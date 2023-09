(Alliance News) - Jeudi, le Mib a inversé la tendance haussière observée au cours de la première heure de cotation, plaçant la barre des points sous le support des 28 000 points, alors que les rapports intermédiaires des entreprises apparaissent dans le calendrier chargé des entreprises.

Les investisseurs continuent d'évaluer l'état de l'inflation, les taux d'intérêt et la santé de l'économie mondiale. Les traders s'inquiètent de la flambée des prix du pétrole et des rendements obligataires mondiaux qui soutiennent un scénario de taux d'intérêt plus élevés pour une période plus longue.

L'indicateur du climat économique de la zone euro a chuté à 93,3 en septembre, contre 93,6 le mois précédent. Toutefois, il a dépassé les attentes du marché qui tablaient sur 92,5. Il s'agit toujours du niveau le plus bas depuis novembre 2020, reflétant l'impact continu des pressions inflationnistes au sein de l'Union et le resserrement agressif de la politique monétaire de la Banque centrale européenne, qui a continué à peser sur le moral général.

Le FTSE Mib a donc enregistré une baisse de 0,1 % à 27 983,40.

En Europe, le FTSE 100 de Londres a baissé de 0,7 %, le CAC 40 de Paris de 0,1 % et le DAX 40 de Francfort de 0,2 %.

Parmi les plus petites cotations, le Mid-Cap a augmenté de 0,1 pour cent à 39 043,86, le Small-Cap était dans le rouge de 0,3 pour cent à 25 454,01, et l'Italy Growth était en baisse de 0,5 pour cent à 8 278,48.

Sur la liste principale de la bourse italienne, Pirelli est en hausse de 3,0% à 4,50 euros par action, sa sixième session à la baisse.

Telecom Italia a baissé de 2,8 %, avec un nouveau prix de 0,2933 EUR. La société a déclaré mercredi que son conseil d'administration avait accordé à KKR LP une prolongation jusqu'au 15 octobre pour soumettre une offre contraignante pour le réseau. KKR soumettra une offre en collaboration avec le ministère de l'économie, comme annoncé précédemment.

Inwit, d'autre part, a reculé de 1,4 %, dans sa quatrième séance à la baisse. Sur le titre, il est mentionné que Barclays a relevé mardi son objectif de 13,50 euros à 13,70 euros avec une note "overweight".

Toujours du côté baissier, Amplifon abandonne 1,0%, après 0,1% lors de la séance précédente.

Campari, quant à lui, est en hausse de 0,6% à 10,94 euros par action, pour sa cinquième séance de baisse.

Saipem gagne également 0,3% à 1,46 euro grâce à la tendance haussière - plus de 4% sur une base hebdomadaire - du prix du baril et dans le sillage du gain de 1,6% de la veille.

Du côté des valeurs moyennes, Danieli & C. - en hausse de 3,6% - a indiqué mardi avoir clôturé l'exercice 2022-2023 avec un chiffre d'affaires en hausse à 4,10 milliards d'euros en glissement annuel, contre 3,62 milliards d'euros l'année précédente. Le cours de l'action a fluctué à la hausse de 1,8 %. Le conseil d'administration a proposé la distribution d'un dividende de 0,31 euro pour les actions ordinaires - d'une valeur totale de 11,6 millions d'euros - et de 0,3307 euro pour les actions d'épargne, d'une valeur de 12,1 millions d'euros. L'année dernière, la société a versé un dividende de 0,2793 EUR pour les parts d'épargne et de 0,30 EUR pour les actions ordinaires.

Eurogroup Laminations a progressé de 4,8 %, rebondissant après huit séances de baisse.

Banca Popolare di Sondrio, quant à elle, a progressé de 0,2 % à 4,91 euros par action après trois séances de baisse. Unipol a annoncé jeudi qu'il avait achevé avec succès l'achat de 46,3 millions d'actions ordinaires de Banca Popolare di Sondrio, soit environ 10,2 % du capital social, par le biais d'une procédure accélérée de construction d'un livre d'ordres inversé destinée exclusivement à des investisseurs qualifiés et à des investisseurs institutionnels étrangers.

