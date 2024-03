(Alliance News) - La Piazza Affari a ouvert la semaine en baisse, l'indice des valeurs vedettes plaçant la barre à 33 300 points, en ligne avec les autres marchés européens, alors que les salles de marché se sont montrées prudentes avant la publication des données sur l'inflation américaine - cette fois-ci l'IPC - prévue pour mardi.

Entre-temps, les marchés s'attendent à ce que la Banque centrale européenne réduise ses taux d'intérêt pour la première fois lors de sa réunion de juin.

"Environ 95 points de base de réduction des taux sont attendus d'ici la fin de l'année, par rapport à notre prévision de base de 75 points de base. Mme Lagarde a indiqué que les attentes du marché convergent davantage vers le point de vue de la BCE. Bien que le seuil d'évaluation d'une forte probabilité de manœuvre en avril soit probablement assez élevé, les surprises dans les données économiques peuvent facilement déplacer les prix vers l'avant", a souligné Nordea dans une note.

D'autre part, ABN AMRO semble plus "généreux" dans ses estimations, soulignant dans une note : "Notre scénario de base est que la BCE réduira les taux de 25 points de base en juin, ce qui est largement en ligne avec les prix actuels du marché. Nous pensons que des réductions de taux de 25 points de base suivront lors de chacune des réunions de politique monétaire restantes cette année, pour un total de 125 points de base de réductions de taux en 2024".

Ainsi, le FTSE Mib a clôturé en baisse de 0,3 % à 33 315,07.

Le Mid-Cap a laissé 0,5 % à 46 194,45, le Small-Cap a clôturé 0,6 % dans le rouge à 27 362,65, et l'Italy Growth a clôturé 0,7 % plus bas à 8 044,62.

En Europe, le CAC 40 à Paris a clôturé dans le rouge (0,1 %), le FTSE 100 à Londres, le seul dans le vert, a gagné 0,1 %, tandis que le DAX 40 à Francfort a baissé de 0,4 %.

Sur le Mib, Telecom Italia a clôturé en bas de la liste en baisse de 4,6% après avoir annoncé lundi un complément à son communiqué de presse et à la présentation de son plan d'affaires jusqu'en 2026, précisant que la dette nette pro-forma nette du désendettement estimé pour la transaction Netco d'environ 6,1 milliards d'euros au 31 décembre 2023 devrait être d'environ 7,5 milliards d'euros à la fin de l'année 2024.

Ce changement est principalement attribuable à une composante opérationnelle ordinaire - c'est-à-dire l'Ebitda net des investissements, des charges financières, de la performance du fonds de roulement net, des minorités de TIM Brasil et de la composante impôts et autres charges - et à une composante opérationnelle extraordinaire, c'est-à-dire les impacts liés à la transaction Netco tels que les coûts de dégroupage, les impacts possibles des ajustements de prix et les éléments supplémentaires liés au fonds de roulement net. Enfin, en ce qui concerne les flux de trésorerie 2025-2026, la société a précisé qu'en 2025, le flux de trésorerie net devrait être d'environ zéro et en 2026 d'environ 500,0 millions d'euros.

Nexi, pour sa part, a chuté de 3,6 pour cent, avec un prix de 6,32 euros par action, après un vert de 1,9 pour cent vendredi soir. UBS a réduit son objectif de cours à 7,75 euros, contre 8,25 euros, avec une recommandation d'achat.

Leonardo, quant à lui, a chuté de 4,1%, dans l'attente de la publication de ses comptes prévue plus tard dans la journée.

Parmi les quelques contributeurs à la hausse, Banca BPER a enregistré un gain de 2,1% avec un prix de 3,88 euros. Le titre a ainsi mis à jour son nouveau plus haut de 52 semaines à ce nouveau niveau de prix.

Autre valeur à tirer son épingle du jeu, Moncler, qui gagne 1,8% pour sa quatrième séance avec une bougie haussière.

Sur le segment des cadets, Fincantieri a clôturé en hausse de plus de 11% après avoir annoncé jeudi avoir amélioré sa perte 2023 à 53 millions d'euros, contre une perte de 324 millions d'euros au 31 décembre 2022. Le chiffre d'affaires de la période s'est élevé à 7,65 milliards d'euros, contre 7,44 milliards d'euros en 2022.

Acea a gagné 5,2%, avec un prix de 15,72 euros et une mise à jour de son plus haut de 52 semaines à 15,73 euros.

