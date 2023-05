(Alliance News) - Mardi, les principaux marchés boursiers européens ont défié les attentes et ont ouvert en baisse alors que Milan attendait la publication de l'indice des prix à la production de l'Italie.

Ainsi, le FTSE Mib est dans le rouge de 0,2 pour cent à 26 569,13, le Mid-Cap est en baisse de 0,1 pour cent à 42 131,74, le Small-Cap est dans le vert de 0,2 pour cent à 27 589,28 et l'Italie Growth est dans le vert fractionnaire à 9 123,90.

En Europe, le CAC 40 de Paris était dans le rouge de 0,2 pour cent, tout comme le DAX de Francfort et le FTSE 100 de Londres.

Sur l'indice principal de la Piazza Affari, la Banca Monte dei Paschi di Siena a pris la tête et a augmenté de 1,3 %. Elle est suivie par STMicroelectonics, en hausse de 0,8 %, et par Telecom Italia.

Banco BPM - en baisse de 1,0% - a annoncé lundi qu'il avait exercé son option d'achat de 65% de Vera Vita Spa et Vera Assicurazioni Spa, en vertu d'accords signés il y a deux ans avec Cattolica Assicurazioni.

Comme l'explique la BPM, l'opération s'inscrit dans le cadre de la stratégie visant à "renforcer le modèle d'entreprise du groupe qui, conformément au plan stratégique 2021-2024, prévoit l'internalisation de l'activité d'assurance vie, déjà entamée avec l'acquisition de la totalité du capital social de la société Banco BPM Vita auprès de Covéa, et l'activation d'un partenariat stratégique avec Crédit Agricole Assurances SA, société du groupe Crédit Agricole SA, dans les secteurs de la bancassurance, de l'assurance non-vie et de la protection".

BPM paiera 332,5 millions d'euros pour 65% des fonds propres des deux sociétés Vera, nets des instruments T2, et une composante fixe de 60 millions d'euros.

Inwit - dans le vert de 0,4% - a annoncé lundi que le programme de rachat approuvé par les actionnaires débutera le 30 mai avec un maximum de 1,2 million d'actions propres, ce qui équivaut à 0,1% de son capital social.

Le plan a une durée de 18 mois à compter de la date de l'assemblée générale des actionnaires qui l'a approuvé et la première tranche portera sur un maximum de 67 000 actions ordinaires d'INWIT. En prenant pour référence le prix de cotation des actions ordinaires lors de la dernière séance de la Bourse italienne, la contre-valeur maximale potentielle des actions faisant l'objet de la première tranche est estimée à environ 800 000 euros.

Eni - en baisse de 1,0% - a annoncé lundi qu'elle avait signé un accord avec RINA, une société multinationale d'inspection, de certification et de conseil en ingénierie, dans le but de développer des initiatives conjointes "pour contribuer au processus de transition énergétique et de décarbonisation de leurs activités respectives avec une attention particulière au secteur du transport maritime, dans lequel RINA et Eni seront en mesure d'exploiter l'expertise de l'autre", selon la note de presse.

UniCredit - en baisse de 0,7% - a annoncé vendredi qu'il avait élargi son partenariat de paiement avec Mastercard, permettant au premier de fournir à tous les détenteurs de cartes une offre de première classe, avec une proposition de produit simplifiée, une expérience numérique optimisée avec une suite complète de solutions in-app, et le développement d'une approche dédiée à l'innovation, augmentant le choix de paiement pour les clients à travers de multiples solutions de paiement.

Sur le segment des cadets, Maire Tecnimont est dans le rouge de 0,1 pour cent. La société a annoncé jeudi qu'elle avait signé un nouvel accord de prêt de 40 millions d'euros avec BPER Corporate & Investment Banking, soutenu à 80 % par une garantie accordée par la SACE, afin de renforcer davantage la structure financière du groupe.

La Juventus ne participera pas à la prochaine Ligue des champions, ce qui représente un manque à gagner de 80 millions d'euros, mais l'action, après la chute de lundi, prend la tête du peloton et augmente de 2,9 %.

Autogrill s'est également bien comportée, avec une hausse de 1,8 %. La société a approuvé la signature, en tant qu'emprunteur, d'un accord de prêt interentreprises renouvelable et multidevises pour un montant maximum de 700 millions d'euros avec Dufry Financial Services, une filiale indirecte détenue à 100% par Dufry, l'actionnaire de contrôle d'Autogrill.