Le prix d'achat des actions dans le cadre de l'ORAB est de 5,10 euros par action, soit un décaissement total d'environ 235,6 millions d'euros. Le règlement de l'ORAB aura lieu le 2 octobre.

La vente a prévalu sur Antares, qui a baissé de 3,1 pour cent à 3,45 euros par action, se dirigeant vers sa 13ème session de clôture du côté baissier.

Digital Value a fait pire, chutant de 4,9% à la fin du convoi, se dirigeant vers sa sixième session consécutive à clôturer à la baisse.

Du côté des petites capitalisations, Olidata abandonne 5,3% à EUR 0,72 par action, se dirigeant vers la sixième séance consécutive à clôturer dans une tendance baissière.

Gabetti, quant à lui, perd 5,1%, portant le bilan hebdomadaire à une perte de plus de 8,3%.

Ventes également sur Bialetti, qui est en baisse de 2,3% à EUR0,2920. Le titre a déclaré que Bialetti Holding Srl a acheté 315 000 actions ordinaires de la société. Les actions ont été acquises à un prix moyen de 0,2830 EUR par action, pour une valeur totale d'environ 89 000 EUR.

Trevi Finanziaria Industriale - en hausse de 5,8% - a annoncé jeudi qu'elle avait approuvé le rapport intermédiaire du groupe, qui a clôturé avec un bénéfice net de 23,6 millions d'euros au premier semestre, par rapport à une perte nette de 19,8 millions d'euros au premier semestre 2022. Le chiffre d'affaires s'élève à 280,3 millions d'euros, contre 236,1 millions d'euros pour la période correspondante de 2022.

Le conseil d'administration de Softlab - en hausse de 8,1 % - a approuvé jeudi le rapport financier semestriel au 30 juin, qui s'est soldé par un bénéfice de près de 1,5 million d'euros, contre 1,3 million d'euros un an plus tôt à la même période. Le chiffre d'affaires s'élève à 11,8 millions d'euros, quasiment stable d'une année sur l'autre pour la même période.

Parmi les PME, Doxee a progressé de 7,0 % à 5,35 EUR, après une longue période de baisse.

Farmacosmo a également été bien acheté, en hausse de 4,2% à 0,85 EUR par action, après trois séances qui se sont terminées sur une note baissière.

Le conseil d'administration d'Energy - en baisse de 7,1% - a approuvé le rapport financier semestriel pour le semestre clos le 30 juin, qui s'est soldé par un bénéfice net de 5,5 millions d'euros, soit 14% du chiffre d'affaires, en baisse par rapport aux 10,7 millions d'euros, soit 20,0% du chiffre d'affaires, de la même période de 2022. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 39,3 millions d'euros, soit une baisse de 26 %, contre 53,3 millions d'euros au premier semestre 2022.

Le conseil d'administration d'Alfonsino - en baisse de 3,7 % - a approuvé jeudi le rapport financier semestriel pour les six mois se terminant le 30 juin, qui s'est soldé par une perte nette de 800 000 euros, contre une perte de 2,0 millions d'euros au cours de la même période de l'année dernière. Les revenus des ventes et des services se sont élevés à 2,33 millions d'euros, en hausse de 3 % par rapport au 30 juin 2023.

À New York, dans la nuit en Europe, le Dow Jones a clôturé en baisse de 0,2 %, le Nasdaq a augmenté de 0,2 % et le S&P 500 a clôturé juste au-dessus du pair.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0541 USD contre 1,0514 USD à la clôture européenne de mercredi, tandis que la livre valait 1,2194 USD contre 1,2140 USD dans la nuit de mercredi à jeudi.

Parmi les matières premières, le baril de Brent valait 95,97 dollars contre 94,76 dollars à la clôture de mercredi. L'or, quant à lui, s'échange à 1 875,00 USD l'once contre 1 885,51 USD l'once mercredi soir.

Sur le calendrier macroéconomique de jeudi, dans l'après-midi, les yeux sont rivés sur le produit intérieur brut américain, à 1430 CEST, qui arrivera en même temps que les demandes d'allocations chômage, le PCE de base et les dépenses de consommation. Les données sur le logement arriveront à 1600 CEST, tandis que le bilan de la Réserve fédérale sera publié à 2230 CEST.

