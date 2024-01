(Alliance News) - A la mi-séance lundi, le Mib s'est orienté à la baisse alors que les autres grands indices européens restaient fermement orientés à la hausse, dans une journée pauvre en données macroéconomiques, dans l'attente des décisions de la BCE jeudi et du PIB américain attendu mercredi.

Ainsi, le FTSE Mib était en hausse de 0,4 % à 30 154,60, le Mid-Cap gagnait 0,8 % à 44 325,94, le Small-Cap grimpait de 0,6 % à 27 306,61, tandis que l'Italie Growth était en hausse de 0,4 % à 8 269,8000.

En Europe, le CAC 40 de Paris est dans le vert de 0,4 pour cent, le FTSE 100 de Londres est dans le vert fractionné tandis que le DAX 40 de Francfort est en hausse de 0,4 pour cent.

Sur le MIB, Nexi est confirmé au sommet, gagnant 2,6 %, tandis que Tenaris et STMicroelectronics suivent dans le vert de 1,8 % et 1,6 %.

Amplifon a poursuivi son ouverture positive - en hausse de 1,4 % -, stimulée par la nouvelle de l'acquisition des activités de l'un des principaux franchisés Miracle-Ear aux États-Unis.

Le réseau acquis, qui appartient à trois sociétés différentes - Hearing Pro Inc, Las Davis Enterprises Inc, et MiracleEar Centers of Arkansas LLC - comprend environ 50 magasins situés dans quatre États, l'Arkansas, le Kansas, l'Illinois et le Missouri, avec un chiffre d'affaires annuel d'environ 20 millions de dollars et environ 85 employés.

Miracle-Ear est la marque sous laquelle Amplifon opère sur le marché américain de la vente au détail, par l'intermédiaire de magasins directs et franchisés.

Telecom Italia - en hausse de 1,0% - a annoncé jeudi que son conseil d'administration s'était réuni pour faire le point sur les activités en cours et pour définir les mesures à prendre dans le cadre du renouvellement du conseil d'administration, qui expirera avec l'approbation des états financiers au 31 décembre 2023.

En vue de ce renouvellement, "conformément aux recommandations du Code de gouvernance d'entreprise de la Borsa Italiana" et "à la lumière des résultats de l'examen du conseil d'administration", le conseil considère qu'il est approprié de réduire le nombre de ses membres de 15 actuellement à neuf.

UniCredit augmente de 0,4 %. La société a annoncé jeudi son objectif intermédiaire 2030 pour le secteur de l'acier, qui fait partie de l'engagement de la banque à atteindre le Net Zero d'ici 2050 pour son portefeuille de prêts et d'investissements.

Parmi les baissiers, Enel a terminé au plus bas et a abandonné 1,6 pour cent, tandis qu'Eni était dans le rouge de 0,9 pour cent. La société et KazMunayGas - KMG ont signé un accord sur le projet innovant de centrale électrique hybride gaz-énergie renouvelable de 250 MW dans la ville de Zhanaozen, dans la région de Mangystau, au Kazakhstan.

Ferrari a également baissé de 1,4 %, Pirelli &C de 0,3 % et Campari de 1,2 %.

Dans le segment des cadets, Saras a été le plus performant avec une hausse de 3,5 %.

Webuild suit dans le vert avec 3,2 % après avoir annoncé dimanche la signature d'un contrat avec Fomento de Construcciones y Contratas Canada Ltd. pour une valeur totale estimée entre 700 millions d'euros et 1,3 milliard d'euros pour le développement et la construction de la section du tunnel de Pape et des gares souterraines de la ligne de l'Ontario.

La valeur finale réelle sera définie sur la base du projet exécutif, qui est inclus dans le contrat.

Credito Emiliano - en hausse de 0,2 % - a annoncé lundi qu'il avait achevé avec succès le placement de billets à ordre en vertu de la loi italienne, pour un montant total de 200 millions d'euros.