Maire Tecnimont a progressé de 0,6%, brisant une tendance baissière de sept séances. Maire Tecnimont a annoncé ces derniers jours qu'elle avait obtenu un contrat d'ingénierie, d'approvisionnement, de construction et de mise en service par Sonatrach pour une nouvelle usine de sulfonate d'alkylbenzène linéaire dans la zone industrielle de Skikda, à 350 kilomètres à l'est d'Alger. La valeur du contrat est d'environ 1,1 milliard d'USD.

Technoprobe, quant à lui, a chuté de 5,6 %, dans sa sixième séance de baisse.

Ascopiave, de son côté, a glissé de 3,6 %, après la baisse de 1,4 % de la séance précédente, après deux séances positives suite à la publication de bons comptes 2023.

Parmi les petites capitalisations, Somec a chuté de 23 %, après avoir annoncé avoir revu ses chiffres de pré-clôture pour l'exercice 2023 et, en conséquence, révisé à la baisse ses attentes pour 2023, qui ont été publiées en septembre dernier. Plus précisément, la société s'attend désormais à ce que l'Ebitda soit inférieur d'environ 25 % à la fourchette précédemment communiquée. La position financière nette, en revanche, sera supérieure à la valeur maximale envisagée par la fourchette d'environ 20 %.

Bastogi, d'autre part, a chuté de 9,6 %, marquant la cinquième session consécutive avec une bougie baissière.

Landi Renzo a clôturé sur une note négative avec une baisse de 5,9%, après deux sessions précédentes dans le rouge.

Safilo Group a perdu 2 %, après avoir annoncé qu'il avait renouvelé son accord de licence mondiale de lunettes avec Missoni jusqu'à la fin de 2029.

Parmi les PME, Allcore a clôturé en hausse de 4,1 % à 1,77 EUR par action, rebondissant après six sessions baissières.

L'action Destination Italia, qui a clôturé en hausse de 3,9 %, s'est renforcée, brisant une tendance baissière qui durait depuis cinq séances.

Pasquarelli Auto a clôturé en baisse de 0,2 %. La société a déclaré avoir signé un accord vendredi pour louer une unité commerciale de Giansante Auto, un concessionnaire des marques Fiat, Abarth, Lancia et Fiat Professional pour les provinces de Chieti et Pescara, ainsi qu'un détaillant de voitures d'occasion, fondé en 1949.

En 2022, Giansante Auto a réalisé des revenus d'environ 24,3 millions d'euros, un EBITDA négatif d'environ 1,1 million d'euros et une perte d'environ 1,4 million d'euros. En 2023, l'entreprise a activé la procédure de règlement négocié pour résoudre la crise de l'entreprise. La transaction vise l'achat éventuel de Giansante Auto. Le loyer de l'unité commerciale est fixé à 10 000 EUR par mois.

Compagnia dei Caraibi, en revanche, a cédé plus de 14 %, enregistrant ainsi sa troisième séance de baisse et clôturant le segment.

À New York, le Dow a évolué juste en dessous du pair, le Nasdaq a cédé 0,2 %, tandis que le S&P 500 a également baissé de 0,2 %.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0925 USD contre 1,0948 USD à la clôture des marchés européens vendredi, tandis que la livre valait 1,2807 USD contre 1,2860 USD vendredi soir.

Le baril de Brent valait 82,45 dollars contre 81,76 dollars à la clôture de vendredi. L'or, quant à lui, s'échange à 2 181,00 USD l'once contre 2 181,30 USD l'once vendredi soir.

Le calendrier macroéconomique de mardi comprend, à 0800 CET, le taux de chômage britannique tandis que l'Allemagne fournira l'inflation. À 1110 CET, l'Italie tiendra une vente aux enchères de BOTs italiens à 12 mois tandis qu'à 1200 CET, le rapport mensuel de l'OPEP sera publié.

Des États-Unis - à 1330 CET -, les données sur l'inflation seront publiées tandis que dans la soirée, à 2230 CET, ce sera le tour de la publication du rapport hebdomadaire sur les stocks de pétrole.

Dans le calendrier des entreprises - parmi les nombreux résultats à venir -, nous soulignons ceux d'Alerion, Caltagirone, ERG, FinecoBank, ItalGas, Saipem, Tod's et WIIT.

Par Maurizio Carta, journaliste à Alliance News

