cours à EUR1.03. Le titre en est à sa 17ème séance de hausse consécutive. Au cours du dernier mois, les actions se sont appréciées de plus de 350%. Il convient de mentionner qu'il y a dix jours, le tribunal d'Ivrea a prononcé les décisions approuvant les accords de restructuration conclus avec ses créanciers par la société et sa filiale Italia Independent. En outre, le tribunal a étendu les effets des accords de restructuration aux crédits non membres. Dans les raisons de ce résultat positif, les jugements soulignent expressément que le parcours de réorganisation du groupe entamé en juin 2022 n'a été possible pour les deux sociétés que grâce à l'apport de financement externe de l'actionnaire principal, Lapo Elkann, d'un montant de 12,8 millions d'euros.

Culti Milano, d'autre part, a progressé de 5,3% à 21,00 euros par action, se dirigeant vers une huitième séance à la baisse.

Finanza.tech, en queue de peloton, abandonne 4,2%, alors que sur la semaine il perd environ 12%.

Farmacosmo, quant à lui, est en baisse de 3,4 pour cent à EUR0,7880.

À New York, le Dow a gagné 0,3 %, le Nasdaq 1,5 % et le S&P 500 0,9 %.

Parmi les marchés asiatiques, le Hang Seng a baissé de 1,4 %, le Shanghai Composite a clôturé en baisse de 0,4 % et le Nikkei a gagné 0,8 %.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,0780 USD contre 1,0777 USD à la clôture de jeudi. La livre, quant à elle, valait 1,2417 USD contre 1,2425 USD hier soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent vaut 76,49 USD contre 76,04 USD jeudi soir. L'or, quant à lui, s'échange à 1 965,09 USD l'once contre 1 955,41 USD la nuit dernière.

Sur le calendrier macroéconomique de vendredi, l'indice de confiance des consommateurs espagnols est attendu à 1300 CEST.

À 1700 CEST, un discours du président de la Fed Jerome Powell est attendu, tandis qu'à 2100 CEST, la présidente de la BCE Christine Lagarde s'exprimera.