Maire Tecnimont a gagné 0,4 % après avoir annoncé mercredi que sa filiale Tecnimont avait remporté un contrat d'ingénierie d'avant-projet pour une usine d'ammoniac vert en Norvège.

Le groupe Salcef - dans le vert de 1,8% - a rapporté lundi que ses filiales Salcef Spa, Euro Ferroviaria Srl et Coget Impianti Srl sont en tête de liste et, dans certains cas, ont déjà obtenu des contrats, totalisant 364 millions d'euros, avec des clients nationaux et européens dans les secteurs de la traction électrique, des sous-stations, de la signalisation ferroviaire et des lignes de transmission.

En queue de peloton, on retrouve la Juventus, qui perd 4,5 %, et LU-VE, qui recule de 1,4 %.

Parmi les petites capitalisations, Antares Vision a gagné 6,0% suivi par Somec avec 4,7%.

I Grandi Viaggi grimpe de 0,7% après avoir annoncé vendredi que son conseil d'administration a approuvé le projet d'états financiers pour l'exercice clos le 31 octobre 2023 avec un bénéfice d'exploitation de 2,8 millions d'euros, contre une perte de 140 000 euros au cours de la même période l'année dernière.

Le chiffre d'affaires consolidé pour la période s'est élevé à 57,0 millions d'euros, contre 49,0 millions d'euros en 2022.

Autostrade Meridionali a chuté de 10 pour cent après avoir annoncé jeudi que le conseil d'administration avait évalué positivement la liquidation volontaire de la société et la distribution partielle de la réserve extraordinaire pour un montant d'environ 30 millions d'euros.

La décision, selon le document, "a été prise à la suite de la reprise, à partir d'avril 2022, des activités de gestion du tronçon autoroutier Naples-Pompéi-Salerne par le nouveau concessionnaire, après avoir réglé en grande partie les éléments découlant de la gestion précédente du tronçon autoroutier et en l'absence d'autres opportunités d'affaires".

AbitareIn a gagné 0,4 %, après avoir annoncé vendredi que son conseil d'administration avait approuvé la nomination d'Alessandro Braga en tant que nouveau directeur général de la société.

Parmi les PME, First Capital - dans le vert de 1,7% - a annoncé lundi que le conseil d'administration avait approuvé le projet de réorganisation du groupe, "qui lui permettra d'améliorer les opérations et la structure de son activité principale", selon une note, grâce au transfert de participations dans des sociétés cotées à sa filiale First SICAF Spa. L'assemblée des actionnaires de cette dernière a également approuvé une augmentation de capital de 50 millions d'euros.

GO Internet a tiré son épingle du jeu en progressant de 14 %, tandis qu'Energy a augmenté de 8,4 %.

En Asie, le Nikkei a clôturé en hausse de 1,6 % à 36 546,95, le Hang Seng a chuté de 2,3 % à 14 961,18 et le Shanghai Composite a terminé dans le rouge de 2,7 % à 2 756,34.

À New York, vendredi, le Dow a clôturé dans le vert (1,1 % à 37 863,80), le Nasdaq a progressé de 1,7 % à 15 310,97 et le S&P 500 a terminé en hausse de 1,2 % à 4 839,81.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,0891 USD contre 1,0882 USD enregistré à la clôture des actions européennes vendredi, tandis que la livre sterling valait 1,2703 USD contre 1,2679 USD vendredi soir.

Le baril de Brent valait 78,29 USD contre 79,15 USD à la clôture de vendredi. L'or, quant à lui, s'échange à 2 023,65 USD l'once contre 2 029,60 USD l'once vendredi soir.

Le calendrier macroéconomique de lundi comprend, outre-mer, à 1600 CET, les données de l'indice prédictif américain.

Sur le front des obligations, en France, à 1455 CET, les résultats d'une adjudication de BTP français à 3, 6 et 12 mois sont attendus.

Aux États-Unis, à 1730 CET, les résultats des adjudications de bons du Trésor à 3 et 6 mois sont attendus.

