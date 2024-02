(Alliance News) - Lundi, le Mib a clôturé à la baisse, Wall Street étant fermé pour cause de vacances, ce qui a ramené la barre des points à la zone des 31 600 points et interrompu la série positive qui a duré trois sessions, alors que les salles de marché attendent la publication des données PMI, l'inflation finale de la zone euro et les minutes attendues de la dernière réunion du FOMC plus tard dans la semaine.

Ainsi, le FTSE Mib a clôturé en baisse de 0,2 % à 31 676,05, le Mid-Cap a clôturé juste en dessous du pair à 45 495,64, le Small-Cap s'est redressé de 0,3 % à 27 672,10, et l'Italie Growth a clôturé en hausse de 0,2 % à 8 144,02.

Le CAC 40 de Paris a clôturé légèrement dans le rouge, le DAX 40 de Francfort a cédé 0,2 pour cent, tandis que le FTSE 100 de Londres a clôturé dans le vert de 0,2 pour cent.

Sur le Mib, Telecom Italia a pris la première place, qui a augmenté de 5,9 pour cent à 0,2945 EUR dans sa quatrième session haussière.

Leonardo a également pris la tête du marché, augmentant de 2,2 pour cent à 19,13 euros par action. La société a annoncé lundi qu'elle avait obtenu le projet d'étude "Military Space Cloud Architecture" dans le cadre du plan national de recherche militaire.

Comme l'explique la société dans une note, pour la première fois en Europe, à l'instar du cloud terrestre, le projet vise à définir une architecture spatiale capable de fournir aux agences gouvernementales et aux forces armées nationales des capacités de calcul et de stockage de haute performance directement dans l'espace.

A2A, quant à elle, a clôturé en hausse de 1,2 % à 1,67 euro par action, après une baisse de 0,5 % à la veille de la séance.

Le vert est également de mise pour Saipem, qui a progressé de 1,1 %, trois grands fonds ayant réduit leur exposition à découvert sur le titre. Il s'agit de Capital Fund Management, Marshall Wace et PDT Partners.

Le conseil d'administration d'Eni - dans le vert de 0,1% à 14,17 euros - a annoncé vendredi avoir approuvé les résultats consolidés de l'année et du quatrième trimestre 2023, qui se soldent par un bénéfice net de 4,75 milliards d'euros, contre 13,89 milliards d'euros l'année précédente. Le bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires d'Eni pour le quatrième trimestre 2023 s'est élevé à 1,64 milliard d'euros, avec un taux d'imposition consolidé d'environ 48%. Pour l'exercice 2023, le bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires d'Eni était de 8,3 milliards d'euros et le taux d'imposition était d'environ 44 %. UBS a également réduit son objectif de cours à 17,00 euros, contre 17,50 euros, avec une recommandation d'achat.

Pirelli & C a baissé de 1,9% à 5,31 euros par action, après une baisse de 0,9% lors de la séance précédente.

Du côté des valeurs moyennes, Intercos a chuté de 3,2% à 14,66 euros par action, après deux clôtures profitables.

Citadel Advisors a augmenté sa position courte sur Industrie De Nora de 0,59% à 0,60%, l'action ayant baissé de 0,3%.

Juventus Football Club a baissé de 0,9%. Il a fait savoir vendredi qu'il avait clôturé le premier semestre de l'exercice 2023-2024 avec une perte de 95,1 millions d'euros, une détérioration par rapport à une perte de 29,5 millions d'euros au premier semestre de l'exercice 2022-2023. La société précise dans une note que "le premier semestre de l'exercice en cours est pénalisé d'environ 60 millions d'euros en termes économiques par les effets directs liés à la non-participation de l'équipe première aux compétitions de l'UEFA".

Parmi les petites capitalisations, Newlat Food a chuté de 9,8% après avoir annoncé vendredi qu'il avait rompu les négociations pour l'acquisition d'une participation de 100% dans Princes Limited et ses filiales, après avoir révisé "les valeurs initialement proposées" qui ont été rejetées par le vendeur, Mitsubishi Corporation.

Abitare In a clôturé en baisse de 1,8%, pour sa cinquième séance de baisse.

Esprinet, d'autre part, a augmenté de 1,5 pour cent à 4,97 euros par action. Mercredi, Esprinet a annoncé des revenus provenant de contrats avec des clients de 4,0 milliards d'euros en 2023, soit une baisse de 15 % par rapport aux 4,7 milliards d'euros en 2022. Les revenus du dernier trimestre étaient d'environ 1,2 milliard d'euros, en baisse de 15 % par rapport à la même période en 2022, où ils étaient de 1,5 milliard d'euros.

Parmi les PME, force est de constater qu'Elsa Solutions a clôturé en hausse à deux chiffres de plus de 10 % avec un nouveau cours à 4,50 euros par action.

Bellini Nautica, d'autre part, a augmenté de 4,0 % à 1,58 EUR par action, sur la base du gain de plus de 12 % de vendredi.

Farmacosmo a grimpé de 1,5 % à 1,02 EUR par action, suite à la publication de chiffres de revenus totaux pour 2023 de 71,2 millions EUR, en hausse de 8,0 % par rapport à 2022. Le groupe explique qu'il continue de se concentrer sur la rentabilité et qu'il est porté par le canal de la vente au détail, de plus en plus prédominant par rapport au B2B : au 31 décembre, les ventes B2B, en baisse de 20% par rapport à l'année précédente, représentaient 30% du chiffre d'affaires du groupe.

Esautomotion, de son côté, a chuté de 3,7 % après avoir annoncé lundi un chiffre d'affaires consolidé de 35,5 millions d'euros en 2023, contre 34,1 millions d'euros en 2022, soit une hausse de 4,3 %.

Eprcomunication, parmi de nombreuses autres baisses, a abandonné 4,1 %, marquant sa cinquième séance négative.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,0768 USD contre 1,0771 USD enregistré à la clôture des actions européennes vendredi, tandis que la livre sterling valait 1,2586 USD contre 1,2591 USD vendredi soir.

Le baril de Brent valait 83,35 dollars contre 83,27 dollars à la clôture de vendredi. L'or, quant à lui, s'échange à 2 016,11 USD l'once contre 2 020,50 USD l'once vendredi soir.

Mardi, le calendrier macroéconomique comprend, à 0800 CET, les données sur les immatriculations de voitures en Italie, ainsi qu'en France et en Allemagne. À 1000 CET, le chiffre des comptes courants de la zone euro est attendu, suivi une heure plus tard par la production dans le secteur de la construction.

À 1115 CET, le numéro un de la BoE, Andrew Bailey, s'exprimera.

À 14h30 CET, le chiffre de l'inflation au Canada sera publié, tandis qu'à 17h30 CET, il y aura une vente aux enchères d'obligations du Trésor à trois mois, à six mois et à 52 semaines.

En ce qui concerne les entreprises, A2A et Eles devraient publier leurs résultats.

Par Maurizio Carta, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.