(Alliance News) - La Piazza Affari a clôturé la séance en légère hausse vendredi, amenant la barre des points dans la zone des 33 900, tandis que dans les salles de marché, les inquiétudes concernant l'escalade des tensions au Moyen-Orient après l'attaque israélienne sur le territoire iranien ont été renouvelées.

Au cours de la semaine, les investisseurs ont pu évaluer des données économiques intéressantes, ainsi que les différents propos de plusieurs membres de banques centrales, la Fed semblant beaucoup plus avancée que la BCE sur la voie de la réduction des taux d'intérêt.

Le FTSE Mib a ainsi clôturé dans le vert de 0,1 % à 33 922,16. Le Mid-Cap a cédé 0,8 % à 46 041,75, le Small-Cap a perdu 0,6 % à 27 803,66, et l'Italy Growth était dans le vert de 0,3 % à 8 051,09.

En Europe, le FTSE 100 de Londres a clôturé dans le vert pour 0,2 pour cent, le CAC 40 de Paris a clôturé juste en dessous du pair, tandis que le DAX 40 de Francfort a cédé 0,6 pour cent.

Sur le Mib, une bonne séance pour Terna, qui a clôturé en hausse de 2,2 % après avoir clôturé la séance précédente juste en dessous du pair.

Unipol, d'autre part, a augmenté de 1,4 %, clôturant pour la troisième séance consécutive avec une bougie haussière.

Saipem a clôturé en baisse de 2,1 %, en raison des tensions entre Israël et l'Iran. Les autres compagnies pétrolières, Tenaris et Eni, ont également perdu du terrain, perdant respectivement 1,0 % et 0,2 %.

Le pire de tous a été STMicroelectronics, qui a chuté de 2,3 %, après la baisse de 1,2 % la veille de la séance.

Stellantis a cédé 0,5 %. La société a indiqué que ses ventes avaient chuté en Europe en mars, conformément à la tendance négative des performances du marché européen, où les immatriculations ont chuté de 5,2 % en glissement annuel. Comme l'ont montré les données de l'ACEA, l'Association des constructeurs européens d'automobiles, jeudi, le géant fusionné PSA Groupe et Fiat Chrysler Automobiles a enregistré une baisse de 8,7 % de ses ventes en mars, avec une part de marché en baisse à 16,5 % en mars, contre 17,6 % en mars 2023.

Du côté des valeurs moyennes, Digital Value a clôturé sur une bougie haussière pour la troisième séance consécutive, affichant un vert de 2,5 %.

MFE a également progressé, les actions de classe A et B clôturant en hausse de 1,1 % et 0,5 %, respectivement. Les résultats financiers du groupe pour l'exercice 2023, qui ont été approuvés par le conseil d'administration mercredi, sont bien supérieurs aux estimations de la société depuis le début de l'année. Le résultat net - hors impact comptable sur les deux exercices de l'apport de la participation dans Prosiebensat1 - est positif à 217,5 millions d'euros, contre 184,7 millions d'euros en 2022, soit une hausse de 18 %.

OVS - en hausse de 2,2 % - a annoncé jeudi qu'elle a terminé l'exercice clos le 31 janvier 2024 avec un bénéfice net déclaré de 52,4 millions d'euros, en hausse par rapport à 39,6 millions d'euros au cours de la même période l'année dernière. Le conseil d'administration a proposé la distribution d'un dividende de 0,07 EUR, contre 0,06 EUR au 31 janvier 2023. Le chiffre d'affaires net s'est élevé à 1,54 milliard d'euros, contre 1,51 milliard d'euros au 31 janvier 2023.

Pharmanutra a laissé 2,3% sur le parterre, après le rouge de la veille avec 1,5%.

Le Juventus Football Club - dans le rouge de 3,2% - a annoncé mercredi soir que, dans le cadre de la procédure d'arbitrage intentée par l'ancien joueur Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro contre la société, le Conseil d'arbitrage a envoyé aux parties la sentence rendue dans le litige, stipulant que la société est obligée de payer une somme d'environ 9,8 millions d'euros. Ce chiffre correspond à la moitié de la demande de l'ancien joueur qui s'élevait à environ 19,6 millions d'euros.

Du côté des petites capitalisations, Bialetti Industrie a grimpé de plus de 14% après avoir déclaré avoir terminé l'année 2023 avec des revenus en hausse de 6,1% à 141,2 millions d'euros, contre 133,1 millions d'euros l'année précédente. L'Ebitda a augmenté à 19,2 millions d'euros contre 16,1 millions d'euros un an plus tôt, tandis que le bénéfice d'exploitation a augmenté à 14,9 millions d'euros contre 11,1 millions d'euros en 2022.

Giglio.Group a également connu une bonne séance, clôturant en hausse de 1,1 pour cent après avoir chuté de 8,4 pour cent la veille.

IGD a baissé de 0,3% après avoir annoncé jeudi que le conseil d'administration, nommé plus tôt dans la journée par l'assemblée des actionnaires pour la période de trois ans 2024 - 2026, a élu Antonio Rizzi président du conseil, Edy Gambetti vice-président et Roberto Zoia PDG et directeur général.

Avio a toutefois perdu 4,3 % à 10,82 euros par action, brisant ainsi la tendance positive qui durait depuis cinq séances.

Parmi les PME, Eles a augmenté de 9,6% après avoir rapporté jeudi qu'ATS Engineering, laboratoire de test SEMI en Israël, une société détenue par le groupe depuis 2019, avait annoncé la signature d'une coentreprise avec iNPACK - PCB Technologies Company - pour créer le premier assemblage et test de semi-conducteurs externalisé au Moyen-Orient.

Alfio Bardolla, quant à lui, a repris 6,4 pour cent, après une chute de 4,2 pour cent la veille.

Impianti a chuté de 9,4 pour cent, sur sa cinquième bougie baissière consécutive.

FAE Technology, d'autre part, a glissé de 4,9 pour cent, après la perte de 3,6 pour cent de la session précédente.

A New York, le Dow était en hausse de 0,5 %, le Nasdaq était dans le rouge de 1,1 %, et le S&P 500 était en baisse de 0,4 %.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0663 USD contre 1,0663 USD jeudi à la clôture des marchés boursiers européens, tandis que la livre valait 1,2409 USD contre 1,2464 USD la nuit dernière.

Parmi les matières premières, le pétrole Brent vaut 87,17 USD le baril contre 87,16 USD le baril la nuit dernière et l'or se négocie à 2 390,98 USD l'once contre 2 379,05 USD l'once jeudi soir.

Le calendrier macroéconomique de lundi comprend la décision de la Banque centrale de Chine sur les taux d'intérêt à 03h15 CEST.

Aux Etats-Unis, une vente aux enchères d'obligations du Trésor à 3 et 6 mois est prévue.

Parmi les entreprises, les résultats de Generalfinance, Netweek, Saipem, Sogefi et Vantea SMART sont attendus.

