(Alliance News) - Le Mib a poursuivi à mi-séance la tendance baissière observée depuis la pré-ouverture du marché - comme les autres marchés boursiers européens - avec des ventes affectant toutes les valeurs sûres et concentrées principalement sur les financières et les banques, avec des pertes atteignant 3%.

Les tensions croissantes au Moyen-Orient et les propos de plusieurs responsables de la Fed, qui ont refroidi la partie du marché positionnée avec certitude sur le cycle de réduction des taux à partir du mois de juin, ont ramené l'ambiance à la baisse.

Le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, a laissé entendre que des baisses de taux pourraient ne pas être justifiées cette année si l'inflation persiste dans sa stagnation. L'attention se porte désormais sur le rapport attendu sur l'emploi aux États-Unis, qui doit être publié aujourd'hui et qui pourrait ou non rendre possible une première baisse des taux de la Fed en juin.

Ainsi, le FTSE Mib était en baisse de 1,5 % à 33 921,80 points.

En Europe, le CAC 40 à Paris était en baisse de 1,4 %, le FTSE 100 à Londres était en baisse de 0,9 %, et le DAX 40 à Francfort était en baisse de 1,5 %.

Le Mid-Cap a perdu 1,1 % à 47 470,81, le Small-Cap est dans le rouge de 1,2 % à 28 400,75, tandis que l'Italie Growth est en baisse de 0,7 % à 8 113,11.

Sur le Mib, dans une liste presque entièrement baissière, Azimut abandonne 2,7%, après deux séances parmi les baissiers.

Les ventes dans le secteur bancaire, avec Intesa, Banco BPM et Banca Monte dei Paschi perdent du terrain dans une fourchette de 2,9 % à 3,1 %.

Generali est dans le rouge de 1,8% à 22,74 euros par action. Barclays a relevé son objectif de cours de 20,00 à 20,50 euros.

Terna - dans le rouge de 1,4% - a annoncé mercredi soir avoir lancé avec succès une émission obligataire verte, à taux fixe, non convertible, hybride subordonnée et perpétuelle, libellée en euros, destinée aux investisseurs institutionnels, pour un montant nominal total de 850 millions d'euros.

Le conseil d'administration d'Eni - le seul à être haussier sur la liste avec 1,0% - a approuvé l'émission possible d'une ou plusieurs obligations, à placer auprès d'investisseurs institutionnels, pour un montant total ne dépassant pas 5 milliards d'euros, à émettre en une ou plusieurs tranches d'ici le 31 mars 2026. Le conseil d'administration a également décidé de distribuer aux actionnaires la quatrième des quatre tranches du versement du dividende 2023, à partir des réserves disponibles, de 0,23 EUR - sur un versement annuel total, à la place du dividende, de 0,94 EUR - pour chaque action en circulation à la date de détachement du dividende, le 20 mai 2024, avec paiement le 22 mai.

Sur le MidCap, l'une des rares performances haussières a été celle de Caltagirone, qui a affiché une hausse de 0,7%, après la clôture de la veille avec une hausse de 3,9%.

Saes Getters a quant à lui progressé de 0,3 %, dans sa troisième séance de hausse.

Alerion, en revanche, a baissé de 4,1 %. Le titre rapporte que la société, à travers sa filiale indirecte Alerion Racari Srl, a annoncé jeudi qu'elle a signé un contrat EPC avec Sunnerg Renewable Service Srl, une société du groupe Sunnerg, pour la construction d'une centrale photovoltaïque d'une capacité installée d'environ 51,5 MW à Racari, en Roumanie.

Safilo Group, d'autre part, cède du terrain avec 3,6 %, après le rouge de 0,9 % de la veille.

Banca Popolare di Sondrio a également chuté de 2,9% à 6,76 euros par action, après la baisse de 2,5% de jeudi.

Du côté des SmallCap, les ventes portent - entre autres - sur Met.Extra Group, qui recule de 4,3% à 2,66 euros par action.

algoWatt abandonne 9,5 % à 0,2515 euro, prenant ses bénéfices après huit séances de hausse.

Aeroporto Guglielmo Marconi de Bologne est inchangé à 7,92 euros après les chiffres mensuels. Le mois de mars a été un autre mois de croissance avec des passagers en hausse de 9,4 pour cent d'une année sur l'autre à 739 284.

Ratti a progressé de 4,0 %, avec un nouveau prix de 2,10 euros par action.

Bialetti, quant à lui, progresse de 2,6 %, après deux précédentes bougies haussières.

Parmi les PME, Cofle progresse de 1,7% à 5,90 euros, rompant une tendance baissière de cinq séances.

DHH, quant à lui, est en hausse de 2,0%, marquant sa neuvième séance avec une bougie haussière.

NVP - en hausse de 1,4% à 2,96 EUR - a déclaré vendredi avoir terminé le premier trimestre avec des revenus de 7,2 millions d'euros, en hausse de 20% par rapport à 6,0 millions d'euros au cours de la même période de 2023. Le périmètre de consolidation inclut EG Audiovisivi Srl et Produzione Italia Srl, qui ont contribué à hauteur de 1,0 million d'euros au chiffre d'affaires, entièrement réalisé en Italie.

Le conseil d'administration d'Esautomotion - en hausse de 2,3% - a approuvé jeudi soir le projet de comptes consolidés pour 2023, clôturant avec un bénéfice net de 4,3 millions d'euros, en baisse par rapport aux 5,1 millions d'euros de l'année précédente. Le conseil d'administration a également proposé la distribution d'un dividende de 0,05 EUR par action, en baisse par rapport à 0,1 EUR l'année précédente. Le revenu total s'est élevé à 35,6 millions d'euros, contre 34,0 millions d'euros l'année précédente.

Le secteur de l'énergie a quant à lui baissé de 4,1 %, après une baisse de 1,3 % à la veille de l'ouverture des marchés.

À New York, le Dow Jones et le Nasdaq ont perdu 1,4 % au cours de la nuit, tandis que le S&P 500 a chuté de 1,2 %.

En Asie, les bourses chinoises étant fermées pour cause de vacances, le Nikkei a cédé 2 %, tandis que le Hang Seng a progressé de 0,1 %.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,0834 USD contre 1,0874 USD jeudi à la fermeture des marchés boursiers européens, tandis que la livre valait 1,2629 USD contre 1,2667 USD la nuit dernière.

Parmi les matières premières, le baril de Brent vaut 91,04 USD contre 89,25 USD la nuit dernière, tandis que l'or se négocie à 2 282,93 USD contre 2 293,72 USD jeudi soir.

Le calendrier économique de vendredi dans l'après-midi aux États-Unis comprend, à 1430 CET, la publication du rapport sur les emplois non agricoles et le taux de chômage, suivi à 1515 CET par le discours de Barkin, membre du FOMC.

À 19h00 CET, le rapport sur les usines Baker Hughes sera publié. Dans la soirée - comme d'habitude le vendredi - le rapport COT sera publié à 2130 CET.

Par Maurizio Carta, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.