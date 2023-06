(Alliance News) - Les marchés boursiers européens sont restés sous pression lundi, le Mib se redressant dans la dernière ligne droite, les places boursières ayant maintenu une position prudente en raison des incertitudes économiques mondiales, d'un nouveau resserrement monétaire agressif et de l'instabilité politique persistante en Russie.

Les actions ont subi une forte pression à la vente la semaine dernière après que les banques centrales ont relevé leurs taux d'intérêt dans des proportions plus importantes que prévu et ont fait part de leur intention de procéder à de nouvelles hausses de taux dans les mois à venir, tandis que la Fed américaine a exprimé un engagement similaire à l'égard des mesures de resserrement malgré une pause dans le cycle haussier.

Sur le plan macroéconomique, l'indicateur Ifo du climat des affaires en Allemagne, publié lundi, a chuté pour le deuxième mois consécutif à 88,5 en juin, soit le niveau le plus bas depuis décembre dernier et bien en deçà des attentes du marché qui tablait sur 90,7. En mai, il s'élevait à 91,7. La baisse récente a souligné l'incertitude persistante entourant la reprise économique dans la première économie européenne, alors que les fabricants ont signalé une baisse des nouvelles commandes en raison de l'effet modérateur des hausses des taux d'intérêt mondiaux sur la demande.

Ainsi, le FTSE Mib a clôturé en hausse de 0,1 pour cent à 27 242,91.

Le Mid-Cap a terminé dans le rouge de 0,6 % à 41 908,22, le Small-Cap a cédé 0,5 % à 26 758,34, et l'Italie Growth a baissé de 0,4 % à 9 014,47.

Le CAC 40 à Paris a gagné 0,3 %, le DAX 40 de Francfort a baissé de 0,1 % et le FTSE 100 de Londres a cédé 0,2 %.

Sur l'indice principal de Piazza Affari, STMicroelectronics a clôturé dans le vert 2,2 pour cent à EUR43,51 par action après un rouge de 2,4 pour cent dans la session précédente.

De bons achats ont également été observés sur ERG, qui a clôturé en hausse de 1,0 %. Cette dernière, via sa filiale ERG Hamburg Holding, a annoncé vendredi avoir finalisé l'acquisition auprès d'IBV Solar Parks - une société du groupe allemand ib vogt - de 100% de Garnacha Solar, une société propriétaire d'un parc photovoltaïque situé dans la région de Castilla y León, au nord-ouest de l'Espagne. La centrale, actuellement en phase finale de construction, aura une capacité installée de 149 MWp et devrait être mise en service fin 2023.

Eni a clôturé en hausse de 1,1 % après avoir annoncé vendredi qu'elle avait signé un accord pour reprendre Neptune Energy Group, ainsi que sa filiale Vår Energi. Eni acquerra l'ensemble du portefeuille de Neptune, à l'exception de ses activités en Allemagne et en Norvège : les activités en Allemagne seront cédées avant l'opération, tandis que celles en Norvège seront acquises par Vår directement auprès de Neptune dans le cadre d'un accord d'achat d'actions distinct.

Du côté des baissiers, Leonardo a clôturé en baisse de 4,7%. La société a annoncé jeudi qu'elle avait signé un protocole d'accord avec Airbus pour la promotion conjointe de systèmes de formation intégrés et le développement de réponses aux défis futurs de la domination aérienne.

Telecom Italia, d'autre part, a chuté de 3,5%. Le titre rapporte que la société a annoncé qu'Elisabetta Romano a été nommée présidente du conseil d'administration de Sparkle, l'opérateur global du groupe, le premier fournisseur de services internationaux en Italie et l'un des premiers au monde. L'administrateur délégué Enrico Maria Bagnasco conserve la direction de Sparkle avec les procurations qui lui ont été données lors de sa nomination en novembre dernier.

Banca Monte dei Paschi a également été en retrait, Rocca Salimbeni ayant chuté de 1,7 %, clôturant pour la troisième séance consécutive du côté baissier.

Du côté des valeurs moyennes baissières, Maire Tecnimont a pris la première place avec 3,4% après avoir annoncé que ses filiales, faisant partie de l'unité d'affaires Integrated E&C Solutions, Tecnimont et Tecnimont Arabia Limited ont obtenu deux contrats EPC clé en main à prix forfaitaire liés à l'expansion pétrochimique de la raffinerie SATORP - une JV composée de Saudi Aramco et TotalEnergies - à Jubail, en Arabie Saoudite.

L'usine pétrochimique permettra de transformer le gaz de raffinerie et le naphta, ainsi que l'éthane et l'essence naturelle, en produits chimiques à plus forte valeur ajoutée. La valeur totale des contrats est d'environ 2 milliards d'USD.

Il y a également eu de bons achats sur Caltagirone, qui a augmenté de 0,8 pour cent et a été réévalué à 4,00 EUR après une perte de 0,8 pour cent la veille.