En ce qui concerne les petites capitalisations, Tesmec - dans le vert de 2,4% - a rapporté vendredi que Cerved Rating Agency, une agence italienne spécialisée dans l'évaluation de la solvabilité des sociétés non financières, a confirmé la note sollicitée 'B1.2' de la société.

Trevi Finanziaria Industriale - dans le rouge de 0,7 pour cent - a déclaré jeudi que ses divisions Trevi et Soilmec ont obtenu des contrats et des commandes d'une valeur totale de 216,2 millions d'euros au cours des quatre premiers mois de 2023. Grâce à ces acquisitions, le carnet de commandes du groupe s'élèvera à 591 millions d'euros en avril 2023.

Mondo TV - en baisse de 0,6 % - a annoncé jeudi qu'elle avait signé une nouvelle licence avec Sia All Media Latvia, un diffuseur de premier plan opérant dans les États baltes, pour la diffusion télévisée d'Agent 203 et de Monster Loving Maniacs.

Les séries ont été coproduites par Mondo Tv et Toon2Tango, et la licence permet la diffusion des séries pour une période de trois ans.

Parmi les PME, High Quality Food a progressé de 9,4 %. La semaine dernière, le conseil d'administration a approuvé deux augmentations de capital. La première, d'un montant de 533 600 euros et réservée à Francesco Paltoni, sera souscrite par le biais d'un apport en nature d'une participation de 46 % dans le capital de HQF Agricola, avec l'émission de 456 068 actions nouvelles au prix unitaire de 1,17 euro. La seconde, d'un montant maximum de 3,0 millions d'euros et réservée aux investisseurs institutionnels et partenaires stratégiques, sera souscrite en numéraire avec l'émission d'un maximum de 2,7 millions d'actions nouvelles au prix unitaire de 1,11 euro.

Le groupe Casta Diva est dans le vert de 4,0%, après avoir annoncé lundi avoir approuvé le projet de comptes au 31 décembre 2022, dans lesquels le chiffre d'affaires s'est établi à 83,6 millions d'euros, en hausse de 210% par rapport aux 26,9 millions d'euros enregistrés à la même période un an plus tôt. La valeur de la production s'est élevée à 83,9 millions d'euros, en hausse de 182 % par rapport à 29,7 millions d'euros. Le bénéfice s'est élevé à 1,8 million d'euros, contre 429,211 euros en 2021.

Imvest - dans le vert de 5,0% - a déclaré avoir approuvé le projet d'états financiers pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2022, ayant déclaré des revenus de ventes de 4,0 millions d'euros contre 2,8 millions d'euros pour la même période en 2021. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 4,6 millions d'euros, contre 2,6 millions d'euros pour la même période de l'année précédente. La perte s'est élevée à 1,2 million d'euros, contre 5,3 millions d'euros en 2021.

En Asie, le Nikkei a clôturé dans le vert de 0,3 pour cent à 31 328,16 et le Hang Seng était dans le rouge fractionné à 18 547,41, tandis que le Shanghai Composite a terminé en hausse de 0,1 pour cent à 3 224,21.

A New York, le Dow Jones a clôturé dans le vert à 33 093,34, le S&P a gagné 1,3 % à 4 205,45, tandis que le Nasdaq était en hausse de 2,2 % à 12 975,69.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0687 USD contre 1,0712 USD à la clôture des marchés boursiers européens. En revanche, la livre valait 1,2350 USD contre 1,2356 USD lundi soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent valait 76,62 USD contre 76,48 USD lundi soir. L'or, quant à lui, s'échange à 1 953,55 USD l'once contre 1 946,75 USD l'once lundi soir.

Sur le calendrier macroéconomique de mardi, l'indice des prix à la production de l'Italie est attendu à 1000 CEST tandis que, quatre heures plus tard, ce sera le tour de l'inflation de l'Allemagne. A 1100 CEST, l'accent sera mis sur les ventes industrielles italiennes.

À 11h00 CEST, place aux indicateurs de confiance des consommateurs et des entreprises de la zone euro. À 1110 CEST, il y aura une vente aux enchères de BTP à 5 et 10 ans.

Dans l'après-midi, aux États-Unis, à 1600 CEST, le rapport sur la confiance des consommateurs sera publié tandis qu'à 1730 CEST, il y aura une vente aux enchères d'obligations du Trésor à 3 et 6 mois.

Parmi les entreprises du marché boursier italien, les résultats d'Ecosuntek, GO internet, H-farm et RES sont attendus.

Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.