Le groupe Safilo a clôturé en baisse de 0,5 %. La société a annoncé lundi que, suite à des communications antérieures de la société concernant l'évaluation d'une éventuelle vente de l'usine de Longarone à des tiers potentiels, les négociations sont à un stade avancé avec Thelios Spa, une société active dans le secteur de la lunetterie et appartenant au groupe LVMH, ce qui permettrait de préserver le savoir-faire du site et d'absorber une partie substantielle du personnel impliqué dans la même chose.

Le Groupe Salcef, quant à lui, a cédé 1,5 %, après avoir annoncé lundi la signature d'un contrat préliminaire pour l'acquisition de 100 % du capital social de Colmar Technik Spa, qui opère depuis 1963 et qui, dans ses usines d'Arquà Polesine et de Costa di Rovigo, conçoit et fabrique des machines pour la construction et l'entretien de lignes ferroviaires.

Les ventes ont également prévalu, entre autres, sur la Juventus FC, qui a terminé la course en baisse de 3,2 % - la pire de la liste - après la baisse de 1,4 % de vendredi dernier.

Dans le segment des petites capitalisations, ItwWay a clôturé en hausse de plus de 14 %. L'action s'est échangée dans un volume élevé de plus de 432 000, par rapport à une moyenne journalière sur trois mois d'environ 16 500. La société a annoncé lundi que KT&Partners avait initié la couverture de l'action de la société avec une recommandation d'achat. KT&Partners a fixé l'objectif de cours à 2,01 euros, soit une hausse potentielle de 58 pour cent par rapport aux prix actuels du marché.

Somec - dans le rouge de 0,3% - a rapporté lundi que sa filiale Bluesteel avait remporté un nouveau contrat d'une valeur de 10,5 millions de livres sterling, soit plus de 12 millions d'euros au taux de change actuel, pour un projet architectural prestigieux dans le centre de Londres.

Mondo TV, quant à lui, a clôturé en baisse de 1,5 % après avoir annoncé vendredi la conclusion d'un nouvel accord de licence pour la marque Gorjuss avec Coriex. Le contrat court jusqu'au 31 décembre 2025 et prévoit le paiement d'un nouveau minimum garanti et, en cas de dépassement du montant susmentionné, le paiement de royalties par le licencié. Sur l'ensemble de ces sommes, Mondo TV conservera sa propre commission de 30%.

Parmi les PME, Destination Italia s'en sort le mieux avec un bénéfice de plus de 12%, après que le groupe ait annoncé lundi avoir atteint une valeur d'environ 35 millions d'euros en termes de carnet de commandes de réservations touristiques au cours des cinq premiers mois de l'année, marquant une augmentation de 150% par rapport au 31 mai 2022.

Ilpra, pour sa part, a enregistré une appréciation de 3,4 pour cent, après avoir cédé 1,7 pour cent lors de la séance précédente.

Circle - en hausse de 1,2 % - a annoncé lundi qu'elle avait remporté, avec 21 autres partenaires européens, le projet eFTI4EU d'une valeur totale de 28,3 millions d'euros. Le projet de Circle est d'une valeur de 562 500 euros et d'une durée de 36 mois.

Neosperience a clôturé dans le rouge de 1,9%, bien qu'elle ait annoncé vendredi qu'elle avait été choisie par Sinelec, une société technologique du groupe ASTM, l'un des plus grands opérateurs autoroutiers au monde, pour créer sa plateforme C-ITS, dédiée à la communication véhicule-tout, un élément clé dans le développement des routes intelligentes de l'avenir.

Italia Independent, d'autre part, a chuté de 5,0 pour cent à 0,6650 EUR, après une baisse de 1,5 pour cent au cours de la séance précédente. L'action avait précédemment clôturé quatre sessions consécutives sans changement.

À New York, le Dow Jones a baissé de 0,2 pour cent, le S&P de 0,1 pour cent et le Nasdaq de 0,2 pour cent.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0912 USD contre 1,0882 USD à la clôture des marchés boursiers européens vendredi. En revanche, la livre valait 1,2719 USD contre 1,2710 USD vendredi soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent valait 73,80 USD contre 74,28 USD à la clôture de vendredi. L'or, quant à lui, s'échange à 1 926,92 USD l'once contre 1 933,20 USD l'once vendredi soir.

Au calendrier de mardi, à 1000 CEST, les données sur la confiance des entreprises italiennes arriveront et, au même moment, le numéro un de la BCE, Christine Lagarde, prononcera un discours, une demi-heure après Panetta et avant Elderson.

A 1400 CEST, les yeux seront rivés sur les pressions de la construction américaine, tandis qu'à 1400 CEST, c'est Schnabel de la BCE qui prononcera un discours.

À 1430 CEST, les États-Unis se concentreront sur les commandes de biens durables, à 1600 CEST sur la confiance des consommateurs américains et, dans la soirée, à 2230 CEST sur les stocks hebdomadaires de pétrole.

Aucune annonce particulière n'est attendue dans le calendrier des entreprises de la Piazza Affari.